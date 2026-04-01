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復活節開倉優惠︱海港城名牌手袋$1499＋ON運動鞋$899＋時代廣場廚具1折起＋荃灣豐澤特賣場
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復活節開倉優惠︱海港城名牌手袋$1499＋ON運動鞋$899＋時代廣場廚具1折起＋荃灣豐澤特賣場

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:海港城展銷集、時代廣場展銷集

　　一連五日復活節長假期留港消費去邊好？各位Shopping精可能已經留意到城中三大開倉活動，尖沙咀海港城展銷集主打名牌時裝及休閒服飾勁減優惠，而喜歡烹調的朋友可鎖定銅鑼灣時代廣場展銷集，廚具好抵買如焗盤及精選產品只需$50。Gadget及家電迷一定要去豐澤荃灣特賣場，大量手機、iPad及家電大減價，易賞錢會員更可即日Walk in選購心水產品。

 

海港城名牌開倉

 

　　海港城展銷集「名牌時裝及休閒服飾勁減」即日至4月6日舉行，有多款名牌服飾及袋款大減價，包括MARC JACOBS女裝手袋$1499起、銀包$899起、咭片包 $499起、KARL LAGERFELD 背包$799起，男士們入手Carlo Castello 男裝恤衫 $299起、Paul Smith/ CALVIN KLEIN Boxer $150/條，買五送一大減價。運動愛好者都有好物推介，The North Face T-shirt 每件$250、ON 運動鞋特價 $899起、SFIDA時尚瑜珈系列 $99/件。男女或童裝鞋履大量優惠特賣，包括COLE HAAN輕便鞋、ROSSONAPOLI、JOSEF SEIBEL等女裝鞋、日本進口MOONSATR童鞋$299。

 

復活節開倉優惠︱海港城名牌手袋$1499＋ON運動鞋$899＋時代廣場廚具1折起＋荃灣豐澤特賣場

復活節開倉優惠︱海港城名牌手袋$1499＋ON運動鞋$899＋時代廣場廚具1折起＋荃灣豐澤特賣場

MARC JACOBS女裝手袋$1499起、銀包$899起、咭片包 $499起

 

復活節開倉優惠︱海港城名牌手袋$1499＋ON運動鞋$899＋時代廣場廚具1折起＋荃灣豐澤特賣場

MARC JACOBS背包$1399起、肩背小包 $699起

 

復活節開倉優惠︱海港城名牌手袋$1499＋ON運動鞋$899＋時代廣場廚具1折起＋荃灣豐澤特賣場

ON 運動鞋 $899起
 

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KARL LAGERFELD 背包$799起、帆布袋$599起
 

復活節開倉優惠︱海港城名牌手袋$1499＋ON運動鞋$899＋時代廣場廚具1折起＋荃灣豐澤特賣場

The North Face T-shirt $250/件
 

復活節開倉優惠︱海港城名牌手袋$1499＋ON運動鞋$899＋時代廣場廚具1折起＋荃灣豐澤特賣場

Carlo Castello 男裝恤衫 $299起 


 

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復活節開倉優惠︱海港城名牌手袋$1499＋ON運動鞋$899＋時代廣場廚具1折起＋荃灣豐澤特賣場

小童返學白鞋$100/對
 

 

復活節開倉優惠︱海港城名牌手袋$1499＋ON運動鞋$899＋時代廣場廚具1折起＋荃灣豐澤特賣場

 

名牌時裝及休閒服飾勁減

日期︰4 月1日至6日

時間︰11am - 9pm

地點︰尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 

https://www.facebook.com/Harbourcitybazaar

 

時代廣場廚具特賣

 

　　港島區的朋友注意，銅鑼灣時代廣場展銷集復活節特賣即日至4 月7日舉行，打算復活節炮製美食，必要鎖定一系列實用廚具，包括德國製造WOLL精選中式鑊低至半價、意大利製造Guardini焗盤及精選產品只需$50，還有多款廚房小工具低至$30或以下！

 

 

復活節開倉優惠︱海港城名牌手袋$1499＋ON運動鞋$899＋時代廣場廚具1折起＋荃灣豐澤特賣場

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復活節開倉優惠︱海港城名牌手袋$1499＋ON運動鞋$899＋時代廣場廚具1折起＋荃灣豐澤特賣場

 

　　今次開倉同樣有齊男女服飾、鞋履及配飾，如Paul & Joe、KENZO、Furla、Christian Lacroix 精選圍巾低至4折，Dickies 精選短褲 $169起、THRASHER 短tee $239/件、Champion 短tee $169/件，買2件可享額外9折，買3件可享額外8折。
 
 

復活節開倉優惠︱海港城名牌手袋$1499＋ON運動鞋$899＋時代廣場廚具1折起＋荃灣豐澤特賣場

復活節開倉優惠︱海港城名牌手袋$1499＋ON運動鞋$899＋時代廣場廚具1折起＋荃灣豐澤特賣場

ROSSONAPOLI 意大利製皮鞋、Josef Seibel、Aiuti 、Bella Freyaz 精選鞋履

 

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RICCINI精選UPF50+超輕晴雨傘 $239/件，$398/2件

 

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Dickies 精選袋款 $199起
 

復活節開倉優惠︱海港城名牌手袋$1499＋ON運動鞋$899＋時代廣場廚具1折起＋荃灣豐澤特賣場

THRASHER 短tee $239/件、Champion 短tee $169/件，買2件可享額外9折，買3件可享額外8折

 

復活節特賣

日期︰2026年4月1日至4月7日

時間︰11am –9pm

地點︰銅鑼灣時代廣場一座16樓

https://www.facebook.com/timessquarebazaar

 

豐澤荃灣特賣場1折起

 

　　豐澤荃灣特賣場即日起至4月7日舉行，今次主打大量手機、iPad、M5 MacBook、iMac及筆電3折起，Samsung、Honor、Huawei、三星手機平板外， Dyson、小米、Panasonic家電亦大減價；還有大量雪櫃、空清機、冷氣機、洗衣機陳列品特價發售。早前特賣場需要登記抽籤入場，但好消息易賞錢會員限定，可即日起開放Walk in豐澤荃灣特賣場選購心水產品。

 

　　•    Samsung Galaxy S25 Ultra (12+256GB)    $9,898 特價 $6,369

　　•    Honor Magic V3 (12+512GB) 摺機$10,999特價$4,620

　　•    Xiaomi 15 Ultra (16+512GB)$8,999特價$3,999

　　•    Xiaomi 15 (12+256GB)    $5,499特價$2,399

　　•    Apple iPad Air 11" (M3) Wi-Fi 128GB $4,599特價$2,799

　　•    Apple MacBook Air 13" (M4) (16GB/256GB)$7,999特價 $4,799

　　•    Samsung Galaxy Book5 Pro 14" Touch $11,180特價 $5,590

　　•    Dyson HP07 三合一暖風空氣清新機 $2,895特價 $999

　　•    Panasonic Eh-NAOJ nanoe® 護髮風筒 $1,290特價 $770

　　•    Xiaomi 無線音箱$149特價 $19

　　•    Philips 榨汁機    $798特價 $148

 

復活節開倉優惠︱海港城名牌手袋$1499＋ON運動鞋$899＋時代廣場廚具1折起＋荃灣豐澤特賣場

 

豐澤荃灣特賣場

日期︰即日起至2026年4月7日

時間︰11:30am - 8pm 

(每日共5個時段: 11:30-13:00﹑14:00-15:30 、16:00-17:00、17:30-18:30 及19:00-20:00)

地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

 

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