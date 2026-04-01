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全港44個泳館4.1起開放，公眾游泳池月票長者、小童及學生半價＋最平$5入場
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全港44個泳館4.1起開放，公眾游泳池月票長者、小童及學生半價＋最平$5入場

玩樂假期
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TEXT:Eunice ChowPHOTO:康文署

　　天氣愈來愈熱好想去游水？好消息，康文署宣布轄下四十四個泳館於4 月1日開放，供市民在新泳季暢泳。準備好泳季操水或日日游泳做運動的朋友，可購買公眾游泳池月票計劃，年滿60歲長者、殘疾人士及其一名陪同者、兒童和全日制學生可獲半費優惠，計計數，月票最平只需$150，平均每節$5入場費，抵更多！

 

　　4月至10月期間，康文署轄下游泳池每日由上午6時30分至晚上10時，分三節時段開放，期間有兩節各一小時的暫停開放時段。至於同時設有暖水及非暖水游泳設施的19個泳館，暖水游泳設施於4月1日至15日會繼續開放，而非暖水游泳設施如嬉水池、則於4月16日起開放。

 

全港44個泳館4.1起開放，公眾游泳池月票長者、小童及學生半價＋最平$5入場

 

19個泳館包括：

 

　　•    香港島：中西區堅尼地城游泳池、灣仔區摩理臣山游泳池

　　•    九龍：九龍城何文田游泳池及九龍仔游泳池、黃大仙斧山道游泳池及摩士公園游泳池、觀塘觀塘游泳池、深水埗荔枝角公園游泳池、油尖旺九龍公園游泳池

　　•    新界：東涌游泳池、北區粉嶺游泳池、沙田顯田游泳池及沙田賽馬會游泳池、荃灣城門谷游泳池、屯門屯門游泳池、屯門西北游泳池、元朗元朗游泳池及天秀路游泳池、西貢將軍澳游泳池

 

全港44個泳館4.1起開放，公眾游泳池月票長者、小童及學生半價＋最平$5入場

屯門游泳池於2月24日開放新泳池

 

全港44個泳館4.1起開放，公眾游泳池月票長者、小童及學生半價＋最平$5入場

 

　　留意，梅窩游泳池於每日上午8時30分至下午6時分兩節時段開放（星期五開放一節，時間為晚上7時至10時），4月3日（公眾假期）則上午8時30分至下6時分兩節時段開放。為確保公眾游泳池環境清潔，市民享用泳池設施時必須保持個人衞生，遵守泳池規則。
個別公眾游泳池於2026年部分日子暫停開放以進行維修工程，詳情請參閱附件

 

全港44個泳館4.1起開放，公眾游泳池月票長者、小童及學生半價＋最平$5入場

 

公眾游泳池月票長者半價$150

 

　　準備好泳季操水或日日游泳做運動的朋友，可購買公眾游泳池月票計劃，月票費用$300，以每月30 天計平均每節$10入場費（一般收費每節每位$17起）。年滿60歲長者、殘疾人士及其一名陪同者、3至13歲兒童和全日制學生可獲半費優惠，月票只需$150，計計數，平均每節$5入場費（優惠收費每節每位$8起），抵更多！持有月票人士亦可以申請月票智能卡，費用全免，憑卡進入泳池暢泳，無須出示身分證明文件，方便快捷。

 

全港44個泳館4.1起開放，公眾游泳池月票長者、小童及學生半價＋最平$5入場

 

　　以半費優惠購買月票的人士，在購買月票後，必須於康樂及文化事務署（康文署）轄下分區康樂事務辦事處或服務櫃檯，出示證明符合優惠資格的有效證明文件，例如殘疾人士登記證、附有相片的全日制學生證／學生手冊，供本署職員進行核實，如未完成核實程序，該月票持有人每次進場前，必須提供相關有效的證明文件，方可進入公眾游泳池。

 

公眾游泳池月票

費用︰300元(年滿60歲長者、殘疾人士及其一名陪同者、3至13歲兒童和全日制學生可獲半費優惠)

適用泳池︰康樂及文化事務署轄下所有開放的公眾游泳池(用作團體訓練的灣仔游泳池除外)

生效期限︰由月票生效日期起計一個月內，可在游泳池開放予公眾的時段內無限次使用

詳情www.lcsd.gov.hk/tc/beach/swim-intro/swim-ticket.html

 

各泳池開放詳情及每周大清潔行動的時間表

www.lcsd.gov.hk/tc/beach/swim-intro/swimlocation.html

 

Tags:#游泳池#長者#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#著數優惠#Hot deals#康文署#Jetso
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