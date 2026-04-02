Gone with the Wind是部大片，中文叫「亂世佳人」，是套好萊塢的大製作，值得睇。最值得睇的是片末的，在一片廢墟旭陽升起。4月2日，本港時間，早上9時，就是旭陽初升時。

4月2日早9時，是美國東岸時間4月1日21時，也應是特朗普謂會對美伊戰事作出重要宣布之時。以前筆者是會稱美以伊之戰，但今次稱美伊之戰，是因為特朗普此公布，也應是甩了以色列小弟，而單幹的。

特朗普會幹乜？會宣布：

1. 伊朗已被美國炸到透，已不能擁有核武。

2. 霍爾木茲海峽通航否對美國並不重要，由需要通航的國家去打通好了。

以上是特朗普在3月31日的擬稿，但基於TACO特性，到今早（2日）特朗普會不會如此說就不知了。

亂後必昇平

伊朗會有乜回應：奸嘅！信唔過！但心底裏會是：活得好才是對敵人最好的報復。

港4月2日早上9時，會否是旭陽初升時，今天便知。假如旭陽真是升了，買乜好？在2月23日，「遠交近攻」一文已準備了。

咁早就準備了？是，因為筆者原以為美以伊之戰會在2月21日打響，只是拖到了2月28日才打。但一如「Gone with the Wind」所啟示，亂後必昇平。當然可以未亂先準備亂後之局啦。

「遠交近攻」，講的是「近」有美伊戰雲的「攻」，但打完仗後，投資者還是要考慮長「遠」言，有甚麼股可「交」。

近攻威脅減了，就要看「遠交」甚麼股。

2025年初興業策略提出十大值得關注的產業趨勢，回顧看，基本中了。2026年，興業證券策略團隊又提出今年要關注的10大產業趨勢，值得參考。

興業證券提出10大產業趨勢：

一AI應用：全球AI競賽如火如荼，模型迭代推動應用場景加深

2025年全球巨頭大幅加碼資本開支後，目前市場對於AI的關注焦點在於科技巨頭的巨額資本開支能否真正轉化為應用商業化落實。經歷2025年末市場對於「AI泡沫」的集中定價後，隨著中國外大模型的密集迭代、發布並在各個應用場景實現突破，已在一定程度上證明了前期大規模算力投入正逐步轉化為模型能力與場景滲透。

2026年，全球AI競賽仍在如火如荼進行中，模型能力的迭代有望繼續推動AI應用場景加深，值得期待「爆款」應用的落實。

中國AI應用迎來爆發轉捩點，吸引更多科技巨頭布局，模型迭代與場景滲透有望實現共振。2025年是中國AI模型迭代與應用落實的關鍵年，DeepSeek作為2025年AI領域的核心黑馬，全年完成多輪模型迭代。DeepSeek-R1、V3.2系列開源後，阿里巴巴(09988)通義千問、MiniMax(00100)等龍頭模型加速開源，引領AI應用。

其中，阿里巴巴Qwen3系列以256K長上下文、百萬詞元（Token，泛指AI的運算資源計量或服務計費單位）擴展能力及低成本優勢成為全球開源標準。此外，2025年中國AI競爭重心從純模型參數比拼轉向應用落實能力。中國AI應用巨頭紛紛通過核心業務實現卡位，字節豆包升級為跨生態AI代理並接入抖音、今日頭條，阿里巴巴通義千問融入電商、釘釘生態，騰訊(00700)元寶深度嵌入微信與QQ社交鏈條。

二AI算力：海外資本開支維持高增長，國產替代加速

中國龍頭科技企業持續加大資本開支、加快本土大模型迭代，推動國產芯片性能持續提升，共築自主可控的國產替代生態。芯片作為算力核心引擎，中國訓練側此前仍主要依賴英偉達(US.NVDA)A800、H800等芯片。去年美國針對高端AI芯片的出口管制擴大，供應收緊加速國產替代。

華為升騰、寒武紀(滬:688256)、海光信息(滬:688041)等龍頭廠商持續加大資本開支與研發投入，市場份額與性能持續提升。同時，自研芯片與本土大模型生態深度適配，應用落實倒逼改善算力架構。例如，華為升騰芯片與DeepSeek系列模型完成深度適配，寒武紀與商湯(00020)日日新SEKO系列多模態模型適配。隨著AI向終端場景全面滲透成主線，中國營運商和雲廠商有望繼續加碼資本開支，芯片產業鏈國產替代有望加深，國產算力廠商、上游半導體設備材料等方向仍具備廣闊增長空間。

