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永隆繡莊屹立56載｜走過金銀線盛世，細訴半世紀繡藝傳承
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永隆繡莊屹立56載｜走過金銀線盛世，細訴半世紀繡藝傳承

尋‧情‧味
香港老舖記錄冊
尋‧情‧味
TEXT:杳三PHOTO:Monica

　　紅事嫁娶得要婚禮儀式，寓意福澤吉祥。西式婚禮策劃尚未興起前，中式繡莊曾是準新人選購裙褂、床上用品，以至預約大妗姐的一站式之選。油麻地上海街曾有20多間繡莊集中，協助籌辦人生大事，永隆繡莊則為其一。然而人們愈見喜穿西式婚紗，傳統褂店日漸式微，須待另一個大潮流重振傳統，讓裙褂之美再受追棒。

 

屹立56載永隆繡莊 │ 走過金銀線盛世，細訴半世紀繡藝

 

　　永隆繡莊原由張老先生創辦，17年前交由兒媳吳蘭花（張太）和幾名老伙記打理。張氏是緬甸華僑，祖籍廣東開平，1960年代初選擇留港生根，加入刺繡業。張先生回港後，因兄經營「永華刺繡」，順理成章加入舖頭學藝幫忙，累積經驗。數年後另立門戶，與他人合辦「美華繡莊」。中式婚禮用品1970年代迎來興盛時期，張氏再打本創立永隆繡莊，由妻子「打骰」，自己繼續在外拼搏。最後因永隆繡莊生意興隆，決定回巢協力。

 

屹立56載永隆繡莊 │ 走過金銀線盛世，細訴半世紀繡藝

 

　　永隆繡莊多年來駐紮油麻地，但現已搬到大角咀洋松街的樓上舖。由於永隆並無購入自家舖位，故先後在上海街443號、361號、409號和415號營業。上海街全盛時期可暱稱「裙褂街」，與對岸中環擺花街、威靈頓街同為裙褂集散地，同類店舖聚集可吸納一眾準新人，也方便行業上游的布料和珠片供應商，和刺繡工匠開拓商機。

 

屹立56載永隆繡莊 │ 走過金銀線盛世，細訴半世紀繡藝

 

　　永隆繡莊試過一個吉日租出50套裙褂，即使有裙褂因售出或折舊需要退下，亦長期保有二、三百套儲備供新人挑選。西式婚禮策劃興起後，因其一條龍服務已包括婚紗、攝影和化妝等安排，傳統褂店生意開始流失。到千禧年初張太入行時，大吉日裙褂租借量回落至二、三十套，近年更江河日下。

 

　　現時黑色裙褂予人老成，但刻板印象非自有永有。據張太稱「褂」這類服飾流傳起來，原是由縫製朝廷官服的師傅在民間開檔所起。上世紀中葉前，婚嫁新人多穿黑色裙褂以顯貴氣，只是審美觀隨時間轉變，黑色現成「老氣」象徵，新娘多穿全紅，長輩則穿黑色。所以婚禮文化是流變，裙褂如時裝亦如潮流，觀看眼光也要保持開明。

 

屹立56載永隆繡莊 │ 走過金銀線盛世，細訴半世紀繡藝

 

　　以前裙褂款式和密度較簡約，多為「小五福」或「疏金紅」，大戶人家通常會選刺繡較多和密度較高（密袴／密地）的款式，簡單交帶要求，如小五福、中五福、密些、紅些⋯⋯從現有款式尺碼挑選，合眼緣為重。在選擇較少的年代，新人有時亦會一併選購床褥、龍鳳被和同心枕等新婚用品，然而這非旦求就手，而是認為結婚應求簡單順利，即是好事。

 

屹立56載永隆繡莊 │ 走過金銀線盛世，細訴半世紀繡藝

 

　　本港經濟靠成衣起家，刺繡業亦有精品角色。1960年代繡莊多會伙拍相熟工匠和女工製造裙褂。由於是全人手製作，需時甚久，圖案除了有「鐵膽」龍鳳，也附具意頭圖案，譬如牡丹、鴛鴦、金魚、福鼠、蝴蝶、石榴、祥雲等⋯⋯簡單「小五福」製作時間約花兩、三個月；金銀線最多、最複雜的「褂皇」需長達一年，最好由一位工匠完成，確保刺繡針法等風格統一，完全展現工業化前的美學要求。可是隨成本上漲，市場萎縮，製作褂片工序1980年代完全在中國完成。

 

　　潮流只是風格和元素不斷演變、不同世代重複出現的循環。裙褂非日常配搭，卻有設計時裝的特質和審美要求。也許中式繡莊只是在大循環裏迎接退潮，再隔二、三十年又會有人將裙褂注入創意元素，讓傳統改頭換面，挑戰西式婚紗的主流地位。

 

永隆繡莊

創於：1970年

經營：中式婚禮用品

地址：大角咀洋松街64號長發工業大廈11字樓2號室

 

Tags:#香港#香港老店#老店#人情味#永隆繡莊#裙褂#床上用品#大妗姐#婚嫁#中式繡莊#大角咀#刺繡#中式婚禮用品#小五福#疏金紅
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