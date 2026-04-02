沉浸式營銷｜魔術晚宴餐廳，期望值與目標客群錯配解析

近年「沉浸式」變成線下店舖重點營銷策略，沉浸式零售店、沉浸式公園、沉浸式餐廳等等已成趨勢，近月亦有主打沉浸式魔術晚宴餐廳於香港推出。早期雖然看似有好多正評，但後來負評亦不少，當中更有評論指「Worst birthday dinner ever」。其實類似概念喺歐美等國家早已出現，被視為到訪旅客或酒店住客嘅體驗活動之一，網上評價普遍不算太差。但相比之下，為何同類模式移師香港後，就出現如此大反差？其實重點並不在於沉浸式或魔術，而係期望值同目標客群嘅錯配。

雖然其他地區主打「旅遊 / 慶祝限定」客群看似問題不大，但其實同樣策略喺香港未必可行。香港有不少美食同體驗活動，加上大多來港遊客留港日子都好短，魔術晚餐體驗並非其首選活動。不過對香港情侶 / 慶祝客群嚟講，呢類體驗 / 內容過於兒童向，未太適合佢哋口味。反之如將主目標客群修改，重點標榜以有小朋友（5-10歲）嘅中產家庭作主打，其兒童向內容 / 體驗就變得十分合理。而且中產父母亦較願意為小朋友花費，就算「三頭唔到岸」情況依舊，但只要小朋友開心父母就冇投訴。

另一方面，大多香港人追求性價比，一千多到二千蚊食一餐 / 體驗一次，可以有更多、更好嘅選擇。而餐廳主打世界著名魔術表演（視覺）+ 酒店級晚餐（味覺）+ 互動體驗（情緒價值），「三位一體」令定位推得好高，同時亦拉高香港消費者嘅期望值，所以後來好容易畀人有「三頭唔到岸」嘅感覺。食物分量不足且味道一般、表演欠驚喜、互動亦單向沉悶，定位過多導致欠核心賣點，令到「為睇show而願意犧牲食物質素」嘅退路都冇，最後消費者只能將其變成「打卡限定」晚餐，做成期望值落差。

最後宣傳策略方面亦有改善空間，魔術表演係一種神秘而令人期待嘅體驗，所以好多魔術表演一般都禁止拍攝。而酒店安排media event時，YouTuber/ KOL 已將大部分表演內容「劇透」，過多預覽內容大大降低神秘感，令慳錢嘅香港人「睇完片當去咗」。如成本許可及考慮長時間經營魔術餐廳時，應定期更改魔術內容 / 體驗流程，或為不同節目作內容修改，能解決以上問題之餘亦能吸引回頭客。控制期望值同時要保留神秘感，要平衡兩者先能發揮其宣傳效果。

其實沉浸式體驗本身並無問題，問題在於推行時如何為不同地區、文化、客群、消費習慣等作客製化。香港市場講求實際同口碑，惟有回歸用戶心態同營銷之基本，先能令沉浸不再「錯配」。