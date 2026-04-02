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復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略
香港周圍遊

復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:相關商場

　　復活節2026好去處懶人包！天文台預報復活節長假期有驟雨及雷暴，與其一連五日躲在家中，不如計劃一系列室內活動，遊走不同商場打卡購物。姜濤生日應援已經開始，Fans必到尖沙咀及銅鑼灣打卡，而卡通動漫期迷可遊走多啦A夢、輕鬆小熊、史迪仔與唐老鴨、Kpop獵魔女團等不同主題期間限定店，大班朋友不妨中環香港潑水節或香港國際試食節又食又玩！

 

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1 海港城5米高達打卡

 

　　16大推介復活節好去處推介，第一站鎖定尖沙咀！海港城首次與Bandai Namco Asia合作舉行大型動漫主題活動，設《機動戰士高達》、《海賊王》、《塔麻歌子》、《超人》及《龍珠》五大主題展區，各位玩具及動漫迷打卡又掃貨！除此之外，台灣繪本作家幾米迎來創作二十五周年，海港城美術館現舉行《偶然相遇的微光》展覽，回顧他創作的經典作品。

 

復活節好去處2026︱海港城5米高達、海賊王、龍珠展區打卡＋期間限定店＋幾米主題周年展

 

復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略

復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略

 

2  2026姜濤生日應援企劃

 

　　同區，還有每年四月一眾姜糖期待的姜濤生日應援企劃，今年姜濤香港後援會聯同The ONE及皇室堡以全新主題【Keung’s Family 姜家人】為布置，4月2日起至4月30日尖沙咀The ONE 的The Keung’s Family打造四大幸福的打卡場景。場內更特設期間限定店發售會場限定匹克球拍套裝。銅鑼灣皇室堡The Keung’s Show打造五大璀璨打卡熱點，場內同步開設姜之甜品小站，推出一系列期間限定主題甜品。

 

復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略

復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略

 

2026姜濤生日應援企劃【Keung’s Family 姜家人】
日期︰4月2日起至4月30日
地點︰尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡

 

3銅鑼灣100%多啦A夢櫻花節體驗店

 

　　今個復活節，一眾卡通動漫迷應該好忙，因為坊中有不少人氣大熱期間限定店新貨等你帶回家。香港創意品牌 AllRightsReserved主辦的100%多啦A夢櫻花節將於4月3日至4月19日銅鑼灣希慎廣場舉行，fans可以穿梭限定商店、互動遊戲區、多啦A夢手作區、扭蛋專區、主題販賣機及限定主題自拍亭等。是次主題商品超得意，場內更可以入手《100%多啦A夢 & FRIENDS》東京站展覽會場限定紀念品。

 

復活節好去處2026︱銅鑼灣100%多啦A夢櫻花節體驗店＋遊戲扭蛋＋紀念品＋入場登記攻略

 

復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略

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4 迪士尼「西部大冒險」期間限定店

 

　　集合迪士尼人氣角色史迪仔與唐老鴨的「西部大冒險」主題期間限定店，已登陸銅鑼灣時代廣場！期間限定店以西部牛仔為主題，有超過50款全新主題精品獨家發售及逾400款人氣迪士尼商品外，亦設有主題自拍亭，可與西部牛仔造型的史迪仔與唐老鴨合照留念。店內消費滿指定金額更有機會獲得限定主題購物袋。

 

復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略

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時代廣場「西部大冒險」期間限定店
日期︰2026年4月1日至5月3日
地點：銅鑼灣時代廣場地庫1樓

 

5 朗豪坊輕鬆小熊魔法系列新登場

 

　　由San-X、AQI與Nicoa共同企劃的《Rilakkuma's Enchanted Wishes POP-UP SHOP》魔法願望限定店即日起至4月26日於朗豪坊舉行，現場逾30款「Rilakkuma’s Enchanted Wishes」主題限量精品史上首次登場，另外逾200最新日版產品同步發售。粉絲亦不要錯過3.5米高的魔法師造型輕鬆小熊打卡位，及復活節限定輕鬆小熊與小白熊見面會。

 

復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略

復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略

 

 

《Rilakkuma's Enchanted Wishes POP-UP SHOP》魔法願望限定店
日期︰2026年4月1日至26日
時間：10:30am-10:30pm 
地點︰朗豪坊4樓通天廣場

 

6 《Kpop獵魔女團》期間限定店

 

　　ELEMENTS圓方與Netflix聯手以HUNTR/Ｘ演唱會舞台為主題，打造《Kpop獵魔女團》ELEMENTS圓方期間限定店，發售多款周邊商品，旁邊特設HUNTR/X和Saja Boys角色人形立牌打卡位！現場更設巨型LED螢幕，配以輪流播放動畫中的經典歌曲。

 

復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略

 

《Kpop獵魔女團》ELEMENTS圓方期間限定店
日期︰2026年4月2日至19日
時間：11am-8pm
地點：ELEMENTS圓方金區L1樓

 

7 彼思人氣動畫電影角色精品店

 

　　Pixar 粉絲準備好彈藥未？元朗 YOHO MALL I 中庭Lifelike「角色聯『萌』期間限定店」，有大量《反斗奇兵》、《怪獸大學》、《反斗車王》、《玩轉腦朋友》、《優獸大都會》及《熊抱青春記》 等高達 500 款會場優 先、全新首發及日本直送精品，現場更設有多個熱門角色打卡位，令人樂而忘返。

 

復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略

復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略

 