三存儲：AI驅動進入新一輪超級周期，供不應求格局延續

供應產能仍受限，供不應求格局延續，並正在傳導至上游設備和封測環節。需求高企背景下，原廠主動收縮傳統產能，三星、SK海力士、美光(US.MU)等國際廠商陸續敲定DDR4產品停產計劃（EndofLife，EOL），將大部分先進產能轉向DDR5與HBM，直接造成全球消費級存儲產能缺口擴大。盡管國產存儲廠商正加速擴產，但芯片廠建設與設備交付周期長，難以紓緩短期短缺。消費類存儲器設備交付周期約4個月至9個月，新增產能預計今年下半年逐步釋放，但AI驅動的數據中心存儲器需求屬長期性，供需缺口難以迅速收斂。

目前中國長鑫存儲、長江存儲已啟動史上最大擴產計劃，長鑫上海新廠、長江存儲武漢三廠均計劃2027年投產。整體來看，2026年存儲行業難以形成規模化有效供應。這一趨勢持續傳導至上游半導體設備和封測環節，中國存儲芯片設計、存儲模組廠商、半導體設備、封測企業均有望受益。

四商業航天：中美大國博弈必爭之地，中國關鍵核心技術已取得突破

商業航天作為中美大國博弈的必爭之地，戰略地位躍升、國家高度重視、政策持續加碼。衛星軌道與頻譜資源作為不可再生的稀缺戰略資產，具備重要的軍民兩用屬性。

資本市場政策亦配套加碼，商業航天企業IPO加速，優勢企業也有望加速登陸資本市場。中國開啟上市快速審批通道，截至2026年2月15日已有逾10家商業航天企業啟動上市輔導，其中藍箭航天、星河動力、中科宇航等龍頭火箭企業已進入實質申報階段。

2026年2月10日，電科藍天(滬:688818)正式登陸科創板，成為年內首隻商業航天新股。此外，2025年12月，上交所發布《發行上市審核規則適用指引第9號》，對商業火箭企業適用科創板第5套上市標準作出仔細規定，更好支持尚未形成一定收入規模的優質商業火箭企業適用第5套上市標準，加快推動商業航天創新發展、主動服務航天強國戰略。

五人形機械人：規模化量產元年，國產零件廠商進入業績兌現期

特斯拉(US.TSLA)官宣Optimus機械人2026年產能目標是10倍至5萬部至10萬部，FigureAI計劃未來4年累計交付10萬部人形機械人。海外量產帶動中國零件供貨，特斯拉、FigureAI等海外機械人巨頭依賴部分中國零件，其超預期量產計劃直接帶動國產廠商加速供應減速器、滾珠絲桿、電機、傳感器等零件。

在中國，主機廠商量產逐步落實，企業深度參與供應鏈。中國廠商在量產與出貨量方面佔據優勢，2025年全球人形機械人出貨量排名前6的品牌均來自中國，其中智元機器人以5168部的出貨量位居榜首，佔據全球39%的市場份額。

2025年優必選(09880)推出全尺寸工業人形機械人WalkerS2，Walker系列人形機械人全年5次中標億元級別大單，全年訂單總額超13億元人民幣；智元機器人開啟與均勝電子(00699)超億元採購合同的首批商用交付；越疆(02432)從協作機械人切入具身智能賽道，3月發布全球首款「靈巧操作+直膝行走」人形機械人DobotAtom，6月宣布開始面向全球批量交付。

此外，國產零件廠商深度參與人形機械人供應鏈，一方面為特斯拉、FigureAI等海外巨頭供貨，另一方面宇樹鏈、智元鏈、小鵬鏈、天工鏈等中國供應鏈也基本採用國產零件。

六智能駕駛：中國政策落實助推L3商業化，海外特斯拉FSD引領技術方向

中國政策落實有望推動今年成L3商業化元年。去年下半年，智駕迎來密集政策催化。9月工業和信息化部等8部門印發《汽車行業穩增長工作方案（2025-2026年）》，提出有條件批准L3級車型生產准入；12月工信部正式許可長安(深:000625)和北汽藍谷(滬:600733)兩款L3級自動駕駛車型。北京、武漢、廣州等地已密集推出自動駕駛政策，為L3級商業化落實提供支持。

2025年理想(02015)、小鵬(09868)相繼推出VLA版本智駕，未來導入世界模型，小鵬發布的G7成為全球首款L3級算力的AI汽車。奇瑞(09973)計劃在2026年實現L3級自動駕駛車輛量產，廣汽集團(02238)計劃2026年加速L3級車型量產並啟動業內首款L4自動駕駛前裝量產車型下線交付。隨政策落實和L3智駕業績兌現，汽車生產商和零件廠商均將受益。

七電網儲能：北美缺電推動出海加速，中國政策打開新一輪景氣周期

「十五五」電網投資規模大幅提升，疊加政策機制完善與海內外需求共振，電網及儲能產業鏈迎來高景氣發展機遇。國家電網「十五五」期間固定資產投資規劃達4萬億元人民幣，較「十四五」增長40%，其中2026年作為「超前建設年」預算達7200億元人民幣，目標衝刺7800億元人民幣。今年高附加值領域或成投資重心，料特高壓投資將優先，帶動換流閥、變壓器、組合器等核心設備需求。「十五五」的重點投資方向還包括輸變電與配網、儲能，計劃2030年新增逾3萬座變電站至總量7萬座至10萬座，「十五五」期間投資儲能約3000億元人民幣、年均600億元人民幣。1月發改委、能源局聯合發布《關於完善發電側容量電價機制的通知》，首次將電網側獨立新型儲能納入容量電價機制，儲能從新能源成本項轉為獨立收益項，疊加海外美國AIDC配儲、歐洲大儲以及新興市場需求增長，儲能進一步成為剛需。

八化工：反內捲引導供應出清，新興產業趨勢推動行業開啟新一輪景氣周期

化工行業反內捲持續，政策引導供給側出清。「反內捲」作為後續加深改革的主線任務，其中化工是政策重點關注的領域。2025年9月7部門聯合印發的石化化工行業穩增長工作方案（2025-2026年），提出嚴控新產能、加大石化化工行業老舊裝置更新改造力度，以滌綸長絲為代表的集中度較高的子行業率先響應，推行減產保價自律行動，逐步改善供需格局。

截至2025年第三季，多數化工細分板塊產能利用率與庫存均已降至較低水平，指向行業在經歷去庫和去產能，改善供應結構，包括鈦白粉、有機矽、紡織化學製品、化學纖維、氟化工、聚氨酯等。往後看，反內捲將成化工行業景氣回升和價值重估的關鍵動力，隨供應格局改善帶來產能擴張放緩、行業景氣回升，化工板塊有望從傳統周期波動品種轉變為兼具高彈性與高股東回報的行業。

九創新藥：出海BD持續加速，中國商業化進入兌現期

創新藥出海BD持續加速，中國商業化進入兌現期。2025年中國創新藥BD出海授權全年交易總金額達到1357億美元，首付款70億美元，交易總數量達到157宗起，均創歷史新高。2026年，「創新藥3.0」發展模式清晰，出海成為主旋律。

細分領域來看，預計2026年全球CDMO生產需求將持續高景氣，其中多肽、ADC、雙抗等細分領域訂單需求旺盛。在中國需求端復甦、供應持續改善的背景下，CRO企業新簽訂單呈現量增價穩的趨勢，2026年收入和利潤有望逐漸觸底並改善。同時，隨著中國工業需求端明顯復甦，從化學試劑、生物試劑到後期商業化階段的培養基、填料等相關企業業績均有望在2026年進一步改善。

十腦機接口：海外Neuralink規模化量產重塑行業預期，中國「十五五」政策引領布局

2025年12月31日，Neuralink創辦人馬斯克公開宣布公司將於2026年啟動腦機接口設備的大規模生產，並推動手術流程近乎全自動化。這一表態標誌著全球首個侵入式腦機接口系統從臨床試驗階段正式進入量產準備期，並為未來與特斯拉Optimus人形機械人的協同應用奠定基礎。

2026年2月，馬斯克表示，新一代神經鏈接腦機接口增強版的性能將提升至3倍，將於2026年晚些時候面世。2026年海外腦機接口技術有望實現量產化突破，帶動全球侵入式腦機接口進入加速商業化的新階段。

「十五五」政策明確提出「前瞻布局未來產業」，腦機接口等領域被列為「新的經濟增長點」。支付體系方面，2025年國家醫保目錄調整首次增設「商業健康保險創新藥品目錄」；上海多部委聯合發布政策「支持醫療機構合理使用創新藥械，相關商業健康保險保障範圍內的創新藥應用病例可不納入按病種付費範圍」，加速覆蓋腦機接口等新技術的收費目錄。

2025年是AI應用之年，2026年是AI實際落實之年，今年買股就不能買講故事之股，要買可交貨、有盈利之股。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）