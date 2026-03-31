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日常有空，通常會上網睇YouTube片，數量之多，恍似入咗森林，乜種類都有，最多是講飲講食，證明這個市場潛力極大。但我最喜歡睇的，是有料到的專家折局，尤其國際政治及時事。只可惜，具視野及高境界的KOL（呢個稱號已經濫到爛晒！）不多。另外，我也愛看財經深層次分析。
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天下無敵——讀書叻、做事叻、做人叻

快樂退休
曾智華
快樂退休

　　日常有空，通常會上網睇YouTube片，數量之多，恍似入咗森林，乜種類都有，最多是講飲講食，證明這個市場潛力極大。

 

　　但我最喜歡睇的，是有料到的專家折局，尤其國際政治及時事。只可惜，具視野及高境界的KOL（呢個稱號已經濫到爛晒！）不多。另外，我也愛看財經深層次分析。

 

　　最近睇到一條片，乃etnet訪問陸東（https://www.youtube.com/watch?v=VnADbZsRdMQ），呢位靚佬財經專家，乃師奶殺手，除靚仔外，最吸引為講嘢唔扮嘢，有嗰句講嗰句。最近一集，過癮在佢講講吓投資，講到對成功人士的觀察，這個，與小弟的看法不謀而合，令小弟睇到津津有味。

 

天下無敵——讀書叻、做事叻、做人叻

無人是神仙，陸東貼大市未必中，因有太多不可知的地緣政治局勢影響，但佢在etnet的訪問，可看性極高。（圖片由作者提供）

 

　　　陸東61歲，曾任職幾個充滿勁人的集團，包括瑞銀、恒生、麗新及保誠，加上出於名門（利孝和夫人陸雁群的姪兒），2003年已連續五屆成為亞太區最佳分析師。過往幾十年，認識過及交手過的香港成功人士，N加N咁多，所以，由佢講成功者的特徵，最貼地又真實。

 

　　真正大成功者，陸東用「天下無敵」來形容。通常，傳統大機構總會充斥不少叻人，有些讀書叻（多數做咗醫生、律師、會計師、建築師等專業崗位），有些做事叻（認定目標就死去，以KPI為本，一日未達到，一日不收手，時間心血的付出完全無計，總之遇神殺神遇佛殺佛）。

 

天下無敵——讀書叻、做事叻、做人叻

很多人發夢都想天下無敵，但甚少照鏡看自己條件。(Shutterstock)

 

　　陸東指出單單讀書叻者，無論是博士院士，都好難去到集團頂層，因佢哋只專一瓣。

 

　　分享我的經驗，做香港電台管理層時，我不時要坐Board見應徵者，助理節目主任雖以大學畢業為基本條件，但競爭職位的，不少是碩士及博士。我發覺，所有博士無個合資格，因幾乎全都是Nerd（書獃子），除自己專注的範疇外，對其他時事世情，多一嚿雲。剛剛做傳媒，一定要天生好奇八卦乜都識多少（毋須太專），書獃子興趣狹窄又無趣，還是做自己的專業好。

 

天下無敵——讀書叻、做事叻、做人叻

單單讀書叻，可能只是書獃子。(Shutterstock)

 

　　做事叻的又如何？一般機構中上層不少，通常是Mission Achiever，這類人最擅長將上司交付的任務用盡各種方法完成。昔日某政府頂層人士形容曾蔭權及林鄭月娥正是這類人。不過，這種叻人的最大盲點，是不懂做最高領袖，因欠缺政治家的分析能力及視野，且心胸較狹窄及不太懂做人。

 

天下無敵——讀書叻、做事叻、做人叻

林鄭月娥早年出名「好打得」，做事勁叻，但去到政治家層面就未必及格。（圖片由作者提供）

 

　　陸東清楚指出，天下無敵的成功者，讀書叻、做事叻之外，最最重要，是做人叻。

 

天下無敵——讀書叻、做事叻、做人叻

全球政治領袖推崇的李光耀，讀書叻、做事叻、做人叻，就算困在小國新加坡，仍然是個「天下無敵」的人物。（圖片由作者提供）

 

　　乜叫做人叻？正是完全掌握人性，人際關係四通八達，手腕靈活圓通，知人善任，心胸廣闊，令有能之士樂於接近及為佢服務。

 

天下無敵——讀書叻、做事叻、做人叻

陸東在etnet的訪問，可觀性極高。

 

　　今天的香港，無論專業界、政界、商界或政府之內，你可有發現到一位或多位天下無敵的成功人士？

Tags:#快樂退休#成功人士#人際關係#陸東#李光耀#曾蔭權#林鄭月娥
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