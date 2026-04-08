歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【陸東專訪】港股打好底上看三萬一，不投AI及機器人「新」概念有因
古天樂愚人節出歌《世紀大騙局》，動畫MV預告啟德體育園開騷
影視娛樂 娛樂

古天樂愚人節出歌《世紀大騙局》，動畫MV預告啟德體育園開騷
《再見UFO》:一份眷戀舊事物的情懷
Art & Living

《再見UFO》:一份眷戀舊事物的情懷
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
武打．文攻
股市動向

武打．文攻

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　這假期內，美伊之戰，持續打。執筆時的香港4月7日下午4時，伊朗已作了第95波的反擊。這波反擊有幾厲害，稍後談。

 

　　在今時仍講國際法的社會裏，文攻，才是解決這個中東問題一勞永逸之法。今日就是這個文攻的第二個回合，只要這個第二回合開得好，就是漫天風雨後見黎明。

 

　　在講第二回合前，先交代第一回合。

 

　　巴林是今次聯合國安理會的輪任主席，在稍前，巴林向安理會提了個解決這次中東問題的議案，詳細不說，該議案謂：授權聯合國可「使用一切手段」來解決當前問題。

 

　　中、俄、法這三個常任理事立即出來表示會用上否決權，巴林又玩文字遊戲，修改成：「防禦性必要手段」，「防禦性」好像是不見侵略性，很「文」，但其實是暗含「陰攻」。誰定怎叫「防禦性」，怎叫「必要手段」？中、俄、法仍表示會用上否決權，於是文本反覆修訂，將於美國東部時間周二（7日）上午11時（香港時間周二晚上11時）決議表決。

 

　　中國外長王毅和中國聯合國代表傅聰曾作評論。

 

　　4月2日，就是在中、俄、法表示會對議案行使否決權之日，王毅致電了巴林、沙特、德國和歐盟外長，談了甚麼？筆者無內線，不知。但傅聰在聯合國是打開口牌，人人都知。傅聰基本講：

 

　　1. 當前美以對伊的軍事行動是未經聯合國批准（這即是指美以是非法入侵他國）。

 

　　2. 聯合國任何行動都應在促和而非促戰（這即是任何行動都只可動口，不可動手）。

 

　　3. 決議不可以成為任何國家動武作背書（即不准再打）。

 

中國六點意見促停火

 

　　4. 如聯合國授權用武力去解決問題，即是為發動戰爭者（指美以）的非法行為合理化（唔准再打之餘，仲翻2月28日的舊帳）。

 

　　5. 亦因此美以應立刻停止其對伊朗的冒險行為（將軍將到行），聯合國亦不應添火（即有添火之議案，中方一概否決）。

 

　　6. 中方亦不贊同伊朗對海灣海合會成員採取的攻擊行為，全球貿易生命線，航運自由及海灣國家的領土完整性要受保障（外交平衡術）。

 

　　乜叫大國外交，有得你睇。

 

　　聯合國應有不少閉門會議，各方在討價還價，談成點，看聯合國安理會的議決。

 

　　在聯合國安理會有議決之前，美以伊仍會放手盡情去打，因為在戰場上勝不出，在談判桌上就只能是狗熊。

 

海軍與航空航天部隊首聯手

 

　　上文提到伊朗作出95波的反擊，伊朗於4月4日便在伊朗國家電視台宣布會打擊科威特、巴林、阿聯酋、以色列四國的美國軍事基地及美企，是波攻擊是伊朗海軍部隊與航空航天部隊拋棄以前單打獨鬥的模式，第一次聯手，用上不同類型的導彈：哈吉．卡西姆（用固體燃料），海巴爾．謝坎（反艦導彈），卡德爾（遠程彈頭大）來炸毀美國在科威特布比延島的機動式海馬斯導彈，在巴林的愛國者導彈系統，在阿聯酋的宰夫拉地區斬殺美軍的核心指揮官高層，是專炸人（學以色列的斬首行動），亦炸了甲骨文(US.ORCL)的設施來斬斷美軍在中東區的AI算力和雲服務，這即是瞎美軍之眼。伊朗亦炸沉了在以色列海面和霍爾木茲海峽附近的兩艘以色列商船。

 

　　這個第95波反擊的攻擊點，是事前公布，並籲在這些被攻擊點的平民離開，這個指那打那，定時攻擊，靠的不是空話，而是提升了的，有自信的，用上太空和衛星定位的攻擊。為甚麼伊朗可以神準攻擊？

 

　　最簡單的解釋是中或俄供應神準級導彈予伊朗，這個解釋是懶人的解釋，因為第95波的神準哈吉．卡西姆、海巴爾．謝坎、卡德爾等導彈，是伊朗早早已有的，又如海巴爾．謝坎反艦導彈，發射後頭段仍要靠衛星導航，但到末段，即進入攻擊時段，則是靠導彈本身的視像和之前輸入的圖像來尋攻擊目標，用最簡單的話講，是認住呢隻鷹就撞埋去啦！

 

伊朗導彈技術大躍進

 

　　為何伊朗有此高超科技？畢竟如海巴爾。謝坎的導彈，全球沒多少個國家能有此技術，中、俄一定有，伊朗如何獲取這些技術？

 

　　2021年，中伊簽了個25年的長期合約，金額不詳，合作範圍包括基建、升級工業體系、通訊、能源、港口、鐵路，其中中伊鐵路就於2025年6月通車，亦於2025年6月，伊朗改用中國北斗，而棄美國GPS。

 

　　這個2021年的中伊長期合作，說白了，就是會升級伊朗的工業體系，這個升級應有軍民可用的項目啩，同樣中伊鐵路就可以通到義烏。有2021年的軍民技術可支援，又可到義烏（或重慶去買摩托車摩打做無人機），這兩大項都是在美國人眼皮底下（美國無理由唔知啩）光明正大去做。但美國或總統特朗普就不當回事，以為伊朗仍是昔日阿蒙，以為斬首了哈梅內伊及一眾伊朗高官，就可以使伊朗政變，結果特朗普以為打三、四、五天就可以收工的「乜火行動」，就被伊朗拖到了30多天。

 

美再打下去泥足深陷

 

　　特朗普清楚知道，再打下去，是會陷入另一個戰事泥潭。他如識相，就趁今日把伊朗炸個底朝天，千祈咪諗住登島，不然伊朗會使出甚麼樣的撒手鐧就真不知了。

 

　　特朗普仍可以望伊朗有伊奸，開門揖「美」。筆者不排除特朗普仍可靠此翻盤，不然美國時間周二午夜，即特朗普謂伊朗不投降就會把伊朗炸回到石器時代的限期。

 

　　投資者不妨等埋這幾小時，看鹿死誰手才好下注，因為狂人狂起上來是會用大殺器的，是甚麼的大殺器不知。

 

　　如不用大殺器，我有條蹺供懵王參考，派轟炸機在高空於伊朗的核基地法爾斯罕山區，炸足半日，跟著話，伊朗法爾斯罕山區的核設施已全被摧毀，咁就可以體面地撤了。

 

武打．文攻

武打．文攻

武打．文攻

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#伊朗#中東#中東戰爭#中東戰火#中東局勢#美以襲伊朗#反擊
Add a comment ...Add a comment ...
升五天？
更多政政經經文章
升五天？

投票區

美伊暫時停火 本周重啟談判
75
|
0

你認為美國會否再一次趁談判偷襲？

63%
不會
33%
無意見
4%
投票期：2026-04-08 ~ 2026-05-08
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處