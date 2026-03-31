昨日（30日）是期指結算日，恒指一開市，大裂口下跌，然後反彈，並以全日較高位收。

這可以是初步見底之兆，但要真見底，還要恒指能回企上25500點上。但要有甚麼的因子，恒指才會回企上25500點上呢？

美戰爭失利，恒指可上30000

要美軍踏上伊朗國土，但死逾千人後，這個恒指不單可回企上25500點，更可邁向30000點，以至更上。

何以致這？是看一連串事件發展而來。

1. 3月12日文最末段：美以跟伊朗之戰的按停鍵，現已不操在TACO手裏，而是操在仍有上萬架無人機和逾2000枚導彈的伊朗手裏。

2. 為甚麼特朗普再不能呼風喚雨？因為3月9日是這場戰事的變天日，筆者在3月16日作了馬後炮分析。「3月8日，穆傑塔巴．哈梅內伊繼承為伊朗最高領導人。3月9日以色列的奧羅特．拉賓發電站被炸毀。這一炸，宣示了伊朗不再處處忍讓，不再用代理人去打，而是親身落場。」

當時有他報社評謂伊朗是打爛仔交。到今日應知這個「爛仔」是如何精確地打到美以灰頭土臉。伊朗新主上任前是什葉派內的執法院頭頭，也是伊朗民兵的頭頭，他曾在N年前兩伊戰爭的死人堆中爬出來。論資歷，他是今時所有世界大國領袖中，唯一一個有實戰經驗的。不知悉這點，就謂伊朗是打爛仔交，只會被之後的戰情發展打臉。

為甚麼伊朗的彈藥庫能耗「光」美/以的彈藥庫，筆者在這十來天的文章裏有述，篇幅，稍後才作補充。

伊朗這個「爛仔」，爛得好有腦：

1. 先打掉美國的鋪路爪雷達，於是美以便不能有一小時或更多的時間來察知伊朗境內的導彈發射，而硬生生地把美以的防導彈時間壓縮至薩德導彈和大衞投石索導彈的近防雷達的十幾分鐘。此時伊朗便打出了20馬赫的超音速飛彈，更把薩德和大衞投石索的基地打掉到八八九九，之後伊朗用慢到出汁的無人機，也可隨意入美以基地而不受干擾。

2. 那枚可打3800公里的遠程導彈，只用一發，便索了美國航母林肯號之魂，要退至遠遠的。只要林肯號距伊朗千里，則美國的乜機物機都唔夠油自林肯號起飛去襲伊朗，必要中途加油？

伊朗導彈愈打愈準有因

中途加油？支持伊朗的伊拉克民兵曾在空中打爆架美加油機，伊朗又精準地打爆了3架加油機，伊朗方面傳共打爆了10架加油機，和一架E3預警機（其他飛機、飛彈不列出型號，是免讀者被型號分了心，在這架E3的型號就要講，這個型號就是中國空軍王偉用命來創傷了的一架E3，而之後逼降於中國個小島機場，之後被中國拆皮拆骨的）。

3. 為甚麼伊朗在戰事初期的十多天，對美以是彈如雨落，就被嘲笑為「無時準」？哎，伊朗軍方都話啦！那些是十多年前的倉底貨，那些貨都是用美國的GPS，用敵國的導航系統，打得準至奇。但為何之後又打得神準？哎，新貨用了北斗嘛，北斗配中國民營的航空圖片，打擊精準度就提升了N個檔次。大家看看圖片，連美國的E3預警機，也可攔腰炸斷，外行人看就是炸斷了，內行人就要歎，嘩！誤差是零點幾幾幾米呀！準成咁？

五角大樓見圖，想唔撤軍機，唔撤基地都唔得，基地一遠了，長途機去炸伊朗的能力便小了，伊朗便相對安全了。

登島代價巨大將惹民意反彈

4. 特朗普和美軍方懵了，見之前常奏效的空襲效能小了，便妄想用甚麼甚麼的威武空降部隊，海軍陸戰隊去打地面戰。中國民歌有唱，豺狼來了有獵槍，今時用獵槍是有點過時。但伊朗有的是FPV穿越機，塑料製造，300美元一架，可在後方用VR鏡指揮，抗干擾能力強。這架FPV穿越機有待實戰來證明其威力，如美國在登島之役死去千多人，美國國內反戰聲音有多大？

5. 亦可能因為伊朗認為有實力抗美，故敢對美國的招降Say No，並開出美國要降的條件。

在美軍落地戰未打，未知會否被重創前，仍要忍手，但當美國要買千個屍袋時，就是可以放手買貨時。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應況買賣。）