紅磡新海濱︱270度維港海景打卡新景點＋首階段開放＋交通路線指南

維港海濱打卡又多個好去處！3月底紅磡新海濱正式開幕，大家可以270度視野飽覽維港美景，絕對係冇遮冇擋欣賞對岸港島區的天際線。即日起，大家可以走在超廣闊的步道上曬太陽、吹海風好悠閒，即睇前往方法及交通攻略。

碼頭用地總面積約1.8公頃，發展局把前紅磡鐵路貨運碼頭活化為活動及公共空間。

「紅磡新海濱」前身為九廣鐵路及港鐵的鐵路貨運碼頭，屬政府「發展旅遊熱點工作組」推行的九個旅遊熱點項目之一。負責場地營運的灣區傳媒有限公司早前表示，擬把碼頭用地打造為融合多元體驗的綜合性維多利亞港新景點。當中，碼頭部分超過一半的面積將劃為公眾休憩空間並設於沿海位置，讓訪客飽覧270度維多利亞港景色和港島壯麗的天際線。其餘用地將主要提供餐飲娛樂設施，包括在碼頭末端設置地標式的演展空間，提供文化藝術與科技融合的多功能表演場地，而碼頭右邊水體的岸上用地則會發展成文創空間及寵物友善公園。

「紅磡新海濱」今日起分階段開放，暫時有心心畫框裝置、彩色獨角獸的打卡位。

據知紅磡新海濱今年稍後將全面啟用，融合藝術、科技、文化、休閒等多元設施，並舉辦活動予公眾參與。

紅磡新海濱前往方法

前往紅磡新海濱有多個方法︰港鐵紅磡站 C3 出口步行約20分鐘 ，或黃埔站 D2 出口步行約20分鐘。如由紅磡渡輪碼頭或紅磡（紅鸞道）公共運輸交匯處出發，步行約15分鐘。喜歡健行的朋友，可沿尖沙咀海濱花園經高架行人道，步行約10分鐘，沿途更有打卡位，可以邊打卡邊欣賞海景！駕駛私家車的話可泊置富都會、黃埔號或紅磡站停車場，步行約10至20分鐘。

紅磡新海濱

開放時間︰7am -11pm

前往方法︰

• 港鐵︰紅磡站 C3 出口，步行約20分鐘

黃埔站 D2 出口，步行約20分鐘

• 渡輪／巴士︰由紅磡渡輪碼頭或紅磡（紅鸞道）公共運輸交匯處出發，步行約15分鐘

• 的士︰於紅鸞道(近海灣軒) 避車處落車，步行約6分鐘即到！

• 步行︰沿尖沙咀海濱花園經高架行人道，步行約10分鐘

• 駕駛私家車︰可泊置富都會、黃埔號或紅磡站停車場，步行約10至20分鐘

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