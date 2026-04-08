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本欄名「快樂退休」，聽落好似理所當然，喂，捱足大半世，快快樂樂退休享福，好應該啫！
理財智慧

快樂退休投資秘笈——坐貨

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　本欄名「快樂退休」，聽落好似理所當然，喂，捱足大半世，快快樂樂退休享福，好應該啫！

 

　　說來，上一輩可能如此，通常一家之主以孕育出一個大家庭為榮，50或55歲退休，享吓兒女福（當年子女有義務照顧上一代），生活優悠，過多十年八年，然後魂歸天國去。

 

快樂退休投資秘笈——坐貨

昔日男性捱足大半生，晚年子孫一堂享清福，70歲拜拜而去。

 

　　小弟上一代男性，壽命多為60至70，故此，公務員定在50到55歲退休。數據顯示，政府多養退休者10年左右。但隨著醫療科技急速改善，人類壽命慢慢拉長到85至90歲。長壽以前就值得恭喜，但今時今日，若你60歲退休，面對生活指數急升，真係唔知點頂到85至90歲！

 

　　事實，觀察身邊的男性退休同輩（女的不敢多口，因唔知！），十之七八，其實過著「不太快樂退休」的生活。

 

　　原因：（一）子女多已不在身邊，散布美加歐洲澳洲台灣；（二）身體日漸變差，健康走下坡明顯，開始百病纏身；（三）朝早起床後不知如何「捱」到日落西山；（四）朋友走吓一個走吓又一個，心理陰影日漸變大；（五）十之六七不懂退休理財，加上無所事事又想有寄托及「威吓」，經常心癢多手投資呢樣嗰樣「金融產品」，結果，不單得個桔，兼且蝕到「經濟恐慌」。

 

快樂退休投資秘笈——坐貨

今日長者，多活到80多歲，子孫多散在外地，故要早早為自己退休後的一切準備，包括經濟、健康及社交。

 

　　有齊以上五點，怎可「快樂退休」？

 

　　男人通常自尊心極強（尤其老男人），故此，小弟也識做，若非老友問到，絕不多口給予甚麼理財意見，因若處理不好，極易反面。

 

快樂退休投資秘笈——坐貨

男性愛威愛認叻，自尊心強，故退休後難有豐富社交活動，在寂寞下，不少經常胡亂投資。

 

　　幸而，因近年寫得多專欄，包括理財心得，老友自有機會睇到，個別靜靜問應該點搞。對此，我必知無不言，言無不盡，「救得一個得一個」。

 

快樂退休投資秘笈——坐貨

投資騙子有「合法」與不合法兩種，兩者共同目標皆只有一個——賺或騙你的錢，而絕無興趣為你賺錢，咪儍，搞清楚！

 

　　首先，有幾點退休者必須認知及堅守：（一）記住，無人有興趣或有義務替你搵錢，但個個「投資顧問」都想搵你的錢，必須認清事實。理財，只可自己修練武功，而不可求助於有利益衝突者；（二）一定要將部分財富放在絕對安全的「躉」上，以保證自己不能心多多時亂買。「躉」，就是政府年金及政府債券，鎖死部分財富，以確保任何事情發生，包括經濟大起大落、戰亂及個人健康變壞（尤其失智），仍有穩定數量金錢維持基本生活直到離世；（三）投資股票，切忌聽傳媒上有利益衝突又無料的「財經演員」亂噏，一定要學懂選「天長地久」可以「坐貨」的優質股票。

 

快樂退休投資秘笈——坐貨

政府年金及銀債乃退休者鎖死自己終生安全錢的「𧄌」，防止被騙去外，更確保定期「有糧出」，直至過世。

 

　　邊幾隻股票可以「坐貨」而不用日日擔心升升跌跌（短期升跌毋須理會，除非客觀有利因素起了基本變化）？衡量準則：（一）大藍籌。在香港有長遠歷史，大股東及管理層非常可靠，屬紥紥實實有部署有藍圖發展的公司，例如新地(00016)；（二）政府政策不能「畀佢死」或唔掂的機構。任何不利環境出現，例如疫情，政府一定出手扶持。大部分更賦予獨家運作權利，保證收入，例如中電(00002)、國泰航空(00293)、港鐵公司(00066)、港交所(00388)及中銀香港(02388)。

 

快樂退休投資秘笈——坐貨

退休理財，應將部分資產買入「政府唔畀得佢死或唔掂」的公用股，長揸坐貨，心境安寧！

 

　　以上公司，除了政府政策保護外，更擁有龐大市場、出色管治、穩健財務及持久派息政策。

 

　　這類公司的股票，退休者可安心「坐貨」，就算大戰當前，也可安心安睡。

 

　　這是小弟長年積累的經驗，望能幫到各位兄弟（若姊妹有需要會再講）。

Tags:#快樂退休#退休規劃#個人理財#投資策略#股市#藍籌股#香港股票#退休年齡#預期壽命#社會變遷#家庭動態#政府年金#銀色債券
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