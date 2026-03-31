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伊朗戰事導致運送石油的霍爾木茲海峽被封鎖，國際原油供應緊張，創下單月油價漲幅的歷史紀錄，通脹上升已開始引發民怨。美國聯手以色列發動了這場戰爭，對於緩解民眾的經濟壓力、避免出現全球性經濟衰退，美國負有不可推卸的責任。因此，盡快打通霍爾木茲海峽已成為美國總統特朗普面臨的巨大挑戰。
國際評論

美軍只能獨力打通霍爾木茲海峽

威少看世界
張少威
威少看世界

　　伊朗戰事導致運送石油的霍爾木茲海峽被封鎖，國際原油供應緊張，創下單月油價漲幅的歷史紀錄，通脹上升已開始引發民怨。美國聯手以色列發動了這場戰爭，對於緩解民眾的經濟壓力、避免出現全球性經濟衰退，美國負有不可推卸的責任。因此，盡快打通霍爾木茲海峽已成為美國總統特朗普面臨的巨大挑戰。

 

　　中國和很多國家立場一致，強調應通過外交談判來結束這場根本不該發生的戰爭，巴基斯坦、埃及和土耳其正在美國與伊朗之間展開斡旋。特朗普聲稱美國與伊朗的談判取得進展，而伊朗官方則始終堅稱，伊朗與美國沒有任何談判。伊朗要求美國向伊朗作出戰爭賠償，並解除對伊朗的經濟制裁，還要為伊朗今後的安全提供保證；華盛頓則披露了一個「十五點清單」，涉及伊朗必須主動交出濃縮鈾、解除對霍爾木茲海峽的封鎖等等。

 

　　由於美國和伊朗開出的條件都是對方難以接受的，所以雙方沒可能達成任何終戰協議。要解除伊朗對霍爾木茲海峽的封鎖，美國只能採取武力手段，例如派兵奪取波斯灣內的伊朗島嶼，將戰事由空中轟炸升級為地面交戰。特朗普近期有關美伊談判的言論實際上是拖延時間的「煙霧彈」，意在誤導輿論，為美軍的戰略部署爭取更多時間。如今五角大樓已向波斯灣派出5000名海軍陸戰隊官兵及2000名空降兵，同時增派航母等各種軍艦，為即將展開的地面攻勢提供空中掩護，防止美軍登陸後出現大量人員傷亡。

 

美軍只能獨力打通霍爾木茲海峽

美國向伊朗開出的條件苛刻，無可能達成終戰協議。(AP)

　　

師出無名，美國盟友拒絕參與

 

　　根據特朗普在社交媒體上的最新帖文，如果伊朗在4月6日仍不讓霍爾木茲海峽航道暢通，屆時美軍將徹底摧毀伊朗的能源及電力設施。但攻擊民用設施只會把戰火擴大，雖然能在伊朗國民中引發恐慌，但對開通霍爾木茲海峽航道並無實際幫助。美國必須武力控制海峽區域，完全遏制伊朗的任何突襲，保證商船無驚無險地通過海峽，否則油價不會回落。

 

　　與2003年美軍入侵伊拉克不同，這次美國和以色列主動攻擊伊朗，未與盟友事先溝通，且欠缺明確的行動目標，可謂師出無名。最初的「斬首行動」似乎是為了搞垮伊朗政府，特朗普曾號召伊朗民眾趁機揭竿而起，推翻執政的伊斯蘭教政權。在伊朗順利選出新的最高精神領袖之後，美國和以色列轉而加大力度轟炸伊朗的軍事設施和涉及核能研究、核燃料儲存的各類設施，強調目標是摧毀伊朗的核研發能力，並爭取將伊朗現有的高濃縮鈾轉移到國外的安全地點。此後伊朗重點攻擊鄰國境內的美軍基地，造成美軍傷亡，也讓鄰國經濟嚴重受損。

 

　　美國和以色列挑起戰火，侵犯伊朗主權，自然受到國際社會的普遍反對，有些國家雖然沒有公開譴責美國和以色列的戰爭行為，但拒絕為美國針對伊朗的軍事打擊提供協助，其中不乏美國的傳統盟友。英國控制的印度洋島嶼迪戈加西亞島上有美軍基地，英國最初不允許美軍利用該軍事基地對伊朗發動空襲，後來白宮一再施壓，唐寧街十號才勉強同意，特朗普對英國首相施紀賢非常不滿。另一個北約成員西班牙，直接對美軍戰機關閉領空。在亞太地區，日本、韓國、澳洲也都不願直接參與美國的軍事行動，特朗普對這些國家也很不滿，尤其是對澳洲極度不滿，並公開講出來。美國要求盟國幫助打通霍爾木茲海峽，為商船護航，但盟友們最多只在口頭上表示支持，行動上並未跟進，顯示出今天的美國失道寡助。這對特朗普是一個打擊，因為他總想讓人看到他的權力最大，不僅在美國可以想幹甚麼就幹甚麼，其他國家的領導人也要給他面子。所以他曾一度說氣話，稱美國根本不需要其他國家的支援，美國自己可以搞定。

 

美軍只能獨力打通霍爾木茲海峽

面對美國要求幫助打通霍爾木茲海峽，盟友們最多只口講支持，並無跟進行動。(Shutterstock)

 

英國沒落，海上強國捉襟見肘

 

