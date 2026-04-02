Marimekko Outlet 新開幕｜九龍灣MegaBox店服飾手袋4折起＋送Totebag＋會員9折優惠

九龍灣Marimekko Outlet開幕啦！各位Marimekko粉絲終於可以市區掃貨，經典 Unikko 花花 Print 服飾及手袋低至4折，值得入手，同場更有餐具及家居單品。新張期間店內消費滿 $2,500 即送限定 Tote Bag，或以優惠價$199 加購精緻襟章。

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復活節開倉優惠︱海港城名牌手袋$1499＋ON運動鞋$899＋時代廣場廚具1折起＋荃灣豐澤特賣場

九龍灣MegaBox全新Outlet︱名牌低至1折＋D-mop、New Balance、Marimekko＋免費泊車







Marimekko大膽印花及鮮明色彩是品牌的亮點，多款不同顏色的 Jokapoika 裇衫亦是fans的心頭好，同場更有各式 Piccolo 家品與小物，各位條子控不可錯過。

新張期間更可享有多款開幕限定優惠，店內消費滿 $2,500 即送限定 Tote Bag，或以優惠價$199 加購精緻襟章。除此之外，消費滿$1,000 可成為 1年會員，滿$2,000可成為永久會員，所有會員專享正價貨品 9 折優惠。

想為辦公室或家居增加色彩，店內有不同餐碟、杯具套裝、地毯及毛巾等，令一室充滿春日氣色。



Mega Club 會員更可享更多優惠，於Marimekko消費滿 $2,000 即減 $200。會員於 MegaBox G 層指定零售商戶即日電子消費滿 $500，即可換領 MegaBox $50 電子餐飲現金券 1 張！每名Mega Club 會員每次最多可換領 MegaBox $50電子餐飲現金券1張，每日最多可參與此活動3次。禮品數量有限，先到先得，送完即止。

Marimekko MegaBox 新店

地址：九龍灣宏照道 38號 MegaBox 地下 10號店