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Celine Dion 58歲生日派驚喜，宣布9月巴黎復出開騷，2022年患罕見神經疾病
娛樂新聞

Celine Dion 58歲生日派驚喜，宣布9月巴黎復出開騷，2022年患罕見神經疾病

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　加拿大歌壇天后Celine Dion在2022曾因為患有罕見神經疾病「僵硬人症候群」，突然要取消所有工作暫別樂壇，現傳來好消息！她選擇在昨日（30日）58歲正日生日當天宣布喜訊，將於今年秋天重返舞台，並於9月在巴黎舉行10場演唱會。

 

Read more：黎明演唱會2026歌單｜船長造型送燈棒慰歌迷，Gen Z陪母睇騷驚喜收紅蘿蔔

 

　　Celine Dion於3月30日迎接58歲，她在個人社交平台宣布復出，將會於9月在巴黎舉行10場演唱會。影片中見到她面型瘦削，但十分精神，並表示自己準備就緒跟大家見面，提到自己十分掛念歌迷時一度表現感動：「我很強壯，正在管理自己的健康，我再唱歌，甚至有些舞蹈，但我必須告訴你們一件非常重要的事，在過去的幾年裏，每一天，我都感受到了你們的祈禱和支持，你們的善意和愛。感謝你們，我急不及待想再跟你們見面，我覺得是上天給我最好的禮物，很興奮但也有點緊張。」

 

58歲Celine Dion生日派驚喜，宣布9月復出巴黎開騷，2022年患極罕見神經疾病暫休

58歲Celine Dion生日派驚喜，宣布9月復出巴黎開騷，2022年患極罕見神經疾病暫休

 

　　闊別舞台6年的Celine Dion，將於9月12日至10月14日，舉行共10場演唱會，並刻意安排在每場之間有數天休息， 務求有最佳表現，同時還發放了3張演唱會宣傳照片。另一則帖文，則以5國語言，包括簡體字宣布，「I’ m Ready。」

 

58歲Celine Dion生日派驚喜，宣布9月復出巴黎開騷，2022年患極罕見神經疾病暫休

 

　　得悉偶像開個唱消息，歌迷已十分興奮。根據外媒報道，據悉有人爆料指Celine Dion復出開騷前，曾跟保險公司磋商很久，保險公司定下一系列協議來確保演出順利進行，Celine Dion和團隊同意部分不可協商的條款，包括演出場次限制和演出期間要接受定期體檢。」同時有傳，Celine Dion在演出時會坐在椅子上表演。

 

58歲Celine Dion生日派驚喜，宣布9月復出巴黎開騷，2022年患極罕見神經疾病暫休

 

　　其實，早前已有Celine Dion復出的消息，巴黎街頭還掛有Celine Dion歌名的海報。2024年，Celine Dion曾發放影片：「如果到時我不能跑，我會步行，如果我不能行走，我會爬。我太掛念舞台。」可見Celine Dion重返舞台的決心和熱誠。

Tags:#Celine Dion#僵硬人症候群#復出#巴黎#影視娛樂#娛樂新聞#演唱會
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