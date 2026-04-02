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藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒
大灣區旅遊

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

魅遊澳門
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魅遊澳門

　　不少朋友來澳門都喜歡搵舊式茶居，嘆下一盅兩件，體驗地道老澳門風情；位於十月初五街附近的新埗頭街東亞酒店地下，藏著一間逾半世紀的老店蘭香閣，是近期的熱門選擇。

 

　　蘭香閣開業於1963年，至今63年歷史，題外話是，原來其藏身的東亞酒店，年資較之更老，早在1937年已建成，9層高的酒店大樓，當年曾經是澳門最高的建築物，亦是早期新馬路附近的重要地標。

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

已有近90年歷史的東亞酒店。

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

蘭香閣就在酒店大門地下入口左側處。

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

老舊的招牌和鐵窗框，充滿年代感。

 

　　蘭香閣就位於酒店正門大堂側，甫走進去即感受到滿滿的年代感，店內裝修彷彿停留在上一世紀，由舊式拼砌地磚、天花頂的長條光管、牆上的老式吊扇、粉紅色紙手寫菜單，到托著點心叫賣的茶樓阿姐，就連碗碟亦偶有崩缺的使用痕跡，茶客大都是白髪蒼蒼的公公婆婆，置身其中尤如融入了一道老澳門人的日常風景。

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

創於1963年的蘭香閣。

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

店門外仍貼有當年開業的剪報。

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

手寫菜牌和老舊掛扇。

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

茶居佔了地下和閣樓兩層，當年上層的茶介是較地下貴的，現已統一收費都是4蚊了。

 

　　老實說，這裏的出品絕不算驚艷，也就是一般街坊水準，卻是當地不少老茶客的飯堂，每朝一早便在這品茶吃點心翻報紙閒話家常，主要原因，除了這兒的消費相對平民，茶介每位只是4蚊，點心價錢方面，一般酒樓都是大中小特點的分別，這兒卻在23蚊的中點與16蚊小點之間，加了一個17蚊的花點，雖然我也弄不清當中分別，反正一般到茶居會點的蒸鳳爪、排骨、北菇蒸雞等都只是花點的17蚊，在該區算是非常抵食的貼地價。

 

　　另一留住街坊熟客的原因，應該是那數十年如一日的老味道，在預製菜泛濫的今天，蘭香閣的點心製作依然是每天自家出品，一些較為老式的點心，好像鮮豬潤燒賣、乾蒸牛肉燒賣、雲腿叉燒酥、香煎芋絲餅等，仍然可以喺呢度以好平嘅價錢就食到。點心都是即製即賣，出爐嘅點心會放入大保溫櫃，茶居嘅阿姐會逐批放入盤中向客人叫賣。

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

老式點心紙和菜單，留意因這裏只營業到下午三點，所以早上亦有小菜供應。

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

茶居阿姐會將點心逐批放入盤中向客人叫賣。

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

店內的點心都是即製即賣，當天點嘅芙蓉荔甫角，剛炸好上枱的炸芋角，裏面的芋蓉熱辣辣，外層一絲絲的炸得香脆。澳門幣17

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

鮮豬膶燒賣雖然賣相一般，但豬潤不會過老，下面的燒賣肉係手工剁碎，而並非機打成的肉泥，口感更佳。澳門幣23

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

個人覺得一般酒樓的豉汁蒸鳳爪都偏甜，這裏卻屬於帶微辣和豉汁香，惹味。澳門幣17

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

雲腿叉燒酥亦是店內的人氣之選，一碟三件只是17蚊，抵食。

 

　　朋友都話蘭香閣必點的，一定係蛋黃煎糯米雞和蜜汁叉燒，單為了食呢兩樣美食已值得嚟一次。據講是店家首創的煎糯米雞，在糯米雞外裹上蛋漿慢火煎香，外面煎得香口，有點像鍋巴脆脆的口感，內裏就是蒸得軟糯的糯米和足料雞件，餡料的調味亦不錯，不會死鹹，甚有古早的味道。

 

　　店內仲有自家燒味檔，叉燒、燒肉、燒鴨等都是自家燒製，大清早六點剛出爐，不少茶客都會來一客作早飯，雖然我當日已叫了多款點心，但呢度嘅肥叉咁受歡迎，點都要試一下；33蚊的叉燒飯份量十足，我點的是半肥瘦，雖然外表燒得帶點焦黑，但肥叉食落入口即化兼滿口油香，就連瘦肉部分亦十分軟腍，掛上滿滿的蜜汁雖然口味偏甜，但配白飯卻剛剛好。

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

蘭香閣必點，蛋黃煎米雞。澳門幣31

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

裹上蛋漿香煎後的糯米雞，外脆口感有點像吃鍋巴，內裏是蒸得軟糯的糯米飯和雞件。

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

蘭香閣的自家燒味檔，十分受茶客歡迎。

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

剛出爐的叉燒，別看他其貌不揚帶點焦黑，肥叉入口即化兼滿口油香，瘦肉部分亦十分軟腍，個人覺得可算是水準之上。澳門幣33

 

藏身澳門東亞酒店的蘭香閣 走進逾半世紀老式茶居 必食蛋黃煎糯米雞、蜜汁叉燒

單是為了這一件肥叉，都值得嚟蘭香閣嘆個早茶。

 

　　眼闊肚窄，當天我一個人點了6款點心，落單阿姐見狀即笑話：「你一個女仔單係叉燒飯加隻糯米雞都飽晒，其他唔使叫啦，食唔晒㗎！」如此倒老細米為食客荷包著想，這也是地道食店獨有的人情味吧～

 

蘭香閣

地址：澳門新埗頭街1號A東亞酒店地下

營業時間：6am-3pm

電話：853 -2892 2816

 

Tags:#澳門美食#飲茶#老式茶樓#十月初五街#中式點心#蜜汁叉燒#澳門風情
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