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跨境銷售心法｜品牌出海不是投廣告這麼簡單，成敗關鍵在體系能力
數碼創科

跨境銷售心法｜品牌出海不是投廣告這麼簡單，成敗關鍵在體系能力

跨境營商戰略
Rebecca Wong
跨境營商戰略

　　當國內增長進入平台期，出海成為愈來愈多企業的必選項。但不少品牌仍停留在一個誤區——認為「投廣告=做出海」。事實上，在全球競爭環境下，廣告只是入口，真正決定成敗的是體系能力。

 

跨境銷售心法｜品牌出海不是投廣告這麼簡單，成敗關鍵在體系能力

 

砸錢投放，未必換來品牌力

 

　　廣告只是開始，品牌出海是長期系統工程。

 

　　去年路透社報導顯示，像 SHEIN 與 Temu 這樣的快時尚電商，為了應對美國關稅政策的衝擊，大幅提升在歐洲市場的廣告投入：Temu在法國廣告支出同比增長達115%、在英國增長20%；SHEIN在歐洲的廣告費用也增長了35%至100%不等。但即便如此，兩者在廣告投入大增的情況下，活躍用戶增長卻並不顯著——這反映了僅靠投廣告並不能真正解決用戶增長和用戶留存問題。

 

　　全球化行銷專家也逐漸指出，廣告不是品牌出海的終點，而只是起點。廣告主要帶來曝光，而品牌建設則需要長期積累消費者信任與深度互動，這依賴的是全鏈路、多管道、文化適配的市場策略。

 

跨境銷售心法｜品牌出海不是投廣告這麼簡單，成敗關鍵在體系能力

 

從流量思維，到資產思維

 

　　過去幾年，中國企業出海高度依賴平台流量。長江商學院研究顯示，中國海外廣告投放規模已達千億元級別，頭部平台佔據主要份額。但平台流量屬於「租賃流量」，投放一停，流量即斷。

 

　　如今，全球品牌更強調「用戶資產沉澱」。超過80%的國際品牌已布局聯盟行銷與內容行銷，通過KOL合作、社交媒體種草和本地社群運營建立長期觸點。

 

　　出海邏輯正在發生變化：

廣告解決觸達
內容建立信任
管道完成轉化
本地服務形成複購
如果只有第一步，就很難走到第四步。

 

跨境銷售心法｜品牌出海不是投廣告這麼簡單，成敗關鍵在體系能力

 

本地化，才是真正的落地

 

　　品牌出海最大的挑戰，並非流量，而是文化與運營差異。

 

　　語言表達、支付習慣、物流時效、客服回應，甚至節日行銷節點，都直接影響轉化率。簡單翻譯國內廣告素材，很難打動海外消費者。真正有效的出海策略，是根據本地市場重新設計表達方式和管道組合。

 

　　從「賣產品」到「建認知」，從「流量思維」到「品牌思維」，這是出海企業必須跨越的一道門檻。

 

跨境銷售心法｜品牌出海不是投廣告這麼簡單，成敗關鍵在體系能力

 

　　在全球競爭環境下，出海已經不是一場廣告戰，而是一場系統戰。

 

　　曝光只是起點，管道協同決定效率，本地化運營決定留存。只有把流量、內容、管道和服務整合為一個閉環，品牌才能真正落地。

 

　　在加拿大、澳洲等成熟市場，線上流量之外，線下終端、華人消費網路與本地傳播資源同樣重要。紅萌出海這樣深耕本地資源的平台，正在幫助品牌打通「曝光—驗證—落地—轉化」的完整鏈路。

 

　　出海，從來不是投一次廣告那麼簡單。真正的競爭，在廣告之後。

 

跨境銷售心法｜品牌出海不是投廣告這麼簡單，成敗關鍵在體系能力

 

Tags:#數碼營銷#中國品牌#跨境營銷#營銷策略#銷售#消費#品牌出海#廣告#體系能力
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