香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團

又有多個去香港歷史博物館的理由！香港歷史博物館即日起更新的常設展覽「香港故事」，十大展區展出逾2,800件珍貴展品，包括文物、歷史照片、影片及多媒體互動裝置等，場內更有雙層電車、舊機場航班牌、徙置區單位等打卡位。公眾導賞服務將於5月9日開始，全程約1小時，帶你更深入了解，即睇登記方法！

香港歷史博物館即日起更新的常設展覽「香港故事」，展覽以四大主題為策展脈絡──「同根同源」、「中西匯流」、「共赴國難」及「國際都會」，下設共十個展區，以逾2,800件珍貴展品，包括文物、歷史照片、影片及多媒體互動裝置等。更新的展覽打破單一的敘事手法，結合「歷史時序」與「主題式」策展，讓觀眾能從展覽的不同專題，從多角度認識香港歷史。免費公眾導賞服務將於5月9日開始，全程約1小時，每團名額20人，先到先得。參觀者須於導賞時段開始前一小時內到一樓大堂導賞服務處索取籌號，以預留登記名額。

展覽在講述本土故事的同時，更強調香港作為中國內地與世界交流的重要樞紐角色，著重展現香港與祖國歷史發展的同根同源，以及作為國際都會與世界的聯繫。

相信最能引起大家打卡的興趣及共鳴，一定是以七十年代為主題的「社會變革」、「都會生活」和「經濟成就」展區，大家可中走入復刻版七十年代徙置區單位實景，想當年於狹小而樸實的空間打拼的日子。另一個焦點打卡位必是繁華璀璨的霓虹街道上，有冰室、戲院、書報攤等不同場景，充滿年代代入感，老友記入場可以話當年，年輕一代亦有新鮮好奇感覺。不得不提，展區還有舊啟德機場離境區的設計，大家可坐於椅子抬頭望機械翻轉式航班資料顯示牌，回憶滿滿！

場景真實重現七十年代昔日香港基層的生活面貌

展廳中重構機場候機室的場景，有標誌性的機械翻轉式航班資料顯示牌。

現場展出「香港製造」經典產品，例如椰菜娃娃與三國演義保溫瓶等。

對一歷史文物有興趣的你，一定要留意展示香港自古深植中華文明沃土的「多元一體的中華文明」及「歷史源流」展區，亮點展品有南丫島出土的國寶級「牙璋」，「李鄭屋漢墓」出土文物、宋元時期「聖山遺址」的陶瓷遺存，以及明代竹篙灣出土的青花瓷片等珍貴文化遺產，進一步見證香港早於千百年前已植根中華文明沃土，自古以來與祖國同根同源。

南丫島出土的國寶級「牙璋」

接著「歷史變遷」展區，引領訪客見證香港歷史命運的重要轉折，認識林則徐故事，更深切感受鴉片戰爭與不平等條約留下的時代滄桑。「摩登都市」展區展示香港憑藉港口與地理位置之便，中西文化在建築、商業、教育與日常生活中交會互動，塑造出香港獨特的城市面貌，也使其成為世界認識中華文化的重要窗口。重點展品有香港首家發鈔銀行東藩匯理銀行於一八六○年發行的鈔票，以及由孫中山先生親自下令創辦的《中國日報》。

出土於大嶼山梅窩的李府「食邑稅山」界石，見證了宋代中原氏族南遷的歷史軌跡。

清廷欽差大臣林則徐像

一八六○年代東藩匯理銀行港元鈔票

「華洋融合」展區則還原一九三○年代大街場景，包括雙層電車、人力車、唐樓場景、實景布置的「誠濟堂中藥店」等。

誠濟堂中藥店實景布置，見證傳統中醫藥文化的世代傳承。

第三個主題「共赴國難」，主力譜寫港人與祖國並肩作戰的事跡，「同心抗敵」展區重溫香港在烽火歲月中的抗戰傳奇。透過展示「八路軍駐港辦事處」及「保衛中國同盟」的事蹟，彰顯香港在十四年抗戰中擔當的重要角色。而「忠勇誠愛錦旗」，則見證由中國共產黨領導的港九大隊與日軍浴血奮戰、營救盟友，港人與祖國並肩作戰。

忠勇誠愛錦旗

最後一站，「與祖國同行」展區以沉浸式的「焦點時刻」節目，讓參觀者共同見證香港回歸祖國懷抱、落實「一國兩制」及融入國家發展大局的新篇章。

「香港故事」常設展覽

地點︰香港歷史博物館

免費入場

開放時間︰星期一、三至五10am-6pm、星期六、日及公眾假期 10am-7pm、聖誕前夕及農曆新年除夕10am -5pm（休館日除外）、星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

票務處於開放日閉館前30分鐘關閉

電話 : 2724 9042

https://hk.history.museum/tc/web/mh/exhibition/Hong-Kong-Story-main.html