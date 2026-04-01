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古天樂愚人節出歌《世紀大騙局》，動畫MV預告啟德體育園開騷
娛樂新聞

古天樂愚人節出歌《世紀大騙局》，動畫MV預告啟德體育園開騷

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　古天樂自從電影版《尋秦記》上映後，密集式宣傳兼且不時有新搞作。近日他重返樂壇推出《天命最高》精選唱片外，並在4月1日愚人節推出新歌《世紀大騙局》。MV使用他熱愛的動畫製作，以他昔日曾演出過的角色串連成故事，網民從MV中解讀了他的新計劃——衝上啟德體育園開個唱。

 

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　　2000年曾推出歌曲的古天樂，在2018年強勢回歸，成功於「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2018」上奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，在舞台上高呼：「我真係好鍾意唱歌，不過我唔識唱啫。」電影《尋秦記》再度勾起他的唱歌魂，與林峯合唱《天命最高》，更順勢推出精選CD收錄了過往他曾唱過的歌曲。

 

古天樂愚人節出歌《世紀大騙局》，動畫MV預告啟德體育園開騷

古天樂愚人節出歌《世紀大騙局》，動畫MV預告啟德體育園開騷

 

　　古天樂選擇在4月1日愚人節推出新歌《世紀大騙局》，找來徐浩作曲和監製、黃偉文填詞、葉澍暉編曲，MV還用了動畫形式呈現，有大量「古天樂」出現，而且每個都是他過去曾飾演的角色，包括劇集《神鵰俠侶》楊過、《爆裂刑警》阿仁、《陰陽路》阿Ken、《嚦咕嚦咕新年財》天樂、《一個好爸爸》李天恩、《明日戰記》泰來及《九龍城寨之圍城》龍捲風。

 

古天樂愚人節出歌《世紀大騙局》，動畫MV預告啟德體育園開騷

古天樂愚人節出歌《世紀大騙局》，動畫MV預告啟德體育園開騷

 

　　MV中也充滿香港情懷，古天樂從外太空坐飛船到地球，搖身一變成為楊過，跟項少龍在沙灘比舞，楊過打輸斷臂。之後場景轉到香港大排檔，並遊走香港多個地方，期間不時出現香港特色景點。當到項少龍接到咪後，立即展示變得充滿鬥志的表情，突然被飛船吸走，瞬間轉移到啟德體育園。網民推算這個劇情是有寓意，解讀其暗示將會在啟德開騷。

 

古天樂愚人節出歌《世紀大騙局》，動畫MV預告啟德體育園開騷

古天樂愚人節出歌《世紀大騙局》，動畫MV預告啟德體育園開騷

 

　　其實，古天樂日前出席活動時已經暗示將會有驚喜給大家，並且透露「陸續有來」，似乎奇妙事不斷。而今日（1日）古天樂將會出席《香港 Comic Con 2026》記者會，向來他也想發展動漫界，之前曾透露會把《明日戰記》製作成動漫版，據知火速製作中，相信很快面世。

 

Tags:#古天樂#尋秦記#世紀大騙局#影視娛樂#娛樂新聞
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