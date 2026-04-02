hot talk1點鐘 | 特朗普預告狠打伊朗資金震兩震 | 港股半日再穿牛熊線揸cash等放假？| 恒指每逢星期三就見頂？

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

美國總統特朗普就中東局勢發表電視講話，警告美方將於未來兩至三周內對伊朗發動極嚴厲打擊，甚至威脅若雙方未能達成協議，將轟炸當地發電廠，使其經濟倒退回「石器時代」。其言論轉趨強硬，令市場原本期待衝突能迅速解決的希望落空。布蘭特期油突破每桶105美元關口，急升5%。在他發表言論後，亞太股市整體跌約0.9%。標準普爾500指數期貨跌約0.8%。美國國債孳息率全線上揚，升幅超過3個基點，特朗普言論點解讀？對環球市場有甚麼影響？

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