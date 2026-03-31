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施明肺炎離世享年74歲，曾3次徘徊鬼門關，史泰龍訪港任保鑣
娛樂新聞

施明肺炎離世享年74歲，曾3度徘徊鬼門關，史泰龍訪港任保鑣

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　資深藝人施明傳出在3月21日因肺炎病逝，享壽74歲，消息昨晚（30日）獲兒子李泳漢證實。李泳漢受訪時泣不成聲，透露母親施明因嘔吐物入肺導致肺炎入院治療，上星期接到醫院通知施明情況惡化，最後來不及見最後一面，李泳漢大感遺憾。施明近年身體健康備受關注，2022年曾跌倒撞傷頭，入院做手術昏迷多時；原來2024年亦三度經歷徘徊鬼門關的挑戰。隨着施明離世，李泳漢和李泳豪兄弟情有望「破冰」，李泳漢願意細佬出席母親喪禮，但拒絕弟婦出現，坦言母親從未承認Agnes身份。

 

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　　施明與李家鼎婚後誕下孖仔李泳漢及李泳豪，李泳漢證實施明早前因嘔吐物入肺而導致肺炎，當時血含氧量下跌更需要插喉。原本以為母親的情況好轉有望離開醫院回家，不料上周收到醫院通知，施明情況惡化。

 

施明肺炎離世享年74歲，曾3次徘徊鬼門關大步檻過，史泰龍訪港期間任保鑣

 

　　施明近年的健康被受關注，因2022年她在家中跌倒撞傷頭部昏倒，送院搶救並接受開腦手術。手術後一度昏迷，幸好只是住院一段時間後可以回家休養。當時施明十分低調，回家後，陸續向傳媒的問候報以簡單回覆：「我很好。」

 

施明肺炎離世享年74歲，曾3次徘徊鬼門關大步檻過，史泰龍訪港期間任保鑣

                                                                  李泳漢與母親施明合照

 

　　李泳漢透露，2024年施明再經歷生死關頭，因為尿道感染導致細菌入血及器官衰竭，入院後再度接受開腦手術。一個月三次手術，施明仍然堅強捱過，大步檻過回家。母親施明離世的消息，李泳漢已通知父親李家鼎，近年大病後身體變弱的他聞噩耗傷心，接受不到前妻離開的事實。

 

施明肺炎離世享年74歲，曾3次徘徊鬼門關大步檻過，史泰龍訪港期間任保鑣

 

　　施明與李家鼎1977年結婚，婚後育有孖仔李泳漢和李泳豪，1994年離婚。原本一直與兩兒子關係很好，昔近年一家人關係變差，李泳豪2022年時與台灣女友Agnes結婚，當時李泳豪沒有邀請施明及李泳漢出席，有傳是施明不滿Agnes而令母子關係決裂，兩兄弟曾隔空互寸。事後數天，李泳漢於殯儀館出現，被問到細佬李泳豪不和外，他放下恩怨表示希望細佬李泳豪出席喪禮，但對弟婦Agnes的態度企硬，表明不歡迎對方出席，李泳漢表示由細佬她拍拖開始，對方從未尊重母親施明，婚禮亦沒有邀請出席，所以母親從未承認對方身份。死者為大，所以不容許對方出席喪禮。

 

施明肺炎離世享年74歲，曾3度徘徊鬼門關，史泰龍訪港任保鑣

 

        施明逝世後，李泳豪昨晚（1日）在社交平台分享一張與母親的合照，並長文懷念母親，表示自己久久未能平伏心情，接受不到母親離世。他細訴從小到大母親與他的生活，當中有次自己被狗咬傷，要到醫院縫針，表示母親救了自己一命。同時難忘小時候母親教自己做戲，有很多事情仍然記憶猶新，十分難忘：「媽，至今天我仍未能接受到你的離開，傷痛到無法說話，心情未能平復，一切好像停頓下來，腦海中浮現着從小到大你倍伴着我的畫面。我從小就不擅長說話，所以想透過這封信向你表達這45年來我對你的心聲。」

 

 

施明肺炎離世享年74歲，曾3次徘徊鬼門關大步檻過，史泰龍訪港期間任保鑣

施明肺炎離世享年74歲，曾3次徘徊鬼門關大步檻過，史泰龍訪港期間任保鑣

 

　　施明70年代入行，麗的映聲第五期藝員訓練班學員，跟劉松仁、李影、麥當雄是同班同學。她曾表示年少時拍戲不懂人情世故而被欺負，幸得李家鼎出面解救，二人後來成為情侶。施明入行前已懂得馬術、空手道和柔道。因身手了得1982年被聘任美國影星史泰龍來港宣傳主演電影《第一滴血》時的保鑣，十分威水。

 

Tags:#施明#李家鼎#李泳豪#李泳漢#肺炎#影視娛樂#娛樂新聞
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