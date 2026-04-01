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特朗普投降了
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特朗普投降了

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　《華爾街日報》報道，美國總統特朗普告訴助手，即使霍爾木茲海峽大部分仍處於關閉狀態，他也願意結束美國對伊朗的軍事行動。

 

　　這可能會延長德黑蘭對該水道的牢牢控制，並將重新開放海峽的複雜行動推遲到以後。

 

　　最近幾天，特朗普和他的助手們評估認為，強行打開這一咽喉要道的任務將使衝突超出他設定的4到6周時間表。他決定，美國應該實現其主要目標，即削弱伊朗海軍及其導彈庫存，並結束當前的敵對行動，同時通過外交手段向德黑蘭施壓，以恢復貿易的自由流動。官員們表示，如果這一努力失敗，華盛頓將敦促歐洲和海灣地區的盟友帶頭重新開放海峽。

 

　　他們表示，總統也可以決定採取軍事選項，但這些選項並非他的當務之急。

 

　　霍爾木茲海峽關閉的時間愈長，對全球經濟的衝擊就愈大，天然氣價格也會進一步上漲。包括美國盟友在內的多個國家正因能源供應下滑而遭受打擊，此前能源供應曾自由通過這一咽喉要道。依賴化肥種植糧食或依賴氦氣製造電腦芯片的行業正遭受短缺之苦。

 

　　分析人士稱，如果不能迅速恢復安全通行，德黑蘭將繼續威脅世界貿易，直到美國及其合作夥伴要麼達成協議，要麼強行結束這場危機。

 

　　華盛頓布魯金斯學會的伊朗問題專家、副會長蘇珊娜．馬洛尼稱，在霍爾木茲海峽重新開放前結束軍事行動是「令人難以置信的不負責任」。

 

　　馬洛尼表示，美國和以色列共同發動了這場戰爭，無法置身事外。「能源市場本質上是全球性的，美國不可能免受已經發生的經濟損失，如果海峽繼續關閉，損失將呈指數級惡化。」

 

　　國務卿魯比奧周一（30日）在接受半島電視台採訪時表示，當前旨在完成美國軍事目標的行動將在數周內結束。

 

　　「屆時我們將面臨霍爾木茲海峽的問題，這將由伊朗來決定。」同時也是特朗普國家安全顧問的魯比奧說，「或者由來自世界和該地區的國家聯盟，在美國的參與下，確保其以某種方式開放。」

 

　　儘管特朗普威脅要重新開放該水道，但他及其團隊表示，霍爾木茲海峽對歐洲、中東和亞洲國家的重要性遠大於對美國的重要性，堅稱該海峽對美國能源需求並非至關重要。華盛頓的高級助手們已花費數周時間要求盟友和夥伴為談判或行動制定計劃，以確保全球五分之一的石油和天然氣能夠通過該海峽。

 

　　財政部長貝森特周一在接受霍士新聞採訪時建議，美國或一個多國集團可以為油輪護航。

 

　　貝森特表示：「目前市場供應充足，我們看到愈來愈多的船隻通過海峽，因為各國暫時與伊朗政權達成了協議。但隨著時間的推移，美國將重新控制海峽，無論是通過美國護航還是多國護航，都將實現航行自由。」

 

　　包括英國、法國和加拿大在內的近40個國家承諾「願意為保障霍爾木茲海峽安全通航的適當努力貢獻力量」。

 

戰後買甚麼值得研究

 

　　特朗普今次是否真「投降」，他謂：

 

　　1. 我仍可以打伊朗。

 

　　2. 財長貝森特謂，各國與伊朗已達成協議，愈來愈多船隻可通過海峽，但他不敢明言美國、以色列和美以兩國的支持者船隻仍不可通過。

 

　　3. 國家安全顧問魯比奧謂：由世界和其他地區國家聯盟來確保通航。

 

　　4. 特朗普及其團隊表示，霍爾木茲海峽對美國能源需求並不重要，這是事實。

 

　　5. 華盛頓布魯金斯學會伊朗問題專家的副會長蘇珊娜‧馬洛尼稱：在霍爾木茲海峽重新開啟前結束軍事行動，是「令人難以置信的不負責任」。

 

　　唉！特朗普這攪屎棍，何時有負責過呀！

 

　　戰事有望結束，之後談戰後買乜，這個問題在一周前已和一些朋友討論過了。

 

特朗普投降了

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特朗普投降了

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#霍爾木茲海峽#伊朗#中東#中東戰爭#中東戰火#中東局勢#特朗普#川普#軍事行動
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