頭七民間信仰︱人死後會回來探望親人嗎？化身飛蛾、蝴蝶與至親重逢

清明時節，來談談死別後的「重逢」。

那些我們深爱卻又離去了的人，會以另一種姿態在我們面前起舞嗎？他們會化成飛蛾或蝴蝶回來探望我們嗎？

從友儕間的經驗來說，是會的，而且特別喜歡停留在至愛的人心口上！



朋友的爸爸最近走了，頭七那夜，屋中突然有一只飛蛾。奇怪的是，家中有三只猫，平日那三兄弟一見到會飛會走會動的東西，全部癲晒、瘋狂撲捉，但今次完全反常，祇眼定定地望著飛蛾，好像在打量一個熟悉而又陌生的東西。

另一朋友的妹妹很年輕便去世了，那時他們全家在加拿大，那區天寒地凍，平日絕對見不到飛蛾，但在頭七附近，家中竟然出現飛蛾，全人類都嘖嘖稱奇，牠還特地飛到她爸爸身邊，在頭頂繞了幾個圈，然後停在他心口上，因為她是爸爸最疼愛的。

有位朋友的爺爺嫲嫲同是去年夏天去世，爺爺走後，一天家中發現一只飛蛾，這是近乎不可能的事，因為屋內夏季長開冷氣、根本不開窗，而且所有窗口都裝了蚊網，昆蟲真是插翼都難飛進來。不久嫲嫲也走了，在頭七時，朋友晚上尚未歸家，在路上有一只黄蝴蝶在他身邊徘徊，這麼晚，蝴蝶都找不到花了，還在街上遊蕩？朋友覺得這是疼錫他的嫲嫲回來打招呼。

蝴蝶也弄哭了一位新郎。網上流傳一條感人視頻，一位眉清目秀的新郎在婚禮上致辭，說了一段小插曲：他外婆舊年去世了，典禮前幾天他發到她生前的微信帳戶說：「外婆，還有一個星期我就結婚了……如果你想來參加我們的婚禮，你可以變成一只蝴蝶飛到我肩膀上嗎？這樣我就知道是你來看我了！如果你來了，一定要多停留一下，我們都很想你……。」

新郎在台上說到這裏，已經雙眼通紅，哽咽失聲了，此時一只白色蝴蝶翩然而至，似乎真的回應新郎的深情邀請，牠在空中盤旋了幾個圈後，便輕盈地落在他的鮮紅襟花上，然後靜靜地停留在那裏，聆聽他的心聲，新郎即時哭崩了！

不知道這視頻是否真的，但很催淚，很沉重。

與深愛的人生離死別，從來去都不祇是流淚咁簡單，這些飛蛾和飛蝶就演活了生命不能承受的輕！