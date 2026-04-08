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港人英國從政｜由派傳單開始：六港人參選地方選舉
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港人英國從政｜由派傳單開始：六港人參選地方選舉

英倫出走日記
Cally
英倫出走日記

　　如果你仍然在香港，或許很難想像，有一群講廣東話的香港人，正在英國的街頭逐家逐戶敲門，為自己「拉票」。

 

　　在新一輪英國地方選舉中，目前統計有六位具香港背景的人參選地區議會。值得留意的是，不少參選者，過去在香港並非政治人物，他們有的是普通上班族，但曾為大廈的業主立案法團出一分力；有的曾是農夫，在大埔有自己的耕地，他們對公共事務有興趣，但從未真正「落場」。這些背景，與傳統印象中的「政客」，其實相距甚遠。

 

　　這批參選者之中，目前至少有五人代表自由民主黨出選，當中更有三人已經是現任地方議會議員，今次爭取連任；換言之，這不只是初試啼聲，而是開始在制度內累積經驗與位置。至於另一位，則代表執政工黨參選，背景同樣引人關注，他是在香港被國安處懸紅通緝的鄭文傑。

 

港人英國從政｜由派傳單開始：六港人參選地方選舉

 

　　英國地方政治文化中，跟在香港選區議員有相似之處，候選人與義工會在週末或傍晚時分，逐條街拍門，有時遇到沒有人應門，便把單張放進信箱；偶爾遇到住戶開門，便簡單寒暄幾句，問問對社區有甚麼不滿，這些舉動慢慢累積成一種存在感。

 

　　與香港人熟悉的選舉畫面相比，這裡顯得格外安靜。沒有喇叭聲，也沒有密集式宣傳，更少見精心包裝的禮品或大型橫額。最多，只是在某些住戶的前花園，插上一支政黨旗幟，低調地表明立場。政治在這裡，並不張揚，而是滲入日常。而日常本身，就是選舉的核心。

 

　　地方議會關注的，不是宏大敘事，而是一些幾乎每個人每天都會遇到的問題，垃圾車是否準時出現、屋苑附近泊車是否愈來愈困難、街燈壞了多久還未修好、晚上回家是否感到安全。這些事情看似瑣碎，但正正構成了居民對「好議員」的判斷標準。

 

港人英國從政｜由派傳單開始：六港人參選地方選舉

 

　　對不少港人而言，這種以服務為導向的政治，其實並不陌生。只是換了一個制度，換了一種語言，需要重新學習如何表達與建立信任。

 

　　離開原本熟悉的社會與制度，語言需要適應，人際網絡需要重建，就連最基本的社區參與方式，也要重新摸索。對部分港人而言，這種「重新開始」的機會，本身就是吸引力。如果把視線拉回香港去看這個地方選舉，輸贏似乎不再是最重要的部分，而是港人在不同制度下，可以走到多遠？

Tags:#移民#移英港人#英國#選舉
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