銷售心法 │ 在不安年代，先退一步才能走更遠

最近跟幾位同事聊起一個現象，大家都有同感。

客戶見面，問他過得怎樣，他說：「還好。」問他有沒有考慮調整保障，他說：「有在想。」問他甚麼時候可以再約一次，他說：「讓我先想想。」

這不是某一個客戶的故事，是最近這一年見得最多的那種對話。

收入沒有明顯下跌，工作暫時穩定，生活還是繼續。但若你問他有沒有在做長遠規劃，他的表情會輕輕一頓，然後說：「不如等等再算。」

這種「現況還好、預期不安」的雙軌心理，正在悄悄成為 2026 年香港消費者最主要的底色。

「不安」從哪裏來

近年的消費者信心調查呈現出一個有趣的矛盾：受訪者對自身當前的財務狀況評分往往比預期中穩定，但對未來12個月的預期卻明顯偏保守。這種現象不是香港獨有，但在香港尤為明顯——地緣政治的不確定、樓市的重新定位、身邊陸續有朋友選擇移居，都讓人產生一種說不清楚的「吊住」感覺。

不是說要放棄香港，也不是說生活有多困難，只是對「往後會怎樣」這個問題，誰也不太敢給出一個篤定的答案。

這份不安，不一定反映在消費數字上，但一定反映在決策模式上——拖延、觀望、等一等，就是它最直接的外在表現。

銷售員最常犯的錯誤

當客戶給出這種信號，很多顧問的本能反應是加強說服力：再多一頁產品比較，再強調一次「現在買比以後買便宜」，再列一遍各種保障缺口。

我理解這個衝動，因為自己早年也走過這條路。但這個做法有一個根本性的問題：它假設客戶是因為「資料不夠」而猶豫，所以只要提供更多資料，他就會行動。

但一個處於「預期不安」狀態的人，他的猶豫根本不是來自資料不足。他已經知道保障很重要，他已經知道現有的覆蓋可能不夠——他卡住的地方，是在這種看不清楚的環境裏，他不知道怎樣才算是「一個好的決定」。

你給他更多資料，只是讓他的腦袋更忙，卻沒有幫他解決那個真正的問題。

幫他找到那一小步，比給他一份完整方案更重要

真正有效的做法，是把對話的焦點從「最完整的方案」，移到「最迫切的一件事」。

不要問：「你覺得自己的保障夠不夠全面？」這個問題太大，在不安的狀態下，客戶會本能地縮回去。

換一個問法：「你現在最擔心的一件事是甚麼？如果明年有一件事出了問題，你最不想是哪一件？」

當不安有了具體的形狀，行動就有了起點。也許他最怕的是收入突然中斷；也許是父母年紀漸大，醫療費用沒有準備；也許是自己健康出了狀況，孩子的教育費無以為繼。

一旦把「不安」從模糊變成具體，下一步就清晰得多：不需要今天解決所有問題，先把這一個最怕的，做一個「哪怕真的發生，也不至於完全無準備」的安排。這個邏輯，比任何回報圖表都更容易讓人踏出那一步。

「先做一點」不是小生意，是長期關係的入口

有些顧問會覺得：客戶只肯「先做一點點」，業績不好看，不值得花太多時間。

這個想法從短期來看有其邏輯，但從長線來看，是一個代價很高的誤算。

一個在你最不安的時候，沒有逼你跳太遠的顧問，會在你腦海裏留下一個位置。幾年後，當客戶的生活進入下一個階段，那些當年說「先做一點」的人，往往是最容易深化關係的一批。因為你證明過，你不是只為了那一張單而坐在他面前。

在今天這個年代，信任是最稀缺的資源。而稀缺的東西，往往溢價最高。

危中找機，從讀懂「還好」開始

市場愈難做，愈多顧問選擇加大接觸量——見更多人，發更多訊息，期望用數量彌補轉化率的下滑。這個策略本身沒有問題，但若只加量、不提質，最終只是在一個漏的漏斗頂端倒入更多水。

真正的機會藏在這裏：在每個人都急於說服的時候，你選擇放慢下來，認真聽清楚那個「還好」背後真正的不安在哪裏，幫客戶找到那一步他現在就能踏出的小決定。

那一步，不只是一張保單的開始，而是一段長期關係的起點。

「還好」這兩個字，不是一個終點，而是一個入口。

你聽不聽得進去，決定了你能不能走進去。