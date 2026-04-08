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在這個復活節的假期中，我拋卻了當前世界局勢的動盪不安，一心整理我桌前的那些文件，以及重看朋友發給我的重要資訊，以免遺漏。結果，給我發現一篇朋友轉發自社交媒體的短文，我覺得非常有意義，看罷有種醍壼灌頂的感覺，很想跟姊妹們分享一下，尤其是那些有孩子的姊妹們。
理財智慧

學習的意義：選擇權

女子愛財
唐德玲
女子愛財

　　在這個復活節假期中，我拋卻了當前世界局勢的動盪不安，一心整理我桌前的那些文件，以及重看朋友發給我的重要資訊，以免遺漏。

 

　　結果，給我發現一篇朋友轉發自社交媒體的短文，我覺得非常有意義，看罷有種醍壼灌頂的感覺，很想和姊妹們分享一下，尤其是那些有孩子的姊妹們：

 

　　一位爸爸告訴孩子為甚麼要讀書：「一瓶水，在家裏不值一毛！一瓶水，在小賣部值一塊錢！一瓶水，在火車站值3塊；一瓶水，在飛機上值8塊；一瓶水，在沙漠可能值100塊；一瓶水，在太空的價值無法估計！一瓶水，在沙漠遇到快渴死的富翁，要多少給多少！

 

　　孩子，為甚麼要好好讀書？北大首任校長嚴復說過這樣一段話：『物質的貧窮，能摧毁你一生的尊嚴；精神的貧窮，能耗盡你幾世的輪迴。世上沒有白走的路，你讀過的書，會在不知不覺中改變你的認知，悄悄幫你擦去臉上的無知和膚淺。

 

　　書便宜，但知識不廉價。讀書不一定令你名成利就，不一定讓你前程似錦，但它能讓你，說話有德，做事有餘，出言有尺，嬉鬧有度！』

 

學習的意義：選擇權

努力學習，可把命運掌握在自己手裏。(Shutterstock)

 

　　讀書不是你唯一的出路，但卻是我們普通人逆天改命的最大捷徑。

 

　　生活的苦難從未停止過，只是現在有父母幫你擋著、撐著，但以後呢？你靠甚麼去對抗人生的挫折，去熬過生活的辛酸？

 

　　如果你堅持認為讀書無用、學歷只是張廢紙，堅持自己的享樂和躺平，那只是因為你還未曾體會過生活的辛酸，還未嚐到過無知的代價。

 

　　網上總有很多人喜歡抬杠說，你看，北大學子一畢業，還不是回家養豬？博士碩士畢業又怎麼樣？還不是一樣去送外賣？所以，讀書有甚麼用？

 

　　可是，北大學子畢業養豬不假，但人家靠著自己的見識和知識，年入幾百萬呀！博士碩士可以選擇去送外賣，但也可以不選。但一個初中生去送外賣，往往是因為沒得選啊！

 

　　努力讀書的最大意義，不過就是為了三個字：『選擇權』。

 

　　我希望你將來可以把命運握在自己手裏，而不是困在底層的泥沼中動彈不得。我更加希望，不管是面對生活，還是工作，你有說不的底氣，也有前進的勇氣。人沒有高低貴賤，卻分三六九等。有人風吹日曬，一天掙一百塊，也有人空調暖風，時薪幾百。他們的最大分別，就在於腦子裏裝的東西不一樣。

 

　　萬般皆下品，唯有讀書高；少小須勤學，文章可立身；滿朝朱紫貴，盡是讀書人。

 

　　人生最大的遺憾不是我不行，而是我本可以。讀書要趁早，青春需早為，學習是為了玩得高級，努力是為了活得高級。

 

　　別抱怨讀書的苦，那是你看世界的路。」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

Tags:#女子愛財#學習#讀書#知識#教育
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