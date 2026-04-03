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今年初，市場普遍預期，在通脹受控的大氣候之下，加上特朗普的「小宇宙」（今年中，他終於可以委任自己屬意的美國聯儲局主席，讓他可以名正言順操控減息，以刺激經濟和股市），今年至少可以減息兩三次，尤其是下半年，當聯儲局正式更換主席之後，減息幅度起碼是1厘或以上。但到了2月底，特朗普竟然聯同以色列攻打伊朗，形勢變得複雜了，他好像是拿起石頭砸自己的腳，因為這場中東戰爭即時令到油價飆升，間接令美國的通脹重燃，特朗普還能夠理直氣壯地大幅減息嗎？
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今日經濟比2024年更明朗？

基金債券攻略
凌風
基金債券攻略

　　今年初，市場普遍預期，在通脹受控的大氣候之下，加上特朗普的「小宇宙」（今年中，他終於可以委任自己屬意的美國聯儲局主席，讓他可以名正言順操控減息，以刺激經濟和股市），今年至少可以減息兩三次，尤其是下半年，當聯儲局正式更換主席之後，減息幅度起碼是1厘或以上。

 

　　但到了2月底，特朗普竟然聯同以色列攻打伊朗，形勢變得複雜了，他好像是拿起石頭砸自己的腳，因為這場中東戰爭即時令到油價飆升，間接令美國的通脹重燃，特朗普還能夠理直氣壯地大幅減息嗎？

 

　　上周，我翻看2024年中在本欄寫的幾篇關於債息的文章，發覺當時我有記錄低6月13日的美國債息資料，並寫了兩篇關於債息的文章，一篇題為《美國債息算不算倒掛？》，另一篇題為《10年債息是分水嶺》。

 

　　我發覺，原來當時市場對經濟前景更不確定。在此，我想先指出，當時是美國經歷了一段時間「暴力加息」後，市場渴望通脹盡快回落，讓聯儲局可以盡快啟動減息周期，讓經濟早一點復甦的日子。

 

今日經濟比2024年更明朗？

特朗普聯同以色列攻打伊朗，令美國經濟形勢變得複雜。(Shutterstock)

 

　　但聯儲局一直等到2024年9月才第一次減息，正式啟動了這次減息周期，但這個減息周期卻又不似預期，因為2024和2025年，每年只減息三次，2024年合共減了1厘息，但去年只減了0.75厘息，兩年合共只減息1.75厘。

 

　　回說當時的孳息曲線，有人形容是「倒掛」，因為理論上，年期愈長的債券，孳息率應該愈高，因為時間長，代表風險高，要求的回報也愈高；相反，年期愈短的債券，孳息應該愈低。這就是正常的孳息曲線，但如果短債的孳息率高於長債，在圖表上就好像一個倒掛的形態。

 

　　一般來說，債息倒掛代表投資者擔心經濟已經轉弱，未來不但不會再加息，還可能減息的話，便會偷步沽短債、買長債避險，又或沽股票買債券，以鎖定相對較高的回報。

 

　　表一列出2004年6月13日時美國不同年期的債息。有趣的是，這似乎不是倒掛，而是由左至右，緩緩向下（正常是由左至右，緩緩向上），我當時認為，這既不是正常的孳息曲線，也不是倒掛的曲線，經濟學家可能要再就這種現象多做研究了。

 

　　大家請看看我截錄的3月30日美國國債孳息曲線，短債的孳息明顯比2024年時低了很多，而10年期長債則剛和2024年差不多，只有30年期長債是稍為高了一些。

 

　　如果把這幾個數字用圖表表達，雖然仍不算一條很正常的曲線，但至少比2024年時的曲線更「正常」。我的看法是，市場可能預期，近期的油價飆升可能只是短期現象，很快可以回復正常，所以，年初預期的減息幅度，應該有機會實現呢！

 

表一：美國不同年期國庫債券孳息率（至2024年6月13日）
3個月 5.37%
6個月 5.34%
1年 5.10%
2年 4.76%
5年 4.32%
10年 4.32%
30年 4.48%
資料來源：彭博

 

表二：美國不同年期國庫債券孳息率（至2026年3月30日）
3個月 3.66%
6個月 3.67%
1年 3.67%
2年 3.81%
5年 3.96%
10年 4.32%
30年 4.89%
資料來源：彭博

 

Tags:#基金債券攻略#油價#通脹#經濟#利率#股市#債券收益率#債息#經濟前景#聯儲局#減息#特朗普
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