歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

23
三月
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻 西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻
大型盛事 展覽
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+...
推介度：
23/03/2026 - 21/06/2026
免費
07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
機場快線優惠︱免費車票限時搶＋7折優惠碼＋機場消費送DIY馬賽克
玩樂旅遊熱話
Jetso
著數優惠
香港周圍遊

機場快線優惠︱免費車票限時搶＋7折優惠碼＋機場消費送DIY馬賽克

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:機場快線、香港國際機場

　　復活節假期將至，機場快線於4 月逢星期三特設「1 MTR 分快搶」活動，兌換免費單程票或電子優惠券，另有7折機場快線車票優惠碼，一家大小、長者、小朋友或三五知己假期同行外遊更加抵。來到機場消費亦有著數， 即日至4月22日凡於指定商店消費滿$299，即可獲贈機場限定DIY馬賽克一個。順帶一提，國際民航組織及香港民航處的最新規定，限制每名乘客不得攜帶超過兩件外置充電器，並禁止在航班上為外置充電器充電，大家執行李時要留意了！

 

Read More

機場二號客運大樓︱5.27起香港航空＋香港快運＋大灣區航空T2新櫃檯＋15大航空公司搬遷名單

 

　　打算乘搭機場快線前往機場的朋友，必要留意以下免費搭機場快線的機會！機場快線於 4 月連續 4 個星期三推出「1 MTR 分快搶」活動，MTR Mobile會員只需用 1 MTR 分，即可於指定時段進入MTR Mobile內兌換機場快線免費單程票或電子優惠券，6,400份獎賞名額有限，先換先得，換完即止。

 

機場快綫優惠︱免費車票限時搶＋7折優惠碼＋機場消費送DIY馬賽克

 

「1 MTR 分快搶」活動

日期︰2026年4月1、8、15及22日 （星期三）

時間︰12nn -11:59pm（或換完即止）


機場快綫優惠︱免費車票限時搶＋7折優惠碼＋機場消費送DIY馬賽克

 

機場快線七折優惠碼

 

　　周三搶唔到優惠都唔使愁，你可於港鐵官網或MTR Mobile上購買機場快線單程票時，輸入獨家優惠碼「AELEASTER8」即可享七折優惠。兌換名額限定 5,000個，先用先得，額滿即止。有效期直至 2026 年 5 月 3 日。

 

換領教學

 

　　除此之外，復活節一家大小、長者、小朋友或三五知己同行外遊，乘坐機場快線都有優惠。

機場快綫優惠︱免費車票限時搶＋7折優惠碼＋機場消費送DIY馬賽克

 

優惠一：小童免費 往/返機場或博覽館

 

　　即日起至 5 月 3 日，3 至 11 歲持有效小童八達通之乘客，出入閘即可免費乘搭機場快線往返香港、九龍或青衣站與機場站； 或由香港、九龍或青衣站出發，免費即日往返博覽館站。

 

•    優惠二：長者樂悠咭半價 往/返機場

 

　　即日起至 2026 年 5 月 3 日，60 歲或以上持有效樂悠咭的乘客可享半價八達通車費優惠，乘搭機場快線由香港站、九龍站或青衣站往返機場，亦可享免費港鐵接駁服務。

 

•    優惠三：團體票每人低至HK$42.5

 

　　若與親朋好友結伴外遊，購買機場快線單程團體票可享更抵票價。團體票優惠價格維持不變至 2026 年 8 月 31 日，無論是 2 人、3 人或 4 人同行，只需一同前往機場快線客務中心（博覽館站除外）購票，即可享高達五八折優惠。以青衣站往/返機場4 人同行計，每人平均低至 HK$42.5。

 

機場快綫優惠︱免費車票限時搶＋7折優惠碼＋機場消費送DIY馬賽克

 

機場消費送限定DIY馬賽克

 

　　來到機場消費亦有著數優惠， 3月27日至4月22日凡於指定禮品及手信商店消費滿港幣299元，即可獲贈機場限定DIY馬賽克一個。另於指定人氣手信商店消費，包括施施施施施施百貨全單88折、望月禮盒9折、奇華餅家消費滿港幣500元享95折等限時優惠。 

 

機場快綫優惠︱免費車票限時搶＋7折優惠碼＋機場消費送DIY馬賽克

機場快綫優惠︱免費車票限時搶＋7折優惠碼＋機場消費送DIY馬賽克

機場快綫優惠︱免費車票限時搶＋7折優惠碼＋機場消費送DIY馬賽克

 

　　此外，即日起至4月12日，機場任何消費享雙倍積分，回贈高達8%。Mastercard消費更可獲額外高達港幣1,000元機場電子現金券。於機場選購指定尊尚品牌腕表及腕錶配件滿港幣50,000元，可享立減港幣6,000元購物優惠！

 

機場快綫優惠︱免費車票限時搶＋7折優惠碼＋機場消費送DIY馬賽克

 

　　順帶一提，國際民航組織及香港民航處的最新規定，限制每名乘客不得攜帶超過兩件外置充電器，並禁止在航班上為外置充電器充電。即日起，所有從香港國際機場出發的乘客均須遵守相關規定。同時，各位乘客的備用鋰電池或外置充電器必須放入手提行李內。

 

機場快綫優惠︱免費車票限時搶＋7折優惠碼＋機場消費送DIY馬賽克

 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#Hot deals#機場快線#機場#復活節２０２６
Add a comment ...Add a comment ...
機場快綫優惠︱小童免費＋樂悠咭半價往返，快閃遊戲贏機票/來回車票七折
更多玩樂假期文章
機場快綫優惠︱小童免費＋樂悠咭半價往返，快閃遊戲贏機票/來回車票七折

投票區

日本自衛隊員持刀闖中國大使館
96
|
0

你認為中日關係會否因此事件進一步緊張？

77%
不會
19%
無意見
4%
投票期：2026-03-30 ~ 2026-04-30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處