早前新聞指一名66歲退休人士在短短半年內三度中伏，總共損失660萬元畢生積蓄。事主去年9月收到WhatsApp「白撞」信息，被自稱「虛擬貨幣投資專家」的人以「穩賺」為由誘騙140萬元；不甘心血本無歸，他再在網上尋求「專家」追討，卻又被要求繳交60萬元保證金，第二次被騙；今年1月，第三名「專家」主動聯絡，承諾一次過追回前兩次損失，要求事主購買460萬元虛幣存入指定戶口。結果三次皆墮「局中局中局」，騙徒每次得手後即消失，事主唯有再次報警。

這則新聞講述一個老人家被騙數百萬元，立即聯想到何伯事件，以前也有評論過（見連結）。今次媒體以「投資虛幣」為題，實情事主根本不是在投資，更未有真正持有過任何加密貨幣。他只是不斷被「穩賺」、「追討」、「專家」等甜言蜜語忽悠，最終把錢白白送給騙徒，跌落一單徹頭徹尾的詐騙案。

許多人面對類似誘惑時，腦海裏只有一個簡單思維：「投一些錢，就有回報」，即使對投資項目一無所知，也敢把積蓄押上去。他們只想到「一定會賺」，卻從不反問：「如果蝕錢呢？如果這筆錢血本無歸呢？」一旦少了這種風險意識，就很容易跌進被騙的陷阱。騙徒正是看準這一點作誘餌讓你上釣，再用「追討」為名榨取更多錢財，形成層層疊加的局中局。

騙徒以「白撞信息」漁翁撒網，以虛擬貨幣「穩賺」來誘騙受害者。(Shutterstock)

年齡因素是關鍵，66歲的退休人士，正處於判斷力逐漸下降的階段。人生經驗雖豐富，但未必掌握新興科技，尤其退休人士，與社會開始脫節。騙徒最愛鎖定這類目標，所謂「白撞信息」，正是騙徒大規模撒網的工具——成本很低，只須隨機大量發送，便能找出最容易上當的長者。老人家成為首選，並非偶然，而是經過精密計算的結果。

更令人擔憂的是，這類損失往往不是獨立事件，而是會波及整個家庭。很多中產人士自己投資理財精明過人，卻忽略了家中老人家對財富的控制。有時候，敗走資產的並非自己，而是敗在老人家手上。因此，作為子女或晚輩，與其事後痛心，不如平日多陪伴、多溝通關心近況，讓老人家明白「天上不會掉下穩賺機會」。

回頭看加密貨幣本身的特性，更令人不寒而慄。「去中心化」本是其最大賣點，卻也成為最大弱點——一旦被騙，錢款轉走後，誰也追不回來，沒有中央銀行、監管機構、保險機制可供求助。即使是所謂「加密貨幣專才」，也難逃被騙命運，更何況一無所知的老人家？

早前有一位知名香港前Blogger於英國入稟控告妻子偷走加密貨幣資產，正正凸顯了這一點：連親人之間都難以追討，何況面對匿藏在網絡另一端的陌生騙徒？該Blogger追討的金額超過10億港元，相比之下，該長者被局中局騙了三次也不過是660萬元，或許只是「小菜一碟」。當然，對大部分普通退休人士而言，這已是畢生血汗，足以令晚年生活瞬間崩塌。

願這660萬元的沉痛代價，能換來更多人對相關騙局的覺醒。長者安好，維持家庭萬事安康，才是真正的財富。

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何伯與新何太