Lifelike「角色聯『萌』期間限定店
日期︰3 月 28 日至 4 月 19 日
地點︰ 元朗 YOHO MALL I 中庭

 

8  香港潑水節中環PMQ登場

 

　　去唔到泰國潑水節，香港都有得玩！泰國駐香港總領事館、泰國政府旅遊局舉辦的「香港潑水節2026」，今年將於4月3日至5日在中環PMQ盛大舉行，屆時有翟道翟式市集、曼谷街頭小食區，令你如置身於泰國。連續5日公眾假期打算留港消費的你，不妨在香港感受泰國最受歡迎節目。

 

復活節好去處2026︱香港潑水節中環PMQ登場，翟道翟式市集＋曼谷街頭美食＋泰式按摩

 

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9  Jack’n Jill 珍珍脆爆開心天地

 

　　適逢珍珍薯片成立55 週年，尖沙咀iSQUARE國際廣場設3 大樂「脆」玩樂區域，包括彈床樂園、碰碰車夾公仔機，有機會夾走珍珍薯片食品。

 

復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略

 

Jack’n Jill 珍珍脆爆開心天地
日期︰3月28日起至5月10日
地點︰尖沙咀iSQUARE國際廣場

 

10海綿寶寶 fans啟德AIRSIDE朝聖

 

　　人氣角色海綿寶寶、派大星、章魚哥及蟹老闆，已於AIRSIDE比奇堡滋味派對登場，除了巨型海綿寶寶及派大星吹氣裝置及打卡點，同場特設限定海綿寶寶手機繩DIY體驗與「SLIME鬼口水工作坊」。

 

復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略

 

AIRSIDE X海綿寶寶 復活節呈獻「比奇堡滋味派對」
日期：3月27日至4月23日
時間：10am-10pm地點：啟德AIRSIDE二樓中庭

 

11 合和商場「怪獸復活平衡車X彈床天地」

 

　　灣仔地標合和商場聯同STRIDER HK及歡樂天地攜手呈獻「怪獸復活平衡車 x彈床天地」主題活動，小朋友大玩怪獸限定冒險障礙賽道、歡樂天地復活彈床，盡情放電！

 

怪獸復活平衡車X彈床天地
日期：即日起至4月12日
時間：下午1時至晚上７時
地點：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭

 

12 THE SOUTHSIDE商場藝術蛋裝置

 

　　即日起至5月10日，「SOUTHSIDE ARTival」於THE SOUTHSIDE商場中庭及不同位置展示超過30隻藝術蛋裝置，所有作品均由本地藝術家、品牌及南區學生為是次企劃度身創作。

 

THE SOUTHSIDE「SOUTHSIDE ARTival」
日期：2026年3月27日至5月10日
地點：THE SOUTHSIDE 中庭及不同樓層

 

13   荷里活廣場、東港城 匹克球運動世界

 

　　今個復活節大家可全情投入匹克球運動世界！荷里活廣場將舉行 「全民匹克球周暨全港學界挑戰賽」，活動期間舉辦50場體驗班及刺激賽事，只需$50 慈善價即可入門體驗一小時，就算你搵唔到朋友打波，可以參加Mix & Match 時段為你配對。另外，東港城薰衣草紫色打卡匹克球場搶眼取勝，3 月底可欣賞PCL Asia區域聯賽匹克球比賽，向一眾高手偷師。商場亦舉行一系列自由打、體驗班及主題工作坊，全城匹克球狂熱！

 

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復活節好去處2026︱匹克球熱潮！荷里活廣場$50 慈善入門班；東港城粉紫色打卡球場＋公開賽＋工作坊

 

14  新都城充氣樂園放電

 

　　將軍澳MCP新都城中心聯乘新加坡人氣充氣樂園品牌Jumptopia及香港昆蟲教育及科普中心，打造兩大沉浸式自然探索體驗，小朋友走入充氣樂園暢玩７米高巨型「蛇」滑梯及4大主題玩樂專區盡情放電！

 

復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略

 

MCP x Jumptopia 巨大化『蟲』林世界
日期： 即日起至 4 月 26 日
時間： 12nn-8pm（星期一至五、公眾假期除外）、11am-8pm（星期六、日及公眾假期）
復活尋「蟲」記 互動體驗教育區
時間︰11am-8pm
地點：將軍澳 MCP CENTRAL （新都城中心 2 期）L1 天幕廣場

 

15  南豐紗廠Rummikub 75週年慶典

 

　　Rummikub 75週年慶典活動登陸南豐紗廠，同場加映Rummikub 75週年珍藏展，展出初代Rummikub，更有城市特別版驚喜亮相，期間限定店限時發售特色商品， 收藏迷不容錯過。

 

復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略

 

Rummikub 75週年復活節嘉年華
日期：2026年4月3至7日
時間：12nn -6pm
地點：荃灣南豐紗廠四廠地下

Rummikub 75週年環球印記珍藏展
日期：2026年3月30日至4月12日
時間：10am-10pm

試玩區及期間限定店
日期：2026年4月6至7日及11至12日
時間：12nn-6pm
地點：荃灣南豐紗廠四廠一樓

 

16 香港國際試食節$1美食推介

 

　　香港國際試食節暨優質食品博覽 2026 將於4月3至7日灣仔會展舉行，今屆會場將有近500個攤位，特設多個主題專區，多款美食及產品$1有交易，而且長者免費入場！飲飽食飽，你仲可以去美樂士多懷舊區玩遊戲，歡樂天地嘉年華夾公仔、擲彩虹，還有3.5米高巨型包山打卡位。

 

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