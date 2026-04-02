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盜賊統治的民族國家 8 Conlay馬來西亞近代史上最大的爛尾樓
數碼創科

盜賊統治的民族國家 8 Conlay馬來西亞近代史上最大的爛尾樓

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　2022至2023，我差一點就投資了馬來西亞，當時前往雙子塔旁邊的一座全新物業8 Conlay考察，這物業背後故事相當動人，幕後投資者是馬來西亞Forbes五十大富豪，把經營了數十年的印尼，泰國，馬來西亞保險業務全部沽走，買下吉隆坡這塊地皮，幾年下來全部靠自有資金把三幢大樓、酒店商場蓋起來。

 

盜賊統治的民族國家 8 Conlay馬來西亞近代史上最大的爛尾樓

 

　　吉隆坡KLCC商業區已經完全沒有地皮。8 Conlay是當時吉隆坡最貴的豪宅第二名，排第一名就是Four Season，項目共有三幢，最高68層，由Kempinski管理，我的香港朋友紛紛下了訂金，我沒買，結果，這成為馬來西亞近代史上最大的爛尾樓。

 

盜賊統治的民族國家 8 Conlay馬來西亞近代史上最大的爛尾樓

盜賊統治的民族國家 8 Conlay馬來西亞近代史上最大的爛尾樓

 

　　但是作為一間只有幾年歷史的房地產發展商，妳要借，銀行都未必信妳。

 

　　關於馬來西亞經濟，我還想跟大家分享一點看法。

 

　　馬來西亞人喜歡把自己視為東南亞的強國，認為除了新加坡和汶萊之外，馬來西亞凌駕於其他所有國家之上——但新加坡和汶萊都是小國，無法與擁有3,500多萬人口的馬來西亞相提並論。

 

　　的確，馬來西亞的人均GDP約為12,000-13,000美元，遠高於泰國（7,000-8,000美元）或印尼、越南和菲律賓（4,000-5,000美元），更不用說柬埔寨、寮國、東帝汶和緬甸了。

 

盜賊統治的民族國家 8 Conlay馬來西亞近代史上最大的爛尾樓

 

　　馬來西亞也沒有像越南那樣飽受戰爭蹂躪，也沒有像東南亞其他國家那樣遭受殘酷無能的獨裁統治。它不像印尼或菲律賓那樣經常遭受災難性的自然災害，而且自獨立以來就一直實行相對開放的自由市場經濟。

 

　　與該地區其他國家相比，馬來西亞確實擁有得天獨厚的地理位置，沒有地震或颱風，自然資源豐富，擁有完善的殖民時期基礎設施，繼承了英國的現代政治制度，以及大量勤勞的少數民族人口。

 

　　然而，馬來西亞將這一切浪費在追求成為一個盜賊統治的民族國家。

 

　　雖然我們早就知道馬泰印菲的腐敗和混亂，東南亞的Crony Capitalism更加黑暗，大馬前首相納吉布夫婦、印尼蘇哈圖家族及泰國的前總理他信夫婦是個大貪官。

 

盜賊統治的民族國家 8 Conlay馬來西亞近代史上最大的爛尾樓

 

　　這些故事貫穿了一個主題：東南亞經濟是政界和工商界權勢階層之間關係的產物。這種關係自殖民地時期培育和發展，在後殖民地時期得到延續。

 

　　其主要特點是政治精英賦予工商界精英在國內服務行業的壟斷特權，使他們不必提高科技能力、創立品牌、發展現代企業或提高生產力就能夠聚斂大量財富。

 

盜賊統治的民族國家 8 Conlay馬來西亞近代史上最大的爛尾樓

 

　　這些國家中一系列眼花繚亂的政變/政權交替，要對這些國家進行投資的話，我會非常謹慎。

 

　　不只在地產業，在所有經營中，香港巨頭們的大膽背後，都是縮。

 

　　在大多數人超級勇敢時，即使實力允許，也主動認縮，然後在大多數人因為勇敢過度而不得不縮時，去用保存下來的實力，成為少數超級勇者。

 

　　這也是他們的邏輯。

 

Tags:#馬來西亞#爛尾樓
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