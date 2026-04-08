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美伊戰爭持續，地緣政治風險高漲，全球經濟面臨通貨膨脹與經濟衰退並存的尷尬境地，金融市場震盪不已，資金去槓桿。中文自媒體界最近流行的一種說法，是中東資金流向香港，流向港A股避險。
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伊朗戰火令更多中東資金投入港A股？

陶冬天下
陶冬
陶冬天下

　　美伊戰爭持續，地緣政治風險高漲，全球經濟面臨通貨膨脹與經濟衰退並存的尷尬境地，金融市場震盪不已，資金去槓桿。中文自媒體界最近流行的一種說法，是中東資金流向香港，流向港A股避險。

 

　　先講一個故事。筆者一位久居迪拜的加拿大朋友、金融精英，他從家中露台就可以看到伊朗無人機攻擊對面一棟大廈，於是舉家逃離阿聯酋，現正在申請香港及另一國家的投資移民簽證。他聲稱不後悔曾經長期居住在迪拜，但是戰爭終結了迪拜40年的造富神話。

 

　　迪拜的豪宅銷售量去年超過紐約、倫敦，零稅收、友善監管、地產神話、黃金簽證、虛擬貨幣、美酒香車堆積出來的財富夢，一夜間被戰火焚燼，中東財富和富豪迅速出逃。那麼那些錢是不是來了香港？有沒有投入港A股呢？

 

伊朗戰火令更多中東資金投入港A股？

中東資金於2025年已重回港股及A股市場（資料圖片）

 

　　首先，隨著中國經濟企穩、科技突破迭出，中東資金從2025年率先重回港A市場。他們沒有意識形態的藩籬，願意接受中國科技崛起的現實，是外資中最早重估中國股市的海外資本力量之一。中東的產業基金也樂意與中國產業鏈深度綁定，促進當地產業多樣化並引進中國的先進技術。不過這些現象在去年就大量出現，並非戰爭發生後的主題。

 

　　其次，中東戰火不僅打擊了伊朗，也蔓延到其他海灣國家，石油運輸通道受堵，各國大幅下調產量，部分國家的軍事、能源目標更遭到伊朗導彈和無人機的襲擊。此時此刻，中東資金在金融投資上去槓桿、去風險，連黃金都拋售，短期內讓他們大量買入股票是不現實的。更有甚者，石油收入銳減，但財政花銷、社會福利仍需支付，中東各國的主權基金、外匯儲備都在出售債券、股票套現，實在沒有心情進貨買股票。

 

　　戰爭結束後，大量被毀的能源基地、石化工廠乃至基礎設施需要重建，每一筆資金都要從海外金融投資中套現匯款。經此一役後，中東各國會想盡辦法尋找繞開霍爾木茲海峽的石油運輸渠道，輸油管、港口建設一定耗資不菲。筆者認為，「石油出口－貿易順差－海外資產投資」這一石油美元的標準路徑，在未來相當時間勢必出現改變，全球資產市場均會受到影響，包括港A股。

 

　　另外一方面，中國經濟在這次石油危機中所展現出的韌性令人矚目。中國的原油供應源已經多樣化了，發電廠中大部分使用本土生產的煤炭，核電、光伏、風電在智能電網支持下承擔著愈來愈大的能源供應任務。中國產業鏈的從容和許多國家的狼狽，形成鮮明對照。部分東南亞出口訂單因為電力原因，轉單中國出口商。

 

　　筆者目擊大量中東家族辦公室移來香港，中東富豪也湧入香港私人銀行開設帳號，但是暫時未見中東資金在戰爭期間踴躍投入港A股。不過長遠看，中東資金東來對於香港的國際金融中心地位是非常正面的，對於香港房地產行業是非常正面的。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

Tags:#陶冬天下#伊朗美國衝突#地緣政治風險#石油危機#全球經濟#通貨膨脹#經濟衰退#金融市場#去槓桿#中東#香港股市#A股#家族辦公室#迪拜#財富外流#中國經濟#科技突破#能源多樣化#伊朗#中東戰火#中東局勢#美以襲伊朗
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