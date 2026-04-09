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買馬相人指南︱馬匹頭方眼銳、蹄壯骨架強；人眼神堅定自信，骨架健壯氣量廣
風水玄學

買馬相人指南︱馬匹頭方眼銳、蹄壯骨架強；人眼神堅定自信，骨架健壯氣量廣

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　馬年相馬。

 

　　一次參加賽馬會的銀袋日盛典，因為我博彩IQ零蛋，所以專心去觀馬，看看那匹馬最好「火」！自此就對相馬產生了好奇心。

 

　　原來相馬精髓，還看春秋！

 

　　那是一個智慧大爆炸的時代，百家爭鳴、百花爭艷。

 

　　這亂世出了一位頂级馬評人，名孫陽，有「伯樂」的美稱，他著了一本《相馬經》，成了千古識馬辨人的「神作」。

 

　　現在讓我們穿越時空，領略一下這位相馬專家的獨門心法，而他的智慧其實可以應用到現代人的生活和職場中。

 

　　他論馬的主軸是頭、眼、蹄、骨：

 

　　一、「馬頭為王，欲得方」：意思是一匹好馬，頭骨要方正挺拔、代表王者之風。

 

　　二、「目為丞相，欲得光。」：眼睛反映聰敏的程度，必需炯炯有神，光亮明澈。

 

　　結合這兩用點，應用在現代相人術上，「頭欲得方」除了是看人的頭骨是否方正渾厚之外，也延伸至觀察其精氣神和底氣，再加上這人若有堅定眼神，即眼裏有火、心裏有光，就折射出一種由内而外的自信和内涵。

 

　　三、四蹄要厚而大：這就是現代馬圈術語「無蹄無馬」的意思，蹄子要結實、厚大、周正，才能日行千里，如果一匹馬外表再雄壯，但長了一對「玻璃蹄」，也是廢馬一匹。套用到現代，馬蹄就代表一個人的執行能力，即俗语的「硬淨」，會準時交貨、質量有保證，手腳太瘦弱的人，除非入型入格，例如鶴型，否則容易變「跛腳馬」，難當大任。

 

　　四、骨架要健壮：《相馬徑》很細緻地描述一匹良駒的理想身體結構：「脊為將軍，欲得強。腹背為城郭，欲得張」。意思是：馬的背脊要和將軍一般堅挺有力，腹部和肋骨要如城墙一般開朗結實，這樣便堅毅有耐力，才能負重。在現代社會，這便等同一個人的抗壓能力和胸襟氣量，即能否「孭飛」和廣纳意見。所以人的骨架也要強、直而有力。

 

　　將馬與人相提並論，古人亦曾以「馬中驥」比「人中龍」。談到兩者的核心競爭力，無論人馬，都要形神俱備，其理如一，希望大家今年買馬相人，事事廸吉，萬無一失！

 

Tags:#玄學風水#面相#相馬
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