　　法國和德國是北約成員，也是歐盟的兩大支柱，法德兩國主要關注烏克蘭戰事，認為這才是歐盟國家在安全領域面臨的最嚴重挑戰，因此希望美國將軍事資源優先提供給烏克蘭。但特朗普政府卻在海灣地區挑起火頭，不再全力支持烏克蘭反擊俄羅斯，因此法德兩國對美國的要求也敷衍搪塞。

 

　　已經脫歐的英國態度不同，英國領導人長期強調英國與美國的特殊關係，試圖藉此提高自身地位。遺憾的是英國心有餘而力不足，施紀賢領導的工黨政府想派軍艦去波斯灣表示一下對特朗普的支持，但沒有可以動用的遠洋戰艦。3個星期前，英國媒體報道，皇家海軍的「龍號驅逐艦(HMS Dragon)」正在船廠大修，無法去波斯灣參加護航。這艘具有反導彈能力、能搭載軍用直升機的「45級」驅逐艦，在完成大修後被派到地中海，保護英國在塞浦路斯的軍事基地，因為3月初有伊朗導彈襲擊了該基地。另一艘同型號的「鄧肯號驅逐艦(HMS Duncan)」，那時需要更換發動機，也無法前往波斯灣。

 

　　英國最近還決定向德國借一艘軍艦，來完成北約在北大西洋的巡航任務，顯示英國海軍在戰鬥力上存在「赤字」，這恐怕讓英國軍人汗顏。英國國防大臣賀理安(John Healey)日前接受媒體採訪時承認，英國驅逐艦和護衛艦總數已經從上屆工黨執政時（十幾年前）的23艘減少到今天的17艘。他當時多次重複「下降到」，似乎是很不情願地說出真相。 

 

美軍只能獨力打通霍爾木茲海峽

英國皇家海軍的「龍號驅逐艦」（右）及「鄧肯號驅逐艦」（左），皆未能前赴波斯灣。(AP)

 

　　當年曾稱霸世界的海上強國，英國今天的海軍卻捉襟見肘，而她居然還佔據著聯合國安理會常任理事國的位子，看來國際秩序和遊戲規則真的應該改變了。

 

美軍遠征，地面激戰影響深遠 

 

　　在無法指望盟友協助的情況下，美軍只能自己獨立完成打通霍爾木茲海峽的任務。從政治層面來看，特朗普本來是要把自己塑造成一位「和平總統」，希望得到諾貝爾和平獎，但事已至此，他只能尋求戰場上的勝利，來拉高其日益下降的民調支持度。美國評論家認為，這次美國對伊朗開戰，與以往的「戰時民意」不同，沒見到美國人愛國主義熱情高漲，也沒有大量民眾表達對前線軍人的支持（可能與美軍至今只發射導彈，沒有出現大量傷亡有關）。

 

　　如果展開地面激戰，不論是奪島還是佔領伊朗沿海要塞，都免不了會出現較多傷亡。到那時候，民意可能會出現明顯轉變。戰事持續的時間愈長，反對的聲音會愈大，這對特朗普的政治行情非常不利。美國民眾感受到的是油價上漲、物價上漲，他們並不認為伊朗對美國構成直接的安全威脅，因此特朗普完全可以見好就收。如果特朗普堅持要求伊朗投降，而對方又堅決抵抗並有能力把戰事拖下去，特朗普和共和黨在年底的國會中期選舉肯定凶多吉少。這對今後兩年特朗普的執政能力會產生深遠影響。

 

美軍只能獨力打通霍爾木茲海峽

若美軍開展地面戰，免不了會出現較多傷亡，勢引發民意反彈。(AP)

 

　　從另一個角度分析，伊朗戰事開支巨大，美軍每天消耗10億美元以上，而且武器彈藥的庫存也不太充足。五角大樓已向國會提出2000億美元的額外軍費撥款，用於補充購買武器彈藥，並計劃向阿聯酋和科威特等國出售165億美元的反導系統和攔截彈，以擊毀伊朗發射的導彈。民調顯示，美國人普遍希望盡快結束這場戰爭，主張將納稅人的錢用於幫助美國人減輕經濟負擔，而不是用在搞垮一個波斯灣國家的伊斯蘭教政權。同時，伊朗對鄰國的導彈襲擊令國際經濟飽受衝擊。阿聯酋環球鋁業公司的煉鋁廠遭導彈襲擊，令國際市場鋁材供應面臨短缺，影響到航空製造等高附加值行業，打擊相關的美國企業。昨天白宮發言人萊維特暗示，特朗普有意請海灣產油國分擔此次對伊作戰的費用，這等於是變相加收保護費。至於酋長們是否願意出錢，恐怕主要取決於美國是否能讓伊朗完全無法再威脅鄰國的安全。儘管伊朗的空軍和海軍已名存實亡，但伊朗仍有能力攻擊美國在海灣地區的軍事設施，最近還炸毀了極為昂貴的美軍預警飛機。

 

　　打通霍爾木茲海峽可能需要付出重大代價，這都要由美國獨力承擔，如果進展順利，特朗普的民望會得到提升；但如果伊朗這塊硬骨頭太難啃，戰事久拖不決，霍爾木茲海峽依舊被封，則最終可能引發經濟衰退。而美軍傷亡增加會引發國內民意反彈，失去民心的特朗普及共和黨則有可能在年底選舉中慘敗。

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