無視前車之鑑，特朗普如何煞停伊朗戰事？

目前中東亂局瞬息萬變，在美以伊戰爭上，無論哪方處優勢或劣勢，都肯定沒有贏家，而且把全球經濟也拖下水，政客一個自私而草率的决定，就令無權力者為戰爭付上極為沉重的代價。現在大家最關注的是如何收科，這可能連發動戰爭的特朗普和內塔尼亞胡，也很難給出答案。

先說特朗普，他仍自覺是最偉大的美國總統，可是有不少分析家卻認為他是最愚蠢的總統，皆因他未能在21世紀中兩場最大規模的戰爭汲取教訓之餘，今次更是缺乏清晰目的，毫無章法可言。如果我們細心研究美國在伊拉克及阿富汗戰爭的成敗，多少可以預測美國在伊朗戰爭的下場。

美以貿然向伊朗開戰，完全無章法可言。(AP)

美國在伊拉克和阿富汗兩場戰爭中，同樣是欲達到政權轉移之目的，雖然的確很快推翻原有政權，安插了美國所扶植的新政權，但從長遠戰略和政治目標來看，其實未能達到預期效果，甚至可以說是失敗的。

例如最具爭議的阿富汗戰爭(2001-2021)，美國利用九一一恐襲的慘痛經歷，成功取得國會授權和選民授意，迅速在2001年9月向塔利班政權開戰，並迅速推翻了塔利班，扶植親美附庸政權上台，這也正正是美國的短視之處——為求親美政權上台，扭曲選舉，助長貪污腐敗，令西式民主變得虛假，並無視當地民意及文化傳統，結果親美政權不得民心，造就抵抗力量此起彼落。

另外，美國低估了當地武裝勢力的抵抗意志和持久力，特別是塔利班在農村的影響力，這些農村盤踞於錯縱複雜的延綿山脈之中，美軍無力觸及，最後讓塔利班有機會東山再起，駐守當地的美軍反之弄得灰頭土臉，美國在阿富汗的20年竟成為了一齣鬧劇。

塔利班匿藏於錯縱複雜的阿富汗山脈當中，令駐守當地的美軍疲於奔命。(AP)

在此我想補充一些歷史，塔利班在1997年能在內戰中崛起，皆因人民厭倦當時貪腐的北方聯盟，弄到國家四分五裂，長期的內戰亦令到民眾渴望和平，而塔利班舉起宗教信仰大旗，一統天下，吸引不少阿富汗人支持，誰知在塔利班的伊斯蘭原教旨主義統治之下，加上國際制裁，人民生活於嚴苛的伊斯蘭律法和生活困頓中。惟我在當地和他們交談時，他們只表達卑微的期盼，就是即使貧窮但能享有和平的日子，已比以前好。

不過，2001年阿富汗戰後卻未能迎來社會穩定，反之由於貪腐帶來更多的不公，西式民主制度形同虛設，導致反美力量對親美政權的反彈，令到美國在當地耗費巨大，最後匆匆撤軍，止蝕離場。

至於在2003年開打的伊拉克戰爭，美國亦因未能有效建立一個穩定且對美國友好的政府，結果敗走該國。這歸咎於美國只有短期目標而缺乏長遠戰略，時任總統小布殊只一心想推倒屬遜尼派的薩達姆，遂拉攏反對薩達姆的什葉派，再扶植什葉派做美國附庸，卻不知伊拉克的什葉派和伊朗有深厚淵源，反令伊拉克落入伊朗的勢力範圍，美國就如拿起石頭砸自己雙脚，而戰爭更導致伊拉克陷入無止境的派系仇殺和動盪，還令伊拉克成為恐怖主義孳生的溫床 。

小布殊以為扳倒薩達姆就能令伊拉克成為美國附庸，結果事與願違。(AP)

由此可見，美國尋求「穩定的附庸國」之目標完全失敗。此外，小布殊以薩達姆擁有大規模殺傷性武器作為開戰的理由，後來被證明是虛假的，因此引發了廣泛的國際批評和國內的反戰情緒，加上戰爭耗費了巨大的軍費和人力，造成數千名美軍士兵和超過數十萬名伊拉克平民死亡，同時也低估了國家重建的挑戰，結果爛尾收場。

以上戰爭的經驗，似乎並未讓美國在後續的外交和軍事決策中汲取足夠的教訓，尤其在面對當前的伊朗局勢時，展現出重複犯錯的跡象。例如死咬著伊朗神權發展核武為由開戰，惟國際原子能機構證實這是子虛烏有的指控，令戰爭站不住腳，難以獲取聯合國以至北約盟友的支持，全球南方的譴責聲音更是此起彼落。那麼，特朗普一場不合法的戰爭，令到美國聲譽受損，國內反戰之聲震耳欲聾，他的支持率應聲下跌。

打一場仗需要知己知彼，但特朗普高估美國的實力而低估對方的韌性與反彈能力，和阿富汗及伊拉克戰爭一樣，在伊朗身上只尋求短視的目標和過度樂觀的戰爭預期，又未能有效處理當地的政治、社會和文化複雜性。最可笑的是，一個只懂交易不讀歷史的地產商、叫人飲滴露殺病毒的總統，可能連遊牧民族阿拉伯人與帝國先驅波斯人有甚麼分別，也未能搞清楚，便跟著以色列向伊朗勇武推進，註定難以取勝。

特朗普高估美國的實力並低估伊朗的韌性與反彈能力，註定難以取勝。(AP)

美國太迷信政權更迭可帶來服務美國利益的附庸政權，加上軍事介入的慣性思維，卻輕視被侵略國的國民對這種殖民手法的抵抗意志。如果特朗普執意派出地面部隊，那麼，伊朗會繼阿富汗之後，成為美國另一個帝國墳場嗎？