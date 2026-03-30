82師打頭陣，誰人記得《英雄塚》？

1977年的經典戰爭電影《英雄塚(A Bridge Too Far)》，曾細述二戰荷蘭市場花園行動中，美軍強渡瓦爾河的一幕。

由羅拔烈福(Robert Redford)飾演的傘兵營長，指揮部隊乘上倉促搜集來的橡皮艇渡河。由於後勤延誤，他們被迫在日間冒著德軍炮火展開行動，導致傷亡慘重。

影片盡量真實地重現了戰爭的殘酷，炮火中不斷有美軍被炸得血肉橫飛，羅拔烈福在河中用槍托當槳死命向前劃，雖然他最終率部攻上對岸，奪取了戰略要津奈梅亨大橋，但是市場花園行動由於決策者對戰爭預設過於樂觀，且參謀部唯命是從，嚴重低估德軍的反擊實力，最終以失敗告終。

羅拔烈福領導的這支部隊是美軍第82空降師第504團3營，他飾演該營營長庫克少校。第82空降師是美國組建的第一支師級傘兵部隊，在二戰期間參加了對意大利、法國和荷蘭的空降作戰，在突出部戰役中又執行了快速應變任務，輕裝上陣抵擋德國黨衛軍第一裝甲師的進攻。

羅拔烈福在《英雄塚》中扮演82師營長，指揮部隊日間渡河。（互聯網）

18小時內抵達全球任何地點

該師戰功彪炳，在攻破柏林後，成為率先在易北河與蘇軍會師的美軍一部，並駐守柏林美國佔領區。隨後在冷戰期間，該師轉型為美國最重要的戰略預備隊，與全球快速反應部隊，其使命是在18小時內，部署至全球任何發生危機情況的地點。

在冷戰結束後，82空降師繼續扮演快速反應和危機處置的角色。例如在1991年伊拉克入侵科威特第六天，該師第二旅就趕抵沙特阿拉伯，建立盟軍的首支防線。在沙漠之盾行動正式展開後，該師快速迂迴到伊拉克境內，確保了盟軍裝甲部隊的側翼安全。

至2020年，伊拉克什葉派真主旅襲擊巴格達美國大使館，該師的「即時反應部隊(Immediate Response Force, IRF)」，在18小時內緊急空降至伊拉克與周邊地區以穩固局勢。

然而，82空降師也不是沒有遭遇過重大挫敗，除了二戰期間市場花園行動因寡不敵眾而失利，在21世紀初的反恐戰期間，該師亦捲入了城市巷戰的泥沼。2003年，該師受命攻佔伊拉克遜尼派武裝重鎮費盧傑(Fallujah)，遭遇武裝分子頑強抵抗，雙方展開激烈拉鋸。

82空降師隨時參與快速反應任務（該師官方網站）

當時，82空降師採取積極進攻策略，深入城區，被武裝分子設置的土製炸彈大量殺傷。該年年底，該師一架CH-47運輸直升機在費盧傑附近被擊落，造成16名士兵喪生，是當時美軍傷亡最慘重的單一事件。該師陷入被動，最後獲得海軍陸戰隊第一師等多支美軍支援，在地面和空中重炮開路之下，才勉強壓制了當地的抵抗運動。

開啟重炮轟擊中東城市惡例

美軍在攻佔費盧傑過程中動用重炮，開啟了中東現代戰爭中，對城市無差別轟炸的惡例。自此，由伊拉克、利比亞、敘利亞，直至近期的加沙、黎巴嫩，一座座城市在戰爭中冒出巨大爆炸後升起的濃煙，廢墟埋葬了無數冤魂，撕破了美軍透過精確引導、發動「不流血戰爭」的神話。

由82空降師的戰史可見，該部自二戰以來一直是美軍執行快速反應的「王牌師」。但也正因為這支部隊追求機動靈活，輕裝上陣，在擔任強度較大的主攻任務，或面對敵方優勢兵力時，仍會出現力不從心，甚至陷入被圍困的危險。

在此背景下，82空降師在上月再一次緊急出動，為潛在的伊朗地面戰打頭陣。該師目前有約3000名IRF隊員，據悉已全數開往海灣地區。外間普遍猜測，該師聯同另外約2500名海軍陸戰隊員，會擔任解除霍爾木茲海峽封鎖，並攻佔關鍵島嶼和設施的角色。

一座接一座中東城市遭到重炮轟炸（美聯社）

從理論上看，82師負責空降突襲，海軍陸戰隊負責兩棲登陸，倒也似模似樣。但如前所述，該師在2003年亦曾和海軍陸戰隊合作攻打費盧傑，結果打成了高風險的城市巷戰，最後要動用重火力才得以解決戰鬥。目前以數千部隊與伊朗硬拼，恐怕不太現實。

說得更遠些，二戰時期蒙哥馬利元帥策劃市場花園行動，設想雖完美，但實際投入作戰，卻處處遭遇意外情況。正如開篇所言，由於工兵無法將橡皮艇按時送達，最終上演了82師在日間冒死強渡瓦爾河，導致傷亡慘重的一幕，而整個戰役亦以失敗告終。

當前，伊朗戰事並沒有按照美以聯軍預想的節奏進行。特朗普本以為可以在一個周末即能「解決伊朗」，沒料到德黑蘭神權政府非但沒有崩潰，反而對以色列，及美國在中東地區的軍事基地等設施，發起了猛烈的反擊，更導致中東出現潛在核衝突的危險。

新的戰鬥使命是甚麼？

就此角度來說，美軍出動82師的一個較為理性的可能，在於執行其擅長的快速反應任務，即盡快趕抵中東，鞏固美軍在各關鍵設施的防禦，設立戰略支點，一方面穩定戰局，一方面為美軍下一步行動作鋪墊。同理，美軍調動海軍陸戰隊也是出於應急，因為該支部隊是美國總統可以直接調動，而毋須國會授權。

在伊朗戰事中陣亡的美軍士兵回家（美聯社）

如果是出於非理性的可能，上述兩支部隊真的被用來執行攻堅奪島等高強度的任務，基於其相對輕裝備的特質，及對伊朗革命衛隊實力的低估，會面臨嚴重戰損的可能。

雖然82空降師是一支敢於深入敵後的美軍勁旅，但任何犧牲都需要充分理由：在二戰時期，該師官兵的使命是「解放歐洲」；在對伊拉克戰爭時期，其使命是「解放科威特」及消滅九一一恐襲的禍首阿蓋德組織。

具象徵意義的是，羅拔烈福去年9月逝世，他所演繹的82空降師英勇形象俱往矣。如今美國三軍統帥換成了終日忙於各種交易的特朗普，更把戰火燒到了伊朗，82空降師拼死而戰的理由又是甚麼？