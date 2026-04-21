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人形機械人︱中國新興產業發展與未來規劃，成為下一個顛覆性科技
數碼創科

人形機械人︱中國新興產業發展與未來規劃，成為下一個顛覆性科技

智慧城市5.0
鄧淑明
智慧城市5.0

　　近年，人形機械人火速發展，技術更日趨成熟。市場上推出的人形機械人，其設計已相當人性化，身軀不再是包着硬繃繃的鐵皮，而是柔軟的仿生肌肉及紡織皮膚。而且，動作已較以往的機械人靈活，並能精確地執行指令。據說還可進行部分的日常家務如操作洗衣機、洗碗碟機、打掃全屋兼為植物澆水。

 

　　就以小鵬汽車發布新一代機械人IRON的資料顯示，其外形仿真度高，步履穩定，靈活度接近人類。全身可自由活動關節多達82個，當中手部採用了行業最小諧波關節，可操作不同的精細動作。再配合其自主研發的人工智能晶片，已經可以支援複雜的對話、行走及交互功能。

 

　　不過，據筆者了解，人性化設計的IRON暫時仍只會在商業場景做導覽，並不會做家務。而美國1X科技宣布公開發售及出租的家用機械人NEO，仍存在許多技術上的限制。例如NEO只能在室內平地行走，雙手以外的機身並不防水，而且最初必須靠該企業的團隊遙控操作，依賴鏡頭收集數據，觀察客戶家中狀況及互動來控制機械人完成家務，但這種人機協作的行為，卻引來私隱外洩問題。

 

　　然而，隨著全球積極研發創新，人形機械人技術將不斷提升，加上市場價格不斷調節下，全球對人形機械人市場一致看好，預料它將在未來數十年內迅速擴張。摩根士丹利預計，到 2036 年，全球人形機械人累計採用量約為 2370 萬台。而到 2050 年，更增加至 10 億台。為爭奪這個萬億級的藍海市場，全球都積極投放資源進行研發。中國憑藉技術創新及政策支持，已在人形機械人市場上領先全球。

 

　　中國政府近年一直視人工智能為國家重點發展項目。為營造良好的創新生態，一方面正加快相關政策落地，促進行業蓬勃發展；另一方面則支援技術創新，使國家在人形機械人的領域上不斷取得突破，並超越國際水準，繼而提升產業規模和質量。目前中國人工智能企業的總數已超過5000家，產業生態日趨完善，不但凝聚強大的協同效應，還把技術廣泛應用至製造、金融、醫療等範疇，成為驅動新經濟發展的動力。

 

　　去年底，中國公布的「十五五」規劃，提出未來10年將再造一個中國高技術產業。小鵬預測約10年至20年後，人形機械人可發展出20萬億美元市場規模，較電動車市場還要多一倍，屆時全球會有超過2億部人形機械人。

 

　　人形機械人被認定為下一個顛覆性的科技趨勢，而中國更將此等新興產業視為發展的一個重要支柱。香港憑藉匯聚全球科研專才的優勢，相信可在這個領域上作突破性的創新，為國家高質量發展作出貢獻。

Tags:#人形機械人#AI
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