hot talk1點鐘 | 港股卡關廿天線 | 內地經濟數據造好內需買得過？ | 內銀業績大比拼

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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此前，國家統計局公布數據顯示， 2月份全國居民消費價格按年上漲1.3%，高於市場預期的0.9%。1-2月份，社會消費品零售總額86079億元人民幣，同比增長2.8%，增速優於預期的2.5%，並創去年10月以來新高。數據雙雙大超預期，確認2026年經濟強勁開局，港股內需板塊復甦行情一觸即發？哪些黑馬值得買入？

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