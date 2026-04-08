這假期內，美伊之戰，持續打。執筆時的香港4月7日下午4時，伊朗已作了第95波的反擊。這波反擊有幾厲害，稍後談。

在今時仍講國際法的社會裏，文攻，才是解決這個中東問題一勞永逸之法。今日就是這個文攻的第二個回合，只要這個第二回合開得好，就是漫天風雨後見黎明。

在講第二回合前，先交代第一回合。

巴林是今次聯合國安理會的輪任主席，在稍前，巴林向安理會提了個解決這次中東問題的議案，詳細不說，該議案謂：授權聯合國可「使用一切手段」來解決當前問題。

中、俄、法這三個常任理事立即出來表示會用上否決權，巴林又玩文字遊戲，修改成：「防禦性必要手段」，「防禦性」好像是不見侵略性，很「文」，但其實是暗含「陰攻」。誰定怎叫「防禦性」，怎叫「必要手段」？中、俄、法仍表示會用上否決權，於是文本反覆修訂，將於美國東部時間周二（7日）上午11時（香港時間周二晚上11時）決議表決。

中國外長王毅和中國聯合國代表傅聰曾作評論。

4月2日，就是在中、俄、法表示會對議案行使否決權之日，王毅致電了巴林、沙特、德國和歐盟外長，談了甚麼？筆者無內線，不知。但傅聰在聯合國是打開口牌，人人都知。傅聰基本講：

1. 當前美以對伊的軍事行動是未經聯合國批准（這即是指美以是非法入侵他國）。

2. 聯合國任何行動都應在促和而非促戰（這即是任何行動都只可動口，不可動手）。

3. 決議不可以成為任何國家動武作背書（即不准再打）。

中國六點意見促停火

4. 如聯合國授權用武力去解決問題，即是為發動戰爭者（指美以）的非法行為合理化（唔准再打之餘，仲翻2月28日的舊帳）。

5. 亦因此美以應立刻停止其對伊朗的冒險行為（將軍將到行），聯合國亦不應添火（即有添火之議案，中方一概否決）。

6. 中方亦不贊同伊朗對海灣海合會成員採取的攻擊行為，全球貿易生命線，航運自由及海灣國家的領土完整性要受保障（外交平衡術）。

乜叫大國外交，有得你睇。

聯合國應有不少閉門會議，各方在討價還價，談成點，看聯合國安理會的議決。

在聯合國安理會有議決之前，美以伊仍會放手盡情去打，因為在戰場上勝不出，在談判桌上就只能是狗熊。

海軍與航空航天部隊首聯手

上文提到伊朗作出95波的反擊，伊朗於4月4日便在伊朗國家電視台宣布會打擊科威特、巴林、阿聯酋、以色列四國的美國軍事基地及美企，是波攻擊是伊朗海軍部隊與航空航天部隊拋棄以前單打獨鬥的模式，第一次聯手，用上不同類型的導彈：哈吉．卡西姆（用固體燃料），海巴爾．謝坎（反艦導彈），卡德爾（遠程彈頭大）來炸毀美國在科威特布比延島的機動式海馬斯導彈，在巴林的愛國者導彈系統，在阿聯酋的宰夫拉地區斬殺美軍的核心指揮官高層，是專炸人（學以色列的斬首行動），亦炸了甲骨文(US.ORCL)的設施來斬斷美軍在中東區的AI算力和雲服務，這即是瞎美軍之眼。伊朗亦炸沉了在以色列海面和霍爾木茲海峽附近的兩艘以色列商船。

這個第95波反擊的攻擊點，是事前公布，並籲在這些被攻擊點的平民離開，這個指那打那，定時攻擊，靠的不是空話，而是提升了的，有自信的，用上太空和衛星定位的攻擊。為甚麼伊朗可以神準攻擊？

最簡單的解釋是中或俄供應神準級導彈予伊朗，這個解釋是懶人的解釋，因為第95波的神準哈吉．卡西姆、海巴爾．謝坎、卡德爾等導彈，是伊朗早早已有的，又如海巴爾．謝坎反艦導彈，發射後頭段仍要靠衛星導航，但到末段，即進入攻擊時段，則是靠導彈本身的視像和之前輸入的圖像來尋攻擊目標，用最簡單的話講，是認住呢隻鷹就撞埋去啦！

伊朗導彈技術大躍進

為何伊朗有此高超科技？畢竟如海巴爾。謝坎的導彈，全球沒多少個國家能有此技術，中、俄一定有，伊朗如何獲取這些技術？

2021年，中伊簽了個25年的長期合約，金額不詳，合作範圍包括基建、升級工業體系、通訊、能源、港口、鐵路，其中中伊鐵路就於2025年6月通車，亦於2025年6月，伊朗改用中國北斗，而棄美國GPS。

這個2021年的中伊長期合作，說白了，就是會升級伊朗的工業體系，這個升級應有軍民可用的項目啩，同樣中伊鐵路就可以通到義烏。有2021年的軍民技術可支援，又可到義烏（或重慶去買摩托車摩打做無人機），這兩大項都是在美國人眼皮底下（美國無理由唔知啩）光明正大去做。但美國或總統特朗普就不當回事，以為伊朗仍是昔日阿蒙，以為斬首了哈梅內伊及一眾伊朗高官，就可以使伊朗政變，結果特朗普以為打三、四、五天就可以收工的「乜火行動」，就被伊朗拖到了30多天。

美再打下去泥足深陷

特朗普清楚知道，再打下去，是會陷入另一個戰事泥潭。他如識相，就趁今日把伊朗炸個底朝天，千祈咪諗住登島，不然伊朗會使出甚麼樣的撒手鐧就真不知了。

特朗普仍可以望伊朗有伊奸，開門揖「美」。筆者不排除特朗普仍可靠此翻盤，不然美國時間周二午夜，即特朗普謂伊朗不投降就會把伊朗炸回到石器時代的限期。

投資者不妨等埋這幾小時，看鹿死誰手才好下注，因為狂人狂起上來是會用大殺器的，是甚麼的大殺器不知。

如不用大殺器，我有條蹺供懵王參考，派轟炸機在高空於伊朗的核基地法爾斯罕山區，炸足半日，跟著話，伊朗法爾斯罕山區的核設施已全被摧毀，咁就可以體面地撤了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）