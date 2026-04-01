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hot talk1點鐘 | 港股卡關廿天線 | 內地經濟數據造好內需買得過？ | 內銀業績大比拼

市場最熱點
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嘉賓：光大證券國際證券策略師　伍禮賢

 

　　內銀業績全攻略！收入、淨息差、手續費、利潤增長、不良貸款率、股息率一次比拼，中行、農行淨利潤增長亮眼，建行、交行股息率高達5.2%，專家為你拆解哪間才是真正的避險收息之選！

 

　　此前，國家統計局公布數據顯示， 2月份全國居民消費價格按年上漲1.3%，高於市場預期的0.9%。1-2月份，社會消費品零售總額86079億元人民幣，同比增長2.8%，增速優於預期的2.5%，並創去年10月以來新高。數據雙雙大超預期，確認2026年經濟強勁開局，港股內需板塊復甦行情一觸即發？哪些黑馬值得買入？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/QTEUEKIh2fc?si=vV4tEsWQmA74kD4M

 

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更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

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