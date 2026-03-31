機場快線優惠︱免費車票限時搶＋7折優惠碼＋機場消費送DIY馬賽克

復活節假期將至，機場快線於4 月逢星期三特設「1 MTR 分快搶」活動，兌換免費單程票或電子優惠券，另有7折機場快線車票優惠碼，一家大小、長者、小朋友或三五知己假期同行外遊更加抵。來到機場消費亦有著數， 即日至4月22日凡於指定商店消費滿$299，即可獲贈機場限定DIY馬賽克一個。順帶一提，國際民航組織及香港民航處的最新規定，限制每名乘客不得攜帶超過兩件外置充電器，並禁止在航班上為外置充電器充電，大家執行李時要留意了！

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打算乘搭機場快線前往機場的朋友，必要留意以下免費搭機場快線的機會！機場快線於 4 月連續 4 個星期三推出「1 MTR 分快搶」活動，MTR Mobile會員只需用 1 MTR 分，即可於指定時段進入MTR Mobile內兌換機場快線免費單程票或電子優惠券，6,400份獎賞名額有限，先換先得，換完即止。

「1 MTR 分快搶」活動

日期︰2026年4月1、8、15及22日 （星期三）

時間︰12nn -11:59pm（或換完即止）





機場快線七折優惠碼

周三搶唔到優惠都唔使愁，你可於港鐵官網或MTR Mobile上購買機場快線單程票時，輸入獨家優惠碼「AELEASTER8」即可享七折優惠。兌換名額限定 5,000個，先用先得，額滿即止。有效期直至 2026 年 5 月 3 日。

換領教學

除此之外，復活節一家大小、長者、小朋友或三五知己同行外遊，乘坐機場快線都有優惠。

優惠一：小童免費 往/返機場或博覽館

即日起至 5 月 3 日，3 至 11 歲持有效小童八達通之乘客，出入閘即可免費乘搭機場快線往返香港、九龍或青衣站與機場站； 或由香港、九龍或青衣站出發，免費即日往返博覽館站。

• 優惠二：長者樂悠咭半價 往/返機場

即日起至 2026 年 5 月 3 日，60 歲或以上持有效樂悠咭的乘客可享半價八達通車費優惠，乘搭機場快線由香港站、九龍站或青衣站往返機場，亦可享免費港鐵接駁服務。

• 優惠三：團體票每人低至HK$42.5

若與親朋好友結伴外遊，購買機場快線單程團體票可享更抵票價。團體票優惠價格維持不變至 2026 年 8 月 31 日，無論是 2 人、3 人或 4 人同行，只需一同前往機場快線客務中心（博覽館站除外）購票，即可享高達五八折優惠。以青衣站往/返機場4 人同行計，每人平均低至 HK$42.5。

機場消費送限定DIY馬賽克

來到機場消費亦有著數優惠， 3月27日至4月22日凡於指定禮品及手信商店消費滿港幣299元，即可獲贈機場限定DIY馬賽克一個。另於指定人氣手信商店消費，包括施施施施施施百貨全單88折、望月禮盒9折、奇華餅家消費滿港幣500元享95折等限時優惠。

此外，即日起至4月12日，機場任何消費享雙倍積分，回贈高達8%。Mastercard消費更可獲額外高達港幣1,000元機場電子現金券。於機場選購指定尊尚品牌腕表及腕錶配件滿港幣50,000元，可享立減港幣6,000元購物優惠！

順帶一提，國際民航組織及香港民航處的最新規定，限制每名乘客不得攜帶超過兩件外置充電器，並禁止在航班上為外置充電器充電。即日起，所有從香港國際機場出發的乘客均須遵守相關規定。同時，各位乘客的備用鋰電池或外置充電器必須放入手提行李內。