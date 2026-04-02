歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

09
三月
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」 沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
展覽 文化藝術
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
推介度：
09/03/2026 - 24/04/2028
免費
16
五月
紅磡香港體育館｜VetiVa呈獻：方力申最佳時間演唱會2026 紅磡香港體育館｜VetiVa呈獻：方力申最佳時間演唱會2026
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜VetiVa呈獻：方力申最佳時間演唱會2026
推介度：
16/05/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
沉浸式營銷｜魔術晚宴餐廳，期望值與目標客群錯配解析
辦公室求生術

沉浸式營銷｜魔術晚宴餐廳，期望值與目標客群錯配解析

我做Marketing
Michael & Derek
我做Marketing

　　近年「沉浸式」變成線下店舖重點營銷策略，沉浸式零售店、沉浸式公園、沉浸式餐廳等等已成趨勢，近月亦有主打沉浸式魔術晚宴餐廳於香港推出。早期雖然看似有好多正評，但後來負評亦不少，當中更有評論指「Worst birthday dinner ever」。其實類似概念喺歐美等國家早已出現，被視為到訪旅客或酒店住客嘅體驗活動之一，網上評價普遍不算太差。但相比之下，為何同類模式移師香港後，就出現如此大反差？其實重點並不在於沉浸式或魔術，而係期望值同目標客群嘅錯配。

 

　　雖然其他地區主打「旅遊 / 慶祝限定」客群看似問題不大，但其實同樣策略喺香港未必可行。香港有不少美食同體驗活動，加上大多來港遊客留港日子都好短，魔術晚餐體驗並非其首選活動。不過對香港情侶 / 慶祝客群嚟講，呢類體驗 / 內容過於兒童向，未太適合佢哋口味。反之如將主目標客群修改，重點標榜以有小朋友（5-10歲）嘅中產家庭作主打，其兒童向內容 / 體驗就變得十分合理。而且中產父母亦較願意為小朋友花費，就算「三頭唔到岸」情況依舊，但只要小朋友開心父母就冇投訴。

 

　　另一方面，大多香港人追求性價比，一千多到二千蚊食一餐 / 體驗一次，可以有更多、更好嘅選擇。而餐廳主打世界著名魔術表演（視覺）+ 酒店級晚餐（味覺）+ 互動體驗（情緒價值），「三位一體」令定位推得好高，同時亦拉高香港消費者嘅期望值，所以後來好容易畀人有「三頭唔到岸」嘅感覺。食物分量不足且味道一般、表演欠驚喜、互動亦單向沉悶，定位過多導致欠核心賣點，令到「為睇show而願意犧牲食物質素」嘅退路都冇，最後消費者只能將其變成「打卡限定」晚餐，做成期望值落差。

 

　　最後宣傳策略方面亦有改善空間，魔術表演係一種神秘而令人期待嘅體驗，所以好多魔術表演一般都禁止拍攝。而酒店安排media event時，YouTuber/ KOL 已將大部分表演內容「劇透」，過多預覽內容大大降低神秘感，令慳錢嘅香港人「睇完片當去咗」。如成本許可及考慮長時間經營魔術餐廳時，應定期更改魔術內容 / 體驗流程，或為不同節目作內容修改，能解決以上問題之餘亦能吸引回頭客。控制期望值同時要保留神秘感，要平衡兩者先能發揮其宣傳效果。

 

　　其實沉浸式體驗本身並無問題，問題在於推行時如何為不同地區、文化、客群、消費習慣等作客製化。香港市場講求實際同口碑，惟有回歸用戶心態同營銷之基本，先能令沉浸不再「錯配」。

 

Tags:#Pantry熱話#沉浸式#營銷策略#沉浸式魔術晚宴餐廳#魔術#餐廳#香港#期望值#目標客群#遊客#體驗活動
Add a comment ...Add a comment ...
Amazon Go失去溫度：走得太前最終結業，無人商店模式面臨挑戰
更多我做Marketing文章
Amazon Go失去溫度：走得太前最終結業，無人商店模式面臨挑戰

投票區

政府四招應對油價急升
46
|
2

你認為政府措施是否足夠應對油價上升？

足夠
26%
不足夠
63%
無意見
11%
投票期：2026-04-10 ~ 2026-05-10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處