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譚仔、三哥美食優惠︱雞髀米線下午茶餐連熱飲$28，加配多士/咖喱魚蛋/雞翼一律$10
美食情報
美食優惠

譚仔三哥美食優惠︱雞髀米線下午茶餐連熱飲$28，加配多士/咖喱魚蛋/雞翼一律$10

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TEXT:Eunice Chow

　　最新抵食下午茶推介！譚仔雲南米線（譚仔）與譚仔三哥（三哥）4月3日起同步推出雞髀主題限定下午茶餐，每日2:30pm-5:30pm就有得食，啖啖肉雞髀配迷你米線包熱飲只需$28，CP值高！譚仔主打去皮蔥油雞髀，最啱注重健康人士，而三哥的藤椒口水汁雞髀夠惹味，唔夠飽仲可以$10起加配多士、土匪雞翼等小食。

 

譚仔、三哥美食優惠︱雞髀米線下午茶餐連熱飲$28，加配多士/咖喱魚蛋/雞翼一律$10

 

譚仔「去皮蔥油雞髀」下午茶餐$28

 

　　復活節推出的限定下午茶餐譚仔「去皮蔥油雞髀配迷你清湯米線」最大的賣點是雞髀去皮，最啱追求健康的朋友，嫩滑雞髀配上秘製濃香蔥油醬，濃郁蔥香正，去皮處理的雞髀卡路里大減配搭清湯米線，一啖雞髀一啖米線，口感平衡而不膩！

 

譚仔、三哥美食優惠︱雞髀米線下午茶餐連熱飲$28，加配多士/咖喱魚蛋/雞翼一律$10

「去皮蔥油雞髀配迷你清湯米線」下午茶餐$28

 

　　套餐配一杯熱飲，加$3轉配凍飲或汽水，加$5升級珍寶飲品，或加$6轉配推廣特飲、雙檸樂、鹹檸碧或豆漿。湯底方面加$1轉配招牌麻辣湯，或加$2選配鮮番茄湯，加辣另加$1，追加配料每款$4，最多可追加三款配料，各位米線控自選不同組合。

 

　　仲係唔夠飽，你可以$10加配玉桂焦糖多士，享受焦糖與玉桂辛香交織的香甜滋味；或以$16加配雞翼系列，包括湖南土匪雞翼、新疆香草雞翼或四川麻辣雞翼（3隻）下午茶大滿足！

 

譚仔、三哥美食優惠︱雞髀米線下午茶餐連熱飲$28，加配多士/咖喱魚蛋/雞翼一律$10

玉桂焦糖多士茶餐加配價$10

 

譚仔、三哥美食優惠︱雞髀米線下午茶餐連熱飲$28，加配多士/咖喱魚蛋/雞翼一律$10

湖南土匪雞翼(3隻) / 新彊香草雞翼(3隻) / 四川麻辣雞翼(3隻)茶餐加配價$16

 

去皮蔥油雞髀配迷你清湯米線下午茶

供應分店︰全線譚仔分店

 

三哥「藤椒口水汁雞髀」茶餐$28

 

　　三哥則推出「藤椒口水汁雞髀配迷你清湯米線」下午茶，喜歡重口味的朋友必試！雞髀以三哥獨門經典口水汁搭配藤椒而成，啖啖辣中帶香雞髀肉更滋味，配搭清爽的清湯米線，平衡油香感。套餐配一杯熱飲，可加$3轉配凍飲或汽水，加$6轉配特飲，或加$7轉配推廣特飲（希慎廣場分店不提供凍熱飲/特飲/推廣特飲，可免費配罐裝汽水；又一城分店不提供推廣特飲）。米線可加$1轉配薯粉 / 油麵 或 加$5轉配蒟蒻麵。

 

譚仔、三哥美食優惠︱雞髀米線下午茶餐連熱飲$28，加配多士/咖喱魚蛋/雞翼一律$10

「藤椒口水汁雞髀配迷你清湯米線」下午茶餐$28

 

三哥多款小食$10超值加配

 

　　凡於三哥惠顧下午茶餐，即可額外以超值價$10追加多款經典或全新輕食，包括深受喜愛的雞翼小食（土匪雞翼 / 蜜糖燒雞翼 / 香草雞翼）2隻、咖喱魚蛋魚片頭、烘肉桂焦糖多士以、迷你番茄湯牛肉通粉和迷你乍醬飯（指定分店供應），所有小食劃一加配價$10，勁抵食！  

 

譚仔、三哥美食優惠︱雞髀米線下午茶餐連熱飲$28，加配多士/咖喱魚蛋/雞翼一律$10

迷你番茄湯牛肉通粉、土匪雞翼 / 蜜糖燒雞翼 / 香草雞翼 2隻、咖喱魚蛋魚片頭、烘肉桂焦糖多士、迷你乍醬飯 (指定分店供應) 茶餐加配價︰各$10 （最多可加配2份）

 

 

藤椒口水汁雞髀配迷你清湯米線下午茶

供應分店：全線三哥分店 （幸福中心、九龍貿易中心、海濱匯、元朗加點及科大分店除外）

 

Tags:#美食優惠#美食情報#下午茶#譚仔#譚仔三哥#米線
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