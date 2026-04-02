AI代理引爆推論需求！為何最先升溫不是GPU？NVIDIA、Arm同時押注CPU，誰將主導下一代AI基建？

2026年3月，半導體業連續兩週發生兩件足以改寫產業格局之事：先是輝達（NVIDIA）在GTC大會上高調展示由「Vera CPU」組成的伺服器機架，執行長黃仁勳更高喊CPU獨立銷售將是「數十億美元規模的業務」；接著，晶片技術授權龍頭安謀（Arm）宣布，首度推出自研處理器「AGI CPU」，搶攻數據中心市場。一家以賣GPU起家的公司，以及一家素來只賣晶片技術授權的公司，為甚麼在同一時間搶著賣CPU？

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AI產業重心從模型訓練轉向推論

要理解這場CPU爭奪戰，必須先理解AI產業正在發生的結構性轉向。過去3年，AI運算的主戰場集中在模型訓練：把海量數據塞進大型語言模型，藉由數以千計的GPU推動神經網絡反覆分析和學習。在這個訓練階段，GPU大規模並行運算的能力至關重要，發售GPU的NVIDIA也因而此躍居為全球最高市值企業。

不過，隨著AI公司逐漸將重心從模型訓練，轉向「代理式AI」（Agentic AI）部署和推論，CPU就開始翻紅起來。AI代理系統瓶頸不是GPU擅長的並行運算，而是轉移到任務協調、數據搬運、工具呼叫、網絡和記憶體調度等「非GPU」環節。如果CPU無法有效承接資源調度與任務分派，GPU便會閒置著，令整座AI數據中心的投資回報率被大幅拉低。

Arm執行長瑞恩·哈斯（Rene Haas）以一個比喻說明了AI運算分工的轉變：「昂貴的加速器（GPU）負責生成Token（詞元），就像砂石車倒下大量的泥土，但總得有人把這些泥土搬走，CPU就是負責搬運泥土的設備。」

Arm執行長哈斯表示，AI數據中心市場仍處於擴張階段，並未出現飽和跡象，有足夠空間容納不同玩家。（圖片來源：翻攝Arm官方YouTube影片）

CPU 決定整體AI系統運算效率

哈斯預估，AI代理的推論運算將讓Token需求增加15倍，而每十億瓦（Gigawatt）數據中心所需的CPU核心數量，則會從2025年的3,000萬顆增至2026年的1.2億顆，增幅高達4倍，並補充說這個數字可能還被低估了。

事實上，自2025 年底起，CPU供需失衡的跡象已悄然浮現：交貨週期延長至六個月，英特爾（Intel）與超微（AMD）皆向客戶發出供應短缺預警。美國銀行預測， CPU 市場規模可能從 2025 年的 270 億美元（約2,106億港元），成長至 2030 年的 600 億美元（約4,680億港元），更有分析指 CPU 市場增長率到 2028 年可能超越 GPU。

這也是為甚麼NVIDIA在2026 年 3 月 16 日舉行的GTC大會上，高調發表Vera CPU；同月24 日，安謀也宣布，公司成立35年來首度推出自研處理器AGI CPU，並預估這項新業務到2031年將創造150億美元（約1,170億港元）的營收。兩家公司均在傳達同一個訊號：在AI代理推論時代下，CPU不再只是配角，而是決定整體系統效率的重要角色。

NVIDIA Vera CPU內置88個運算核心，採用LPDDR5X記憶體架構，使其記憶體頻寬高達1.2TB/s，整體效率達到傳統CPU的兩倍，運算速度提升約50%。（圖片來源：NVIDIA官網）

Vera 定位為AI代理專用處理器

其實早於2021年，NVIDIA已發表旗下首款伺服器處理器 Grace CPU，只是外界一直視之為GPU的輔助晶片，焦點仍放在Hopper、Blackwell等GPU之上。但進入2026年，輝達對CPU的敘事明顯升級：把Vera CPU定義為「首款專為代理式AI與強化學習時代打造的處理器」，強調其效能是傳統機架級CPU的1.5倍，效率則是2倍。

黃仁勳認為，當AI公司從模型訓練轉向AI代理部署，傳統由英特爾主導的CPU不再是現代運算架構的預設基礎，而只是眾多選項之一。換言之，輝達目標不是單純搶佔CPU市場，而是要把CPU重新定位為AI數據中心內一個與GPU深度契合的關鍵零件。Vera CPU 機架也已被納入新一代 AI 運算平台Vera Rubin的產品線，與GPU、HBM記憶體、網絡晶片合組成一套機架級基礎設施。

黃仁勳指出，現時已有客戶單獨採購NVIDIA CPU，預計相關業務有望擴展至數十億美元規模。（圖片來源：翻攝NVIDIA官方YouTube影片）

倘若GPU、CPU、互連介面、以至軟件堆疊均由輝達主導，那麼客戶買到的就不再是零件，而是一整座可擴展的AI工廠。這比只賣GPU更能鞏固議價能力，也更能防止客戶轉用Intel CPU、AMD CPU、Google TPU或Broadcom ASIC晶片，逐步稀釋NVIDIA在AI基建中的影響力。

Arm打破中立，推出AGI CPU

如果說輝達的CPU布局是「副業守護主業」，安謀的轉型則是商業模式變革，因為販售CPU，等於親手動搖公司一直以來的商業定位。Arm長年扮演著技術授權的中立角色，讓NVIDIA、Google、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Meta等客戶在其晶片架構上各自發揮，從不會親自落場銷售晶片，以免跟客戶競爭。

這種商業模式的好處是，Arm幾乎可以吃到整個AI晶片生態系的成長紅利，惟卻不必承擔生產晶片的風險。然而，如此細水長流的穩定收入，已不太符合Arm在2023年IPO上市後追求業務擴展的敍事。自生成式AI爆紅後，安謀發現數據中心對AI晶片的龐大需求，故此決定轉向晶片設計和銷售，瞄準AI基建市場。

財雄勢大的雲端巨頭如Google、微軟、亞馬遜，在購入Arm晶片技術授權後，能夠投入大量資源研發和製造自家AI晶片，惟資金有限的二線廠商卻需要現成、可用的運算解決方案。這正是Arm看到的市場缺口，於是毅然推出AGI CPU，為那些沒能力自己生產CPU、卻又急著進軍AI領域的客戶，提供一個高能效、又能快速部署的選項。

ARM AGI CPU採用Neoverse V3架構，擁有136個運算核心，單核心記憶體頻寬達6GB/s，功耗則為300瓦，較傳統CPU可提供約2倍的效能功耗比。（圖片來源：翻攝Arm官方YouTube影片）

NVIDIA、Arm陷入共生競爭關係

可是，此舉也標誌著Arm與既有客戶正式進入競爭關係。哈斯以Google Pixel手機與Microsoft Surface電腦為類比，強調這不是與客戶爭食，而是透過「示範品」壯大整個平台生態。Meta是AGI CPU共同開發與早期合作夥伴，OpenAI、Cloudflare、SAP、SK Telecom等亦表態採用或導入，商用系統則由Lenovo、ASRock Rack與Supermicro提供。

目前AI CPU市場似乎仍是開放格局，沒有像GPU市場般由輝達一家獨大，因此競爭將更顯激烈。長遠來說，當Arm聯合Meta構建新的AI伺服器生態系，並進一步謀求AI晶片「直銷商」的地位時，不只搶奪Intel與AMD的市場份額，也會跟輝達AI產品線發生衝突。雙方的關係已從單純的「合作夥伴」滑向「共生競爭」的微妙地帶了。