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意大利世界盃折㦸沉沙，小球會絕處逢生的啟示
娛樂新聞

意大利世界盃折㦸沉沙，小球會絕處逢生的啟示

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　意大利在世界盃決賽周附加賽再度飲恨，於最關鍵的一場資格賽不敵波斯尼亞，結果連續第三屆無緣世界盃決賽周。消息一出，全國嘩然。對一支擁有四面世界盃冠軍戰衣、曾經是國際足壇頂級權力象徵的國家隊而言，連續缺席世界盃不但荒誕，更是前所未見的恥辱。

 

　　附加賽本應是強隊「最後一搏」自救的平台，卻成為意大利另一場悲劇，反映了這支昔日霸主在經歷漫長衰落後，已不足以踏入全球最高舞台。

 

　　昔日的意大利，被稱為歐洲一方霸主。90年代至2000年，從防線的保方、簡拿華路、馬甸尼，到中場的派路、加度素，再到前線的巴治奧、托迪、恩沙基和迪比亞路等，意大利擁有源源不絕的頂尖球星。

 

　　

意大利世界盃折㦸沉沙，小球會絕處逢生的啟示

回顧過去3年國際賽期，在38場A級賽事中，獲得19勝9和10負的成績，總入球63個，失球48個，場均得失球是1.66對1.28個，清楚顯示意大利已經跌至中上游水平，並非頂尖球隊。

 

　　然而近十年，藍軍已難以再生產同級別的領袖人物。現今球員實力不乏優秀之輩，但再沒有托迪式的「核心型十號」、也沒有簡拿華路級別的領袖後衛，能在關鍵時刻一夫當關。

 

　　當歐洲各國陸續冒起新星，挪威出產夏蘭特、西班牙有加維與柏迪，意大利卻只能倚賴少量球員支撐整體質素。失去球星，意味失去決勝力量，亦是意大利一步步落後的關鍵。

 

　　真正令意大利沉淪的原因，不止於球員質素下降，還包括整個國家的青訓停滯。

 

　　正如保方多年前的警告，意大利足球從未真正痛定思痛。青訓投資多年不足、訓練方法停留於過去、球會更傾向依賴即戰力老將，而不是給予年輕人成長空間，令意大利整整一個世代呈現斷層。

 

　　當其他國家以科學化訓練、技術導向青訓與數據革命追上甚至超越意大利時，藍軍仍維持舊模式，球員難以追上世界節奏，國家隊質素自然向下沉。

 

　　與此同時，意大利足球在世界足壇地位的萎縮，更直接反映在意甲身上。

 

　　曾經的意甲，被稱為小世界盃，是全球球星的終極目的地。但近年，由於財政欠佳、管理模式落後、球會經營不透明，甚至屢有黑哨貪腐醜聞，令意甲的吸引力急劇下降。

 

　　頂級球員轉投英超，西甲亦有皇馬與巴塞吸引力，但意甲球會動輒需要出售主力維持運作，競爭力持續下跌。本土球員在低強度環境下比賽，自然難以進步。世界盃與歐洲盃的強度遠高於意甲，意大利球員在國際賽場遭遇衝擊，表現失準便是必然。

 

　　事實上，意大利的沒落並非單一情況。西班牙、德國等傳統勁旅均曾面對青黃不接的困境。然而，兩支球隊皆迅速展開深層改革，包括重建青訓、改善聯賽結構、引入新教練哲學，並最終從低潮中走出。

 

　　

意大利世界盃折㦸沉沙，小球會絕處逢生的啟示

意大利近3年面對法國、西班牙、德國、英格蘭，合共對賽9次，只曾贏過2次，和波1次，其餘全數落敗，證明其實力已經被歐洲強隊大幅拋離。

 

　　而意大利則在持續無緣世界盃後未能即時作出系統性修補，亦欠缺明確的長期改革路線。球迷對國家隊的要求由「爭冠」變成「求入圍」，反映出整個足球生態倒退。

 

　　然而，意大利足球仍非全無希望。今年意甲其中一支例外就是科木Como。

 

　　這支球會原本2018年瀕臨破產，但在2019年外來資金注入後重生。球會選用法比加斯作為新任主帥，引入現代足球理念，無論是控球模式、戰術框架、球探策略、青訓培養等方向均全面革新。短短4年已投入近億資金作出重建，球隊氣象一新，由意大利丁組升上甲組，為意甲帶來多年未見的新衝擊。

 

　　科木提供了一個寶貴示範：只要願意改革，願意擁抱更現代、更國際化的足球運作模式，意大利並非不能走回強國之列。

 

　　

意大利世界盃折㦸沉沙，小球會絕處逢生的啟示

科木的改革始於 2019 年——印尼 Djarum 集團收購球會。Djarum 是印尼最大財團之一，擁有銀行、媒體、科技及零售產業，於收購科莫後提出長期投資計劃，目標是把球會打造成意甲具競爭力的新勢力。據《Telegraph》指出，Djarum 的計畫規模高達 10 億英鎊，包括球場、訓練基地、轉會投資、品牌建設等全方位重建。

 

　　意大利三度失落世界盃決賽周，其實是一個明確訊號：足球世界從不等待落後者。過去的光輝不會自動延續，停滯不前便代表退步。

 

　　無論是聯賽結構、球會管理、青訓投入，還是國家隊的戰術定位，意大利都必須真正正視自身問題，否則藍軍只會繼續倒退，被二線甚至三線國家追上。足球是永遠向前的運動，抱著昔日四星光環只會迷失方向；只有勇於承認不足、推動改革，才有機會重新站上國際舞台。

 

　　一支強隊可以失敗，但不能失去改變的勇氣。意大利能否再度四星閃耀，要看意大利足協的造化了。

 

本週焦點

 

足總杯8強
曼城乘勇追擊 利記反擊偷雞
槍手重返正軌 車仔輕鬆晉級

 

　　球迷的視線從國際賽場回到球會賽事。本週英格蘭足總盃八強，曼城對利物浦是最具分量的一場。曼城板凳深厚、控球模式穩定，而利物浦近況強勁、逼搶強度高，兩隊都是攻守俱備，勝負將取決於臨場執行力與轉換效率。

 

　　更關鍵的是，曼城在足總盃主場已 18 場不敗，當中超過六成比賽能保持零失球。利物浦在淘汰賽經驗上亦不差，但過往在阿提哈德球場作客的對賽成績，未能佔明顯上風。

 

　　

意大利世界盃折㦸沉沙，小球會絕處逢生的啟示

對比數據，在本屆足總盃中，曼城場均入球高達 5 球，失球不足 1 球，是火力最猛的球隊之一；利物浦則場均約 3.3 球，防守端同樣只失不到 1 球，證明今場不但是實力對碰，任何運氣的成分，都會影響勝負。

 

　　阿仙奴面對修咸頓，實力差距明顯，是重整旗鼓最佳場合。聯賽盃決賽失利之後，這場足總盃是阿仙奴穩定士氣的良機，而下週歐聯對葡超士砵亭難度不高，預期阿仙奴可望重新步入正軌。其餘對賽如車路士與列斯聯，對手低兩班實力有限，何況有主場優勢，晉級應無大礙。

 

Tags:#足球#意大利#世界盃
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