移民英國未有永居，應唔應該買樓？

移民英國三年，總會有一刻開始留意樓盤。身邊不少朋友常說：「租樓等於幫人供樓。」過往在香港，「買磚頭」似乎是理所當然的選擇，但當各國經濟下行、樓價不再穩升，即使積蓄足夠，也會開始猶豫，是否值得冒險承擔一筆債務？

在英國買樓，需要顧慮的地方更多，尤其對於尚未取得永居的人來說，移民政策不斷變動，分分鐘工黨下台後又會有新政策出台，自己連「會留多久」都未完全確定，是否應該買樓？萬一未來身份受限，房貸如何轉手？物業如何處理？每一個決定都可能牽扯長遠生活，甚至影響未來工作與家庭安排。這種不確定性，使得買樓的心理門檻比財務門檻更高。

租樓或買樓各有利弊

大部分新移民最初選擇租樓，好處很多，不需要承擔龐大首期，也不用擔心房屋維修與長期責任；搬家也容易，適合尚未完全適應英國生活的人。但租樓亦有心理成本，每月的租金只是一個支出，沒有資產累積，尤其在倫敦，租金不低，幾年下來，支出可能已經相當於一筆樓價的首期。同時，房東的規則限制你的生活，例如不能隨意改裝廚房或牆壁，甚至連小型裝修也需要申請。

買樓則是一個心理和財務的雙重承諾。身邊有朋友在來英國頭一兩年，就已經開始看樓、甚至買樓。他們的理由很直接，倫敦租金高，與其每月付出卻沒有回報，不如轉為「供樓」。

英國樓市有「永久業權」和「租賃產權」之分。「永久業權」讓你擁有建築物及土地，改建自由大，但維護責任也全落在自己肩上，屋頂、外牆、結構都要考慮，尤其很多房子都有百年歷史，維修費用不容小覷。「租賃產權」則是取得長期使用權，雖然不必負責公共部分維護，但仍需支付地租、服務費及保險費。至於住宅公寓，很多本地人反映管理費高得不合理，卻又無法申訴，當每年管理費不斷上漲，也是心理負擔的一部分。

大部分已在英國穩定下來的家庭會選擇買樓，尤其小朋友已經在英國「落地」讀書，加上他們在香港工作多年，累積了一定財富，把香港的物業售出後，在英國購置 300 萬至 400 萬港元的物業，仍有餘額作日常開支。為了下一代，他們無論如何都希望能在這裏安定下來。

另一批「未上岸」的年輕族群則更容易猶豫，買樓或租樓之間徘徊，隨著身份、收入和生活規劃的不確定而做出不同選擇，有人選擇冒險入市，把租金轉化為資產，認為這是長遠投資；有人選擇繼續租屋，把靈活性視作生活策略。沒有對錯，只有與自己現階段生活契合的答案。

最終，問題不只是「錢」或「房子」，而是你對這個城市的承諾。未有永居，你是否已經準備好把英國當作真正的家，而不僅僅是暫住的過渡地？當你能回答這個問題，買樓與租樓之間的選擇，才會有了清晰的方向。