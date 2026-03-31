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機場二號客運大樓︱5.27起香港航空＋香港快運＋大灣區航空T2新櫃檯＋15大航空公司搬遷名單
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機場二號客運大樓︱5.27起香港航空＋香港快運＋大灣區航空T2新櫃檯＋15大航空公司搬遷名單

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:香港國際機場 fb

　　T2離港新安排！即將5月尾或之後出發去旅行的你要留意了！機場二號客運大樓（T2）的離港旅客設施將於5月27日啟用，15間航空公司的旅客登記櫃檯將分階段從一號客運大樓遷往二號客運大樓，其中香港航空將率先於T2為乘客辦理登機手續，而且其他港人熱門的航空公司，如香港快運航空、大灣區航空、濟洲航空登記櫃檯將於6月初於T2投入服務。

 

機場二號客運大樓︱5.27起香港航空＋香港快運＋大灣區航空T2新櫃檯＋15大航空公司搬遷名單

 

　　機場二號客運大樓離港設施將於5月27日投入服務，部分航空公司的登機櫃檯會陸續由T1搬到T2，15間航空公司包括香港航空、亞洲航空、峇迪航空、海南航空、菲律賓亞洲航空、泰國亞洲航空、泰國獅子航空、柬埔寨航空、靛藍航空、越捷航空、曼谷航空、大灣區航空、濟州航空、宿霧太平洋航空及香港快運航空，大家出發前記得Check清楚，前往正確的客運大樓！

 

機場二號客運大樓︱5.27起香港航空＋香港快運＋大灣區航空T2新櫃檯＋15大航空公司搬遷名單

機場二號客運大樓︱5.27起香港航空＋香港快運＋大灣區航空T2新櫃檯＋15大航空公司搬遷名單

機場二號客運大樓︱5.27起香港航空＋香港快運＋大灣區航空T2新櫃檯＋15大航空公司搬遷名單

 

　　其實去年9月，擴建後的二號客運大樓第一階段已經啟用，包括全新室內旅遊車候車大堂。新候車大堂設有41個停車位予旅遊巴、跨境客車同轎車，以及機員巴士及居民巴士使用，同時設有跨境交通票務櫃檯、貴賓室，以及為內地機場轉乘旅客而設的候車處等。

 

機場二號客運大樓︱5.27起香港航空＋香港快運＋大灣區航空T2新櫃檯＋15大航空公司搬遷名單

 

　　新設施整合原本分散於一號客運大樓、一號停車場與四號停車場的服務，為旅客提供一站式跨境旅遊車服務之餘，全天候運作、環境寬敞候車大堂亦令旅客有更舒適體驗，升級的候車大堂加入新餐飲及購物選擇。

 

機場二號客運大樓︱5.27起香港航空＋香港快運＋大灣區航空T2新櫃檯＋15大航空公司搬遷名單

 

　　詳情 https://hkia.me/4sILQok

 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#香港國際機場#二號客運大樓
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