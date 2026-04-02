復活節+4月片單｜Netflix柯震東《乩身》奇幻民族劇，IU《21世紀大君夫人》奪最愛韓劇演員第3位

踏入4月各大串流平台都有新片上架，趁着復活節連續多天假期，可以躺平在家煲劇自在過日子。這個月有多套矚目影片推出，相信總有合適的心水。Netflix有柯震東主演、台味驅魔題材的《乩身》、還有刺激動作搏鬥韓劇《獵犬2》。Disney+則有超浪漫劇《21世紀大君夫人》，或者支持本地電影，欣賞以往金像獎得獎電影外，亦有今屆香港電影金像獎影帝、影后提名《像我這樣的愛情》。Viu有7套話題作品，當中有爆娛圈同性禁戀劇集。

Netflix：

1.《乩身》

台灣原創奇幻民俗影集《乩身》在3月推出預告片時已相當吸睛，影集由柯震東、王柏傑等人演出，4月正式登場，這部Netflix原創奇幻民俗影集，改編自同名人氣漫畫與小說，內容提到宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事結合，主角因過去的錯誤成為三太子乩身，遇到不同的靈異事件時，逐步面對自己的選擇與代價。相信，這套劇能承接之前韓國綜藝《天機試鍊場》的神秘感。

2.《獵犬2》

韓國動作劇《獵犬》第一季「兄弟」禹棹奐與李相二赤手空拳對抗高利貸集團，拳拳到肉不輸蝕於香港不少武打影星的作品。來到第2季，戰場全面升級，從高利貸集團擴展到更大規模的地下拳擊聯盟。禹棹奐與李相二面對更強大敵人，捲入金錢與權力交織的世界，當中就遇上Rain（鄭智薰），Rain是入行後首次飾演奸角，大家也很期待。

3.《地獄占星師》

日劇《地獄占星師》以日本知名占星師細木數子的傳奇與爭議人生為主題，劇集由戶田惠梨香、伊藤莎莉主演，故事不單是普通人物傳記，從細木數子憑藉占星術席捲媒體開始，揭開權力、慾望與操控的一面。

Disney+

1.《21世紀大君夫人》

《21世紀大君夫人》是Disney極力推介的劇集，由IU和邊佑錫最新浪漫CP聯動，劇集以虛構的「21世紀君主立憲制大韓民國」為背景，將王室與財閥融合。王室次子李完（邊佑錫飾）因權力鬥爭，與韓國最大財閥次女成熙周（IU飾）展開一場「各取所需」的契約婚姻。二人卻在患難中見真情，逐漸萌生愛意，在皇室枷鎖與家族壓力下，愛情顯得格外珍貴。韓國每年會有統計調查韓流在國際上的趨勢，在韓國官方認證「2026全球最愛韓劇演員」，IU佔第3位，憑去年《苦盡柑來遇見你》大成功，奪多個頒獎禮影后獎項，使她由排第9位今年躍升入三甲！

此外，《穿Prada的惡魔2》即將在4月29日戲院上映，可以趁假期重溫《穿Prada的惡魔》，由打雜到總編助手的經典血淚史。而想支持港產片的，可以欣賞由陳家樂、廖子妤角逐今屆香港電影金像獎影帝、影后提名電影《像我這樣的愛情》。同場加映精選歷屆得獎香港電影包括有《破‧地獄》、《金手指》、《正義迴廊》等。

Viu：

Viu播出的韓國《權慾之巔 Climax》以韓國財閥界與娛樂圈為背景，講述出身寒微的檢察官方泰燮（朱智勛 飾）與害怕跌落谷底的頂級女星秋尚雅（河智苑 飾）這對假面夫妻，為登上人生巔峰而不惜互相踐踏的故事。

剛播出已經成為話題作品，朱智勛與河智苑的博弈愈發激烈，第3、4集播出後話題度再創新高。WR集團實權人物李亮美（車珠英 飾）為打擊不聽話的秋尚雅，指使YouTuber爆料其黑歷史，一段塵封多年的娛樂圈黑暗秘辛逐漸浮出水面，秋尚雅與已故女星韓智秀（韓東希 飾）是秘密愛人被揭開。

當地媒體報道指這劇大膽觸及了財閥賄賂與演藝圈潛規則等敏感議題，河智苑飾演得知愛侶死訊時的壓抑與爆發演繹，極具層次感，演技被受讚賞。