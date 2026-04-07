智慧農業︱AI科技提升農作物產量與品質＋穩定食物供應，推動香港農業可持續發展

香港的食物供應主要依賴外地進口，但隨著氣候變化加劇，全球糧食生產漸趨不穩定，這對本港糧食的供應及安全構成潛在威脅。對此，政府自2023年起推行《漁農業可持續發展藍圖》措施，協助本土漁農業升級轉型、邁向現代化和可持續作業模式，長遠提升本地漁農產品的質、量和產值，其中科技應用被視為當中關鍵解決方案。

位於上水的大龍實驗農場作為全港唯一由政府營運的實驗農場，設有環控溫室，採用智能技術控制澆水量和調節室溫，可優化農作物的生長環境。農場除提供農用機械的借用服務，還與本地科研機構和大專院校合作，測試創新農業技術方案，如與物流及供應鏈多元技術研發中心合作研發手機應用程式，利用人工智能和照片辨識技術，診斷農作物的病蟲害，以便及早發現和處理。在環控溫室下種植的稻米品種「花腰仔」便是漁護署2019年將寄存在國際種子銀行的種子帶回香港後，成功復育而成的優質產品，有望成為本港特色稻米的品牌。

其實，世界各地已廣泛引入科技提升農業產能，當局可從中取經，為本地農業可持續發展作好部署。如日本滋賀縣、靜岡縣、北海道等地的農場便以智能收割椰菜，利用AI從多重鏡頭進行影像分析，檢測出應該收割的區域，不但能精確辨識椰菜的成熟程度，還可以自動執行收割程序。AI可同時判斷最佳的收成期，並能對收割力道進行細微的調控，可保證收割的椰菜免受破損。據知，相關技術將應用至番茄、洋蔥等農產品上，以增強農業的收成和質量。

位於意大利東北部費拉拉（Ferrara）的蘋果園就引入飛行採摘機械人，透過AI視覺演算法，評估蘋果的尺寸及成熟度，再以高吸力的機械臂採摘，然後把果實直接傳送入收集箱。過程全自動化，不但減省人力，還提升採摘效率。

南韓的農業技術振興院則在忠清南道搭建了士多啤梨專用智能溫室，該智能溫室以AI技術運作，透過調控熱泵和空調系統，可維持温度在攝氏28度以下，達致全天候恆溫狀態，令原本在冬季生長的士多啤梨也能在夏季成長，打破傳統產季限制。這種技術既可延長士多啤梨的供應期，又能創造更多就業機會，有助促進地區經濟。

放眼國際，在氣候變化和糧食安全雙重挑戰之下，農業科技應用已呈現蓬勃發展之勢，香港應加快推動智慧農業，將科技創新轉化為生產力，如善用地理空間人工智能技術（GeoAI）結合地理資訊系統（GIS）、遙感技術與深度學習演算法自動檢測農田蟲害和入侵物種，便可提升農作物的產量和品質，同時提升本地糧食的自給能力，以助港構建更具韌性的食物供應體系。