1周部署 | 林嘉麒：特朗普表態難消避險情緒，下周美PCE揭曉關注通脹走向

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

美國總統特朗普就伊朗戰事問題表態曖昧，拖累港股本周牛熊線得而復失。元宇證券基金投資總監林嘉麒於《一周部署》表示，特朗普周四（2日）就伊朗問題發表講話的內容未能給市場帶來清晰的信息，料避險情緒未來兩周仍將困擾市場。另外，下周美國將公布PCE數據，屆時可重點觀察年內是否仍有加息的可能。

他續指，下周美股將迎來季績，目前市場對科技股的業績抱有較高的預期，應小心一旦業績增速不及預期，股價可能面臨的回調風險，特別是近期熱門的內存板塊。至於港股方面，投資者可留意波幅大的股份，例如生物醫藥板塊。由於該板塊在假期前尚未跟隨大市調整，不排除節後存在補跌的可能，或許能為短線交易者提供短炒機會。

影片網址：https://youtu.be/APwHTWPxbm4

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8