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武漢大食遊｜「黑珍珠」餐廳品嘗銷魂紅燒肉／必食師傅手工去骨「武昌魚」
美食情報
旅遊世界

武漢大食遊｜「黑珍珠」餐廳品嘗銷魂紅燒肉／必食師傅手工去骨「武昌魚」

肥碌大食遊
曾智華
肥碌大食遊
PHOTO:相片由作者提供

　　每年三月開始，乃櫻花盛放季節，日本、台灣、韓國，皆賞花最好選擇，但處處遊人如鯽，若撞上大假就弊，迫在人山人海中，會令遊興盡失，故此，我肥碌一定選擇逆流。

 

　　今年趁復活節大假前，拉大隊坐高鐵上武漢，超前香港人流，先享受武漢大學櫻花大道及東湖磨山櫻花園，感受一下萬株櫻花齊奔放的震撼性。賞花之餘，當然又是食食食，早托地膽「優雅Y」鎖定幾間必試的名店。

 

武漢大食遊｜「黑珍珠」餐廳品嘗銷魂紅燒肉／必食師傅手工去骨「武昌魚」

到武漢賞樱花，眼睛享受完，再去食食食，口腹再享受。

 

　　第一日已有驚喜，選定獲得「黑珍珠」榮譽的「喜舍」（江灘店），此店無論裝修，服務及出品，皆一絲不苟，設計強調漢江歷史與中式禪意。

 

武漢大食遊｜「黑珍珠」餐廳品嘗銷魂紅燒肉／必食師傅手工去骨「武昌魚」

單看「喜舍」的設計及氣場，已知此店非凡品。

 

　　全晚味味九十分以上，招牌出品「黑松露野米紅燒肉」則攞足一百分！入口香噴噴軟綿綿肥而不膩，輕輕一咬，油花四濺，此時，你必定會將甚麼血壓高及膽固醇拋出腦海之外，因呢件紅燒肉絕對是味蕾上的魔鬼，天使必定敗走也。

 

武漢大食遊｜「黑珍珠」餐廳品嘗銷魂紅燒肉／必食師傅手工去骨「武昌魚」

黑松露野米紅燒肉，一咬銷魂。

 

喜舍
地址：武漢市沿江大道111號
電話：（＋86）18802717177

 

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　　第二晚的名店是「壹號餐房」，未踏入，先被整座建築物的氣場深深震上一震，因此店由過百年歷史的俄羅斯領事館改建而成，風格典雅莊重，搞到我哋一入房即變晒斯文人，聲浪放低，一飲一食皆禮禮貌貌，自動自我約束。

 

武漢大食遊｜「黑珍珠」餐廳品嘗銷魂紅燒肉／必食師傅手工去骨「武昌魚」

武漢大食遊｜「黑珍珠」餐廳品嘗銷魂紅燒肉／必食師傅手工去骨「武昌魚」

「壹號餐房」由過百年歷史俄國領事館改建，典雅莊嚴。

 

　　論菜式，也是典型地道菜，較深印象為充滿油香與豆香的「葱香手工鮮豆油皮」及「香蓮米蒸排骨」，後者上枱但覺充滿視覺享受，大家爭相打卡而唔多捨得下箸。

 

武漢大食遊｜「黑珍珠」餐廳品嘗銷魂紅燒肉／必食師傅手工去骨「武昌魚」

葱香手工鮮豆油皮，葱香豆香大混合。

 

武漢大食遊｜「黑珍珠」餐廳品嘗銷魂紅燒肉／必食師傅手工去骨「武昌魚」

香蓮米蒸排骨，充滿視覺享受。

 

壹號餐房
地址：武漢市光岸區洞庭小路1號
電話：（＋86）862782821323

 

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　　遊武漢，必食為武昌魚，五日四夜食足八餐，全部午晚餐必有，冇誇張，因乃此地招牌美食。對，魚身鮮甜美味，肉質幼細，且非人工養殖，故魚味特濃。但這種魚，好「蝦」人食，因滿身有刺，一個唔小心就慘。中過招者皆知，幼骨刺在喉嚨及食道，非常得人驚，必定手足無措，若傳統方法無效（大啖飯加大啖水灌望衝甩、飲醋望將骨軟化），唯一途徑，直奔醫院用內窺鏡鉗出，當然，食道及荷包皆要經歷「痛苦」。

 

　　但武漢有一間「丹青宴」，看準客人的恐懼及需要，推出「極限刀功剔骨武昌魚」，落鑊蒸或炆前，由師傅將魚全身骨逐一拔出，令客人可以享受啖啖肉的快樂感覺。

 

　　究竟，呢下工序要多少錢？唔知，只知以香港人工計，絕對絕對冇可能。

 

武漢大食遊｜「黑珍珠」餐廳品嘗銷魂紅燒肉／必食師傅手工去骨「武昌魚」

完全去掉幼刺的武昌魚，令客人食得安心，但這種極重成本造法，香港冇可能，天價人工也。

 

丹青宴
地址：武漢市蘆溝路武漢天地五楝一層
電話：（＋86）2782711777

 

Tags:#食家之選#肥碌#武漢#武漢美食#武漢櫻花#高鐵#黑珍珠餐廳#武昌魚
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