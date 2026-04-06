特朗普救得了大兵，救得了市場嗎？

上周末美軍上演了《雷霆救兵》的大戲，在伊朗境內被擊落的兩名飛行員先後獲救，特朗普照例在社交媒體上吹噓了一通。可惜他可以吹噓的，僅限於此，原油價格再度暴漲，WTI期貨價超過布蘭特油價，觸碰每桶111美元，飆升18%。全球債市承壓，兩年期美國國債收益率走高，垃圾債市場資金大量流出。相對於債市，股市開始對戰事產生不應，焦點移向公司盈利，美國三大股指同步上揚，並帶動全球多數股市向好。

中東戰事對經濟的影響進一步浮現，當地石油、天然氣、鋁業生產設施遭到重創，全面恢復需要數年時間。美國政府據報在評估油價升至每桶200美元的極端場景，國際能源組織稱本次衝突對世界經濟的影響為前三次能源危機之和，OECD大幅上調各國通脹預測。

美國非農就業數據顯示，3月新增就業17.8萬份，遠遠高於分析師的預測中位數6萬份，並扭轉了上月的減少13.3萬份。最新數字為2024年底以來最強勁的就業增長，不過暫時不應因為一個數據點而對趨勢作出改變。去年以來，月度非農數據顛簸得很厲害，事後修正幅度也遠超過過往30年的平均數值。筆者看來，單月非農就業的數據質量在下降，僅能供人參考。

3月工作機會中增長最大的是醫療衛生行業，這恰好是上月因為罷工而驟跌的。不過，勞工市場仍顯示不少行業出現回暖，建築和旅遊業有改善，製造業報出2023年以來最大的請人。年輕人找工困難情況持續著，勞工參與率也有所下滑。筆者關心的時薪按月增長為0.2%，低過預期的0.3%，說明工資上漲仍無法跟上通脹步伐，中低端人群消費信心繼續受壓。

亞特蘭大聯儲行的GDPNow模型評估，美國經濟在第一季度增長速度大約在1.6%區間，這與最新的就業數據和消費信心數據大致吻合。不過牽動增長速度下滑的主要是伊朗戰事，GDPNow在3月之前，評估經濟增速為3%+，戰爭開始後滑落到2%至3%區間，最新評估則跌破2%。在很大程度上，美國經濟的未來走向，取決於戰爭結束的時間與形式。

美以伊戰事拖得愈久，特朗普承受的壓力會愈大。(AP)

美國是能源淨出口國，霍爾木茲海峽遭封鎖對美國的石油供應的直接影響不大，但是石油價格上漲卻一定波及美國經濟、物價和消費信心。佔全球市場份額五分之一的油輪運輸停擺，對供應鏈的衝擊愈來愈明顯，從成品油、液化天然氣到化工原料、鋁錠鋁材，再到氦氣、化肥，並通過產業鏈傳導下去，不久就可能對全球經濟構成壓迫，美國亦將受害。

霍爾木茲海峽通航最近略有改善，但是油輪通行數量仍不及平時的四分之一。石油運不出去，中東國家的石油收入便大幅下降，但是財政花費、社會保障仍需要每天支付，各國軍購更直線上升，產油國不得不拋售美債、美股、黃金套現。石油美元的資金流向逆轉，將戰爭壓力從波斯灣帶到了華爾街，並在資本市場營造出一個極端的流動性環境。

伊朗比委內瑞拉更有韌性，革命衛隊分散式的決策體制以及非對稱戰爭模式，增加了美軍的作戰難度和勝利門檻，令特朗普萌生退意，但是他需要一場勝仗來作下台階。從各路特種部隊和5萬地面部隊部署看，美國啟動有限度地面戰爭的可能性甚高。然而，地面戰爭能否達到特朗普的戰略目標仍是問號。一場攻擊的勝利不代表一場戰爭的勝利，且看特朗普會不會被同一塊石頭絆倒兩次。

面對戰事所帶來的汽油價格快速上漲，美國聯儲局主席鮑威爾表達了比較鴿派的立場，「能源通脹一般來得快，去得也快」，對於這類通脹，聯儲局可做的有限，但應當「密切留意企業乃至個人預期的變化」，通脹預期可能改變經濟行為。鮑威爾的言論稍稍紓緩了市場對加息的焦慮，美股回漲。

不過，美國股市對油價的衝擊開始顯得麻木了，注意力開始回到企業盈利和行業前景。過去6個月中，市場對美國經濟前景的評估重心，從通脹主題到衰退主題，再到滯脹主題，資金的看法比較分歧。自戰事開始，布蘭特原油價格從每桶72美元升至109美元，兩年期國債收益率上升了約42點，一度曾破4%，收益率曲線全線推高。

美債收益率升高，受到石油美元回流、日德債券變得有吸引力等其他流動性因素的影響，但主要是反映出市場對通脹前景和聯儲局利率政策預期的改變。聯儲局擺出以不變應萬變的架勢可能是對的，去年特朗普政府突然推出關稅大戰，曾經引發市場對物價的擔心，事態最終發展證明鮑威爾聯儲局決定對政策利率不作調整是正確的。

5月之後聯儲局易帥，雖然還沒有被參議院批准，沃什成為聯儲局一哥的機會頗高。沃什過往言論指向「減息、縮表、改組聯儲局」的政策組合，但是自從接受特朗普提名後，他的政策立場變得更溫和了。沃什聯儲局會不會降息，取決於伊朗戰事是否結束、石油價格是否重歸正常和通脹預期是否重燃。

筆者假定6月戰事基本結束，但石油、煉油設施仍需時恢復，則今年減息無望，但是沃什會談論減息的可能性。沃什所宣導的縮表，恐怕今年成事的機會不大，不過作為中期目標，可能會被提出來。如果6月戰事仍未結束，能源危機和供應鏈危機必爆，並牽連金融市場大幅下挫。筆者相信一旦金融市場陷入流動性危機，並產生系統性風險，估計聯儲局將再次啟動量化寬鬆政策。

本周焦點仍在美伊戰事和霍爾木茲海峽通行。數據上重點關注美國CPI及核心CPI數字，這是戰爭開始後第一個出爐的月度數據，以及密歇根大學消費信心指數。事件上留意OPEC與非OPEC部級聯席會議和FOMC最新會議紀要。

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