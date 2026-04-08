歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
12
五月
亞洲國際博覽館｜Visa 擔任《 Laufey: A Matter of Time Tour》 巡演官方支付夥伴ㅤ與樂迷共享旅遊魅力 亞洲國際博覽館｜Visa 擔任《 Laufey: A Matter of Time Tour》 巡演官方支付夥伴ㅤ與樂迷共享旅遊魅力
大型盛事 節慶活動
亞洲國際博覽館｜Visa 擔任《 Laufey: A Matter of Time Tour》 巡演...
推介度：
12/05/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團
香港周圍遊
玩樂旅遊熱話

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice Chow

　　又有多個去香港歷史博物館的理由！香港歷史博物館即日起更新的常設展覽「香港故事」，十大展區展出逾2,800件珍貴展品，包括文物、歷史照片、影片及多媒體互動裝置等，場內更有雙層電車、舊機場航班牌、徙置區單位等打卡位。公眾導賞服務將於5月9日開始，全程約1小時，帶你更深入了解，即睇登記方法！

 

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團

 

　　香港歷史博物館即日起更新的常設展覽「香港故事」，展覽以四大主題為策展脈絡──「同根同源」、「中西匯流」、「共赴國難」及「國際都會」，下設共十個展區，以逾2,800件珍貴展品，包括文物、歷史照片、影片及多媒體互動裝置等。更新的展覽打破單一的敘事手法，結合「歷史時序」與「主題式」策展，讓觀眾能從展覽的不同專題，從多角度認識香港歷史。免費公眾導賞服務將於5月9日開始，全程約1小時，每團名額20人，先到先得。參觀者須於導賞時段開始前一小時內到一樓大堂導賞服務處索取籌號，以預留登記名額。

 

　　

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團

展覽在講述本土故事的同時，更強調香港作為中國內地與世界交流的重要樞紐角色，著重展現香港與祖國歷史發展的同根同源，以及作為國際都會與世界的聯繫。

 

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團

 

　　相信最能引起大家打卡的興趣及共鳴，一定是以七十年代為主題的「社會變革」、「都會生活」和「經濟成就」展區，大家可中走入復刻版七十年代徙置區單位實景，想當年於狹小而樸實的空間打拼的日子。另一個焦點打卡位必是繁華璀璨的霓虹街道上，有冰室、戲院、書報攤等不同場景，充滿年代代入感，老友記入場可以話當年，年輕一代亦有新鮮好奇感覺。不得不提，展區還有舊啟德機場離境區的設計，大家可坐於椅子抬頭望機械翻轉式航班資料顯示牌，回憶滿滿！

 

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團

場景真實重現七十年代昔日香港基層的生活面貌

 

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團

展廳中重構機場候機室的場景，有標誌性的機械翻轉式航班資料顯示牌。

 

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團

現場展出「香港製造」經典產品，例如椰菜娃娃與三國演義保溫瓶等。

 

　　對一歷史文物有興趣的你，一定要留意展示香港自古深植中華文明沃土的「多元一體的中華文明」及「歷史源流」展區，亮點展品有南丫島出土的國寶級「牙璋」，「李鄭屋漢墓」出土文物、宋元時期「聖山遺址」的陶瓷遺存，以及明代竹篙灣出土的青花瓷片等珍貴文化遺產，進一步見證香港早於千百年前已植根中華文明沃土，自古以來與祖國同根同源。

 

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團

南丫島出土的國寶級「牙璋」

 

　　接著「歷史變遷」展區，引領訪客見證香港歷史命運的重要轉折，認識林則徐故事，更深切感受鴉片戰爭與不平等條約留下的時代滄桑。「摩登都市」展區展示香港憑藉港口與地理位置之便，中西文化在建築、商業、教育與日常生活中交會互動，塑造出香港獨特的城市面貌，也使其成為世界認識中華文化的重要窗口。重點展品有香港首家發鈔銀行東藩匯理銀行於一八六○年發行的鈔票，以及由孫中山先生親自下令創辦的《中國日報》。

 

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團

出土於大嶼山梅窩的李府「食邑稅山」界石，見證了宋代中原氏族南遷的歷史軌跡。

 

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團

清廷欽差大臣林則徐像

 

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團

一八六○年代東藩匯理銀行港元鈔票

 

　　「華洋融合」展區則還原一九三○年代大街場景，包括雙層電車、人力車、唐樓場景、實景布置的「誠濟堂中藥店」等。

 

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團

誠濟堂中藥店實景布置，見證傳統中醫藥文化的世代傳承。

 

　　第三個主題「共赴國難」，主力譜寫港人與祖國並肩作戰的事跡，「同心抗敵」展區重溫香港在烽火歲月中的抗戰傳奇。透過展示「八路軍駐港辦事處」及「保衛中國同盟」的事蹟，彰顯香港在十四年抗戰中擔當的重要角色。而「忠勇誠愛錦旗」，則見證由中國共產黨領導的港九大隊與日軍浴血奮戰、營救盟友，港人與祖國並肩作戰。

 

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團

忠勇誠愛錦旗

 

　　最後一站，「與祖國同行」展區以沉浸式的「焦點時刻」節目，讓參觀者共同見證香港回歸祖國懷抱、落實「一國兩制」及融入國家發展大局的新篇章。

 

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團

 

「香港故事」常設展覽

 地點︰香港歷史博物館

免費入場

開放時間︰星期一、三至五10am-6pm、星期六、日及公眾假期 10am-7pm、聖誕前夕及農曆新年除夕10am -5pm（休館日除外）、星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館
 票務處於開放日閉館前30分鐘關閉

電話 : 2724 9042

https://hk.history.museum/tc/web/mh/exhibition/Hong-Kong-Story-main.html

 

Tags:#香港歷史博物館#香港故事#展覽#免費入場#尖沙咀#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話
Add a comment ...Add a comment ...
西九家FUN藝術節2026︱巨型貓咪打卡超可愛！美食市集＋貓主題商品攻略
更多玩樂假期文章
西九家FUN藝術節2026︱巨型貓咪打卡超可愛！美食市集＋貓主題商品攻略

投票區

美伊暫時停火 本周重啟談判
87
|
0

你認為美國會否再一次趁談判偷襲？

57%
不會
38%
無意見
5%
投票期：2026-04-08 ~ 2026-05-08
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處