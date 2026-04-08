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吳文忻肺炎紅假留院，胸腔積水4日抽1500ml水
娛樂新聞

吳文忻肺炎紅假留院，胸腔積水4日抽1500ml水

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　51歲前港姐吳文忻於2024年公開乳癌復發，期間雖然接受多個治療，但病情未受控癌細胞擴散全身多個地方，就算面對大挑戰，吳文忻仍然積極面對，不時在社交平台交代病情。她早前在香港大學深圳醫院接受新一輪化療，卻因肺炎要連續多天公眾假期在醫院中度過，還透露稍後要再度剷光頭髮，胸腔也出現積水情況。

 

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　　吳文忻自從2年前乳癌復發以來，病情不斷惡化癌細胞擴散至肝臟、尾龍骨，甚至腦部，不過她仍然積極接受治療，而且活躍於社交平台，間中會開直播跟網民互動交代自己的情況。早前透露到香港大學深圳醫院接受新一輪化療，不過上次化療後返港出現嚴重乾咳，當時要暫停用藥先處理肺炎：「第一次用嗰隻藥係對我有效，但用呢隻藥有副作用令個肺較弱，約有10%人會患上肺炎。」

 

吳文忻肺炎紅假留院自娛，胸腔積水4日抽1500ml水

 

　　入院檢查的吳文忻，因要先處理肺炎的情況，無奈在醫院內度過連續多天的公眾假期，其間她拍片展示醫院內情況，4人病房內只有她一位病人，她苦笑自言很寂寞叫網民推介精彩猛片劇集解悶。之後又開直播跟網民互動，吳文忻的精神不俗有講有笑。不過身形明顯再比以往消瘦、鎖骨凸出。

 

吳文忻肺炎紅假留院自娛，胸腔積水4日抽1500ml水

 

　　吳文忻在昨日（7日）貼出新照片，表示出現胸腔積水情況，並再度自嘲手持「2026年春季限量版designer bag」，還寫道：「孭咗呢個袋4日，胸腔總共滴咗差不多1500ml水！唔知仲要孭多幾多日呢？！」

 

吳文忻肺炎紅假留院自娛，胸腔積水4日抽1500ml水

 

　　此外，吳文忻仍然注重外表，在醫院內也要把握時間敷面膜之餘，更透露將會再剷光頭：「我啲頭髮幾樣衰，日日都甩好多，床同埋枕頭都係我啲頭髮，我都係要再剷，因為會再甩，我啲朋友都寸我，做咗幾十年人，發覺最好睇嘅髮型係光頭。我會keep住光頭先，費事成地都係頭髮，搞到我煩擾。」她還展示頭頂，表示髮質天生捲曲，暫時不知道光頭狀況要維持多久。

Tags:#吳文忻#乳癌#化療#影視娛樂#娛樂新聞
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