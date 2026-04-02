Samsung Galaxy S26 Ultra強勢登場｜全球首創私隱顯示技術， AI功能再進化

Galaxy 26 Ultra是Samsung新一代旗艦手機，今代不只是硬件升級，更進一步把AI推向更實用層面。新機最大賣點之一，是加入全球首創的Privacy Display私隱顯示技術，以防旁人偷看熒幕的內容。

Galaxy S26 Ultra分別有12GB + 256GB、12GB + 512GB及16GB + 1TB三個版本，機身設計大致延續上代風格，支援IP68防水防塵，亦繼續內置S Pen。配色方面設有星暮紫、星澄藍、星曜黑、星霜白，以及Samsung網上商店限定的星瑰金和星月銀。手機配備6.9吋3,120 x 1,440解像度的Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X平面熒幕，支援120Hz刷新率，並以Corning Gorilla Armor 2保護，加上Armor Aluminum 3邊框，機身防護能力進一步提升。

Galaxy S26 Ultra熒幕上方設有1,200萬像素前置鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖。

機身設計大致延續上代風格，並以Armor Aluminum 3邊框提升耐用度。

Galaxy S26 Ultra同樣配備四主鏡頭組合，包括2億像素廣角及兩組遠攝鏡頭。

Galaxy S26 Ultra其中一項最具話題性的升級，是加入全球首創的Privacy Display私隱顯示功能。這項功能可透過控制像素分散光線的方式，令用戶正面觀看時仍可保持清晰畫面，但從側面角度則較難看到屏幕內容。用戶亦可自行設定啟動條件，例如在打開銀行App、輸入密碼時自動啟用，甚至只隱藏彈出的通知內容，對經常在公眾地方使用手機的用家來說相當實用。

採用USB Type-C介面充電，支援60W有線快充及25W無線快充。

手機右側設有音量及電源鍵。

Galaxy S26 Ultra依舊支援S Pen操作。

Galaxy S26 Ultra支援雙SIM卡及eSIM，惟不設記憶卡插槽。

Galaxy S26 Ultra加入全球首創Privacy Display私隱顯示功能，減少旁人從側面偷看屏幕內容。

Galaxy S26 Ultra採用Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy處理器，官方表示CPU、GPU及NPU效能分別提升19%、24%及39%，配合重新設計的Vapor Chamber散熱系統，散熱效果亦提升21%。筆者以安兔兔跑分，Galaxy S26 Ultra測試得分超過380萬，屬目前頂級旗艦級數。手機內置5,000mAh電池，支援60W有線快充及25W無線快充，30分鐘可充電75%。

AI依然是Galaxy S26 Ultra的重點功能，不過今代更著重實際應用。新加入的Now Nudge可按不同情境主動提供建議，而升級版Photo Assist及新一代AI圖片生成，則可讓用戶更方便地修改相片內容，甚至重新生成場景細節，令影像創作更具彈性，也讓Galaxy AI在日常使用時更為實用。

手機新加入多項AI功能，如Now Nudge可按情境主動提供建議。

升級版Photo Assist可更方便修改相片內容，提升創作彈性。

Privacy Display可自行設定啟動條件，例如在打開銀行App、輸入密碼時自動啟用，甚至只隱藏彈出的通知內容。

Super Steady功能進一步增強了影片拍攝，新增了水平鎖定選項，以提供更高的穩定性。

筆者試用Galaxy S26 Ultra進行安兔兔測試，得分超過380萬，效能屬頂級旗艦水準。

Galaxy S26 Ultra支援升級版黑夜亮攝錄影，低光拍攝表現更進一步。

Galaxy S26 Ultra同樣配備四主鏡頭組合，包括2億像素廣角、5,000萬像素超廣角、5,000萬像素5倍遠攝，以及1,000萬像素3倍遠攝鏡頭，焦段覆蓋相當完整。新機進一步強化低光拍攝能力，當中2億像素廣角及5倍遠攝鏡頭的吸光量都有提升，並支援升級版黑夜亮攝錄影。至於Super Steady超穩定動態攝影則新增水平鎖定功能，配合ProScaler技術，拍片與變焦時的穩定度及細緻度都更進一步。

總結

相對於上代產品，Galaxy S26 Ultra最大賣點除了處理器及相機系統升級外，新增的Privacy Display亦帶來更鮮明的差異化，配合更成熟的AI影像功能與夜攝表現，整體使用體驗的確更上一層樓。

作業系統：Android 16

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 4.74GHz八核

記憶體：12GB/16GB RAM / 256GB/512GB/1TB ROM

顯示屏：3,120 x 1,440像素，6.9吋多點觸控Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G NR N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：1,200萬像素（前置） / 2億像素廣角 + 5,000萬像素超廣角 + 5,000萬像素遠攝 + 1,000萬像素遠攝鏡頭（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh

體積：163.6 x 78.1 x 7.9毫米

重量：214克

售價：$10,198 (12GB + 256GB) / $11,798 (12GB + 512GB) / $14,198 (16GB + 1TB)

查詢：Samsung 3698 4698