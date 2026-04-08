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香港人到台灣工作或移民，首先要面對的文化衝擊之一，就是通訊軟體必須改用Line，就和到大陸工作必須使用微信一樣，太多信息都要透過這個軟體傳達。台灣人高度依賴Line，而非港人慣用的WhatsApp。
大中華評論

Threads在台熱度遠超想象

台灣熱話
姚超文
台灣熱話

　　香港人到台灣工作或移民，首先要面對的文化衝擊之一，就是通訊軟體必須改用Line，就和到大陸工作必須使用微信一樣，太多信息都要透過這個軟體傳達。台灣人高度依賴Line，而非港人慣用的WhatsApp。

 

　　不論是工作或社交，從政府部門、企業到民間，台灣人全部用Line聯繫溝通，可以說沒有Line就打不進台灣。

 

　　不過從去年開始，另一種台灣人熱愛的社交軟體大紅特紅。甚至有人說，台灣人把Threads用成了最大的Line群組，發揮的功能遠超想象。一開始我還存疑，後來愈來愈多例子，證明這種說法真實不虛。

 

　　最早是我太太——重度的Threads使用者，告訴我有個人在台北市南港一個大商場的女廁裏面，發現沒有衛生紙，發文上去求救，立刻有人循著當事人給的明確位置，送上衛生紙救急。

 

0407姚超文稿件

在埃及遺失的學生證，竟能透過Threads物歸原主。（Threads截圖）

 

　　最近還發生，台灣旅客把手機丟失在韓國某機場的某登機口附近，人已經上飛機才驚覺，立刻託旁邊的朋友發Threads求救，問有沒有還在機場的台灣人可以幫忙帶回台灣，也真的立刻有人看到，拍下手持手機的照片，請原po安心。有人在埃及吉薩金字塔觀光撿到台灣大學生的學生證，隨即在Threads點名證件所屬的台大財經系黃姓同學，「如果有遇到可以面交，不然我幫你帶回去也可以」，帖文短時間內吸引超過18萬人按讚，最後失主在台灣成功取回學生證。

 

　　至於尋人、尋仇、尋當年感激或怨恨的老師等等，都幾乎立馬達成。最有趣的，還包括多次看到有人貼文，表示自己搭某班火車或高鐵，在某個車廂及座位遺漏剛買還來不及吃的美食，請看到的人去找來享用不必客氣，也都及時得到回應，受惠的陌生人也會貼心的拍張和食物的合照，告知原主已經享用。這確實是把Threads當成一個無遠弗屆的Line群組使用的實證。

 

0407姚超文稿件

到台灣旅遊，可透過Threads先查詢當地美食。（Threads截圖）

 

　　有一個有趣的現象，根據學者進行分析發現，台灣僅佔全球人口不到0.5%，卻貢獻了超過22%的Threads全球流量，穩居世界第一。平台在台灣的月活躍用戶約350萬人，平均使用時間甚至為美國的22倍。

 

　　熱愛Threads的人（也就是我的老婆大人）說，用戶可以在不透露身份的情況下，分享各種瑣事和議題，並且立即得到共鳴和回應。真實人生本來就比編造出來的更有趣，看這些比小說更好看，而且推陳出新，題材百變。例如一位女法醫，同時有營養師執照，經常分享極細節的驗屍知識，結尾則會巧妙的連結到食物和營養成分上面，只能由衷佩服其中的創意和聯想力。她最近的一篇，提及上吊自殺的屍體會出現細小的點狀出血，和超級食物紅藜麥很像，讓正在吃藜麥的我幾乎當場噴出來。

 

　　各行各業都有人活躍在這個平台，包括許多專業人士，會提供即時且專業的諮詢。最近還有一位女子罹患癌症，因為症狀不明顯，一再檢查都找不出原因，直到她到Threads上寫出症狀，立刻有病友提醒她要做哪些檢查，終於順利展開療程。可說她被這個平台救了一命也不為過。

 

　　所以，想了解台灣人當前最熱門最關心的事，Threads是一個絕佳管道。

Tags:#台灣熱話#Threads#社交媒體平台#LINE#WhatsApp#微信#社交媒體使用#線上社群#用戶參與度#線上互動#社交媒體功能#匿名性#內容分享#用戶體驗
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