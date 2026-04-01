特朗普帶挈，「高沽低撈」中海油

本欄讀者應該知道，我曾經推介過五隻退休收息股，還會定期檢討，而實際上，我自己也持有這幾隻股票，作為將來退休收息之用。

除此之外，我也於2022年初推介過三隻退休收息股「第二梯隊」，分別是中海油(00883)、中電信(00728)和中國海外(00688)。當中，我自己持有中海油和中電信，目標是獲取額外的股息收入，只不過，我不排除到了某個階段，會把這些二線收息股沽出套現。

但現實上，我持有的這兩隻第二梯隊，表現絕對不遜於五隻核心收息股，尤其是中海油。不過，今次我不會詳細檢討這幾隻二線收息股，反而想用中海油為例子，點出我們可以如何管理自己的收息股組合。

我曾經在本欄提過，如果自己買的收息股短時間升了幾成，甚至更多，是否應該先沽出，賺了股價的部分，因為這部分的收入，足以抵銷好幾年的股息「損失」。有人稱之為「先賺為敬」，又或者「有食唔食，罪大惡極」。

不過，我認為，以上說法主要是針對短炒操作，我們買入這些股票的原意是長線收息，就不應該受短期股價上升誘惑。但我同意，如果大家在低位買入額外的收息股，而這些額外的投資有錢賺，沽出套現賺些開心錢，又實在無可厚非！

最近我托特朗普的鴻福，或多得他的帶挈，「高沽低撈」中海油，賺了少許額外回報，我想和大家分享一下。但我要強調，這些都是有難度的行為，只適合一些很貼市，也喜歡投資的讀者！

油價在戰爭市下波動，提供了投資機會。(Shutterstock)

話說特朗普於2月底，突然聯合以色列攻打伊朗，令到油價急升，我持有的中海油，本來已賺了兩倍有多（我持有4萬股），而中東開戰之後，中海油的股價繼續升，不斷創新高，我認為，這應該只是短期現象。

於是，在中海油升至27元左右，就開始我的「狙擊」行動。所謂「狙擊」，其實是先行沽出，每次1萬股，目標是每股賺1元左右，因為這樣做，每次「一沽一買」之後，我都可以賺到1萬元左右的利潤，已經很不錯了。

事實上，我在26元之上有沽，27元之上有沽，28元之上有沽，29元之上也沽了兩次，然後，又把握她回落的機會在相對低位買回，這樣也令我賺了好幾萬元呢！

我的部署是，油價在戰爭結束後一定會回落，我是有機會在低位買回，但退一萬步想，中海油的股價在我沽出後不再回頭，就當這是天意，但我在她身上也是賺錢的，所以，問題完全不大。

我要補充，我不是想發戰爭財，只不過，剛好在中海油身上出現這些機會，而這些機會是由戰爭而來而已！另外的情況，也可能出現在其他股份身上。

即是說，我們除了可以在低位額外買一些收息股（無論是一開始，或已經完成自己的收息股組合之後），一旦股價續跌就繼續持有收息，但當股價回升就沽出套現外，也可以在高位先沽，然後再買回。

即是我們將買賣的過程掉轉來做，先沽後買。如果自己手上沒有股票，先沽後買就是我們常說的「沽空」（合法的沽空是要借貨去完成交收的）。

只不過，我這個操作是用我的二線收息股來做，即是說，萬一沽出之後買不回，就當是一次投資，而不再以她們來收息而已！

作者電郵：lkslo@yahoo.com