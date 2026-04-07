拆解銅鑼灣狐仙殺人之謎＋靈異故事分享，拜狐仙旺事業？放招財貓即拜狐仙？

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由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。今集我們講80年代引起滿城風雨的都市傳說——銅鑼灣狐仙殺人事件，當年周刊熱賣狐仙於大廈牆壁顯靈，全城以訛傳訛死訊非常誇張，蔣博士從建築角度同你解釋來龍去脈。

話說回來，究竟狐仙是甚麼？同小三「狐狸精」有關？《聊齋誌異》書裏不少篇幅與狐狸、狐仙、狐變人的情節卻是好人好事？那麼我們要由古人拜狐仙的習慣說起，原來北方人拜狐仙為了催旺兩樣東西，大家內地旅遊時更可參觀狐仙廟了解，博士更分享他師傅養狐仙的靈異離奇故事，信不信由你！

至於台灣拜狐仙求姻緣，與北方拜狐仙的傳統完全不同應如何理解，還有香港有冇狐仙的疑問，今集為你一一解開。我們經常見到店舖放隻招財貓，估唔到它間接跟狐仙有關，你又聽過未？即聽蔣匡文博士詳細解說！

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。以上內容純屬嘉賓個人